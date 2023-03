Revnet muskel under opptak

Det blir dramatisk i onsdagens episode av «Jørgine – alene med flokken». Thomas Wærner skader seg så hardt at han ble sengeliggende i to uker.

I «Jørgine – alene med flokken» får vi se Jørgine Massa Vasstrand (33) trene til det store Femundløpet. Dette er et langdistanse sledehundløp som går av stabelen hver vinter, og som starter i Røros. Årets løp ble gjennomført i februar i år.

I onsdagens episode blir hundekjører Thomas Wærner (50) hardt skadet under en opplæringstur med Vasstrand.

Under treningsturen får Vasstrand problemer med hundespannet sitt. Mens Wærner hjelper 33-åringen, starter plutselig hans egne hunder å ta fart.

– Jeg tror jeg tråkket gjennom løypa, og da kom snøankeret inn i leggen og revna opp muskelen, sier Wærner til TV2.

Se når Wærner forteller om skaden i videoen øverst i saken

KONKURERT: Wærner har deltatt i mange løp gjennom årene. Foto: Instagram

Enda ikke frisk

Etter ulykken ble Wærner fraktet til sykehuset, hvor de måtte sy og rense såret. Etter det var han sengeliggende i to uker.

TO UKER: Wærner måtte ligge i ro og ikke forlate senger i to uker. Foto: Instagram

– Det var helt grusomt, for jeg er ganske rastløst. Det er rart med alderen man er i nå, for man får svi litt hvis man ligger stille for lenge, forteller Wærner.

Skaden skjedde i september. Men det stoppet ikke Wærner fra å delta i Femundløpet i februar, der han kapret til seg en andreplass.

– Det var kanskje ikke helt sporty å delta med en skade. Jeg liker å vinne, men det var greit å komme på andreplass også, sier Wærner og legger til:

– Skaden var en liten ulempe, siden jeg ikke kunne hjelpe til i bakker.

Wærner røper at han enda ikke er frisk fra skaden han pådro seg i fjor høst.

– Det verker i beinet og kneet, og jeg har mistet masse muskelmasse. Det tar nok noen måneder til før jeg har klart å trene det opp. I mars skal jeg delta i Finnmarksløpet, og det skal jeg vinne, sier Wærner.

Se Vasstrand fortelle hvordan hun opplevde ulykken i videoen under.

Trodde jeg skulle dø

Turen hadde en dramatisk start for Vasstrand, da det gikk fort i de første nedoverbakkene.

– Turen starta med at jeg trodde jeg skulle dø. Jeg har så voldsomt trøkk i spannet og den starten der setter meg ut resten av turen. Og det hele ender med at Wærner skadet seg, sier 33-åringen.

SÅRET: Slik så såret ut etter det var sydd igjen. Foto: Instagram

Vasstrand forteller at hun har dårlig samvittighet for ulykken og følte at det var hennes feil ettersom det hele skjedde da Wærner skulle hjelpe henne.

– Det var en tur hvor flere ting gikk galt, og så topper det seg med at vi fikk en alvorlig skade. Det var ordentlig ekkelt, og det satt en liten støkk i meg, sier Vasstrand til TV2 og legger til:

– Jeg innså da at dette virkelig var ekstremsport.

Startet som 11-åring

TILBAKE: Sakte med sikkert kom Wærner tilbake til å kunne kjøre hundespann. Foto: Instagram

Wærner har omentrent 50 hunder, og startet med hundekjøring allerede som 11-åring.

– Jeg er faktisk vokst opp midt i Oslo, så det var en egeninteresse som bare vokste, forteller Wærner.

50-åringen ønsker å hlde på med hundekjøring i mange år fremover, men kanskje ikke delta i like mange konkurranser som han gjør nå.

– Du får et veldig rikt og innholdsrikt liv med å drive med dette. Man får mål og mening, i tillegg til å presse deg til å dra ut å trene selv om det er dårlig vær.

Se når det hele skjedde i videoen under.

