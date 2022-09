Rihanna hinter til comeback

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artisten har ikke gitt ut et album siden 2016. Siden det har fansen maset om ny musikk fra 34-åringen.

Saken oppdateres

Nå tyder mye på at fansen kanskje får ønsket oppfylt.

Søndag kveld publiserte Rihanna et innlegg på Instagram hvor man ser den tattoverte hånden hennes holde en amerikansk fotball - med logoen NFL.

Umiddelbart har folk kommentert at de tror Rihanna skal opptre under neste års Super Bowl-finale, som er en av de største plattformene en artist kan få med tanke på seertall.

Fans spør også i innlegget om dette betyr at det endelig er et nytt album på gang.

Artisten har de siste seks årene slått seg opp stort i sminkeindustrien med sitt eget merke Fenty, og fikk i år sitt første barn sammen med rapper A$AP ROCKY.

Uavhengig om hun faktisk er aktuell med ny musikk eller ikke, vil en eventuell opptreden under fotball-finalen bli et musikalsk comeback for Rihanna som ikke har opptrådt på lenge.

Kjendisnettstedet TMZ melder at NFL og Roc Nation, eid av rapper Jay-Z, skal ha hatt dialog om Rihanna som headliner.