Rihanna kjøper leilighet til 220 millioner

For den rimelige sum av 220 millioner kroner er Rihanna nå den stolte eieren av toppetasjen i The Century-bygget i Los Angeles.

ROM MED UTSIKT: Rihanna er den nye eieren av denne spektakulære utsikten. Foto: Michael MacNamara and Jason Speth, courtesy of Compass

Matthew Perry kalte penthouse-leiligheten sin «Mansion in the Sky», men solgte den i 2021 for 21,6 millioner dollar.

Nå er leiligheten solgt videre for 21 millioner dollar, som tilsvarer 220 millioner norske kroner.

KVELDSSOL: Her kan Rihanna nyte sin ettermiddagste, til vakker solnedgang. Foto: Michael MacNamara and Jason Speth, courtesy of Compass

Kjøperen er Rihanna, melder toptenrealestatedeals.com.

NY EIER: Rihanna kommer til å bo standsmessig i LA. Foto: Valerie Macon / AFP

Hun har bodd i The Century siden 2014, men i en vesentlig mindre leilighet. Med dette kjøpet sikrer hun seg ett soverom til, tre bad til og rundt 550 kvadratmeter ekstra.

Leiligheten har panoramautsikt over Los Angeles, med utsyn til både byen, havet og fjellene.

SOVEROM: Det er heller ingen ting å si på utsikten fra ett av de 4 soverommene i leiligheten. Foto: Michael MacNamara and Jason Speth, courtesy of Compass Les mer STØRRE: Rihanna har bodd i The Century siden 2014, men nå får hun betydelig større plass. Foto: Michael MacNamara and Jason Speth, courtesy of Compass Les mer KINO: Leiligheten inneholder en hjemmekinosal. Foto: Michael MacNamara and Jason Speth, courtesy of Compass Les mer KJØKKEN: Foto: Michael MacNamara and Jason Speth, courtesy of Compass Les mer

Totalt har leiligheten fire soverom og åtte bad, et spillrom og en hjemmekinosal.

BILJARD: Også spillrommet kan skilte med utsikt. Foto: Michael MacNamara and Jason Speth, courtesy of Compass Les mer ROMSLIG: Leiligheten er på romslige 860 kvadratmeter. Foto: Michael MacNamara and Jason Speth, courtesy of Compass Les mer

Den ble designet av Robert A. M. Stern Architects i 2010. Bygget er svært populært blant kjendiser, med eiere som Paula Abdul, Elizabeth Berkley og Denzel Washington.