Rettssaken mot Kevin Spacey starter i dag

Nå starter søksmålet hvor skuespiller Anthony Rapp (50) anklager Kevin Spacey (63) for seksuell trakassering.

Det er forventet at begge skal vitne.

Rapp anklager Spacey for å ha gjort seksuelle tilnærmelser mot ham i 1986, da han var 14 år gammel.

På det tidspunktet var Rapp en barnestjerne som hadde hatt flere roller på Brodway-teatrene mens Spacey, da 26 år gammel, hadde også sitt gjennombrudd på teaterscenen.

Delte under #MeToo-bevegelsen

Rapp fortalte for første gang om anklagene under et intervju med Buzzfeed i 2017. Der sa han at en full Spacey forsøkte å forføre ham etter å ha invitert til en fest i hans Mahattan-leilighet.

Etter at artikkelen ble publisert gikk Spacey ut på Twitter med en uttalelse, hvor han sa at han ikke husket hendelsen, men at han skyldte Rapp en beklagelse hvis han oppførte seg slik.

Siden det har Spaceys advokater sagt at anklagene er falske og at Rapp aldri deltok på den nevnte festen.

Torsdag lokal tid skal jurymedlemmene for rettssaken bli bestemt, etterfulgt av innledningsforedrag.

SAKSØKER: Skuespiller Anthony Rapp avbildet under premieren av sesong to av TV-serien «Star Trek: Discovery» i 2019. Foto: ANGELA WEISS /AFP

Rapp ønsker kompensasjon for mental og emosjonell lidelse, medisinske utgifter og tap av arbeid.

Det er forventet at rettssaken vil være ferdig på under to uker, melder nyhetsbyrået AP.

En rekke saker mot Spacey

Spacey har i årevis hatt en rekke anklager rettet mot seg som har påvirket skuespillerkarrieren.

Netflix valgte å kutte bånd og skrive Spacey ut av serien «House of Cards» i 2017. I år ble han dømt til å betale 31 millioner dollar til seriens produksjonsselskap etter trakasseringsanklager fra ansatte.

Det er kun tre måneder siden Spacey var i et rettsmøte i London, siktet for seksuelle overgrep mot tre menn mellom 2005 og 2013. Der erkjente han ikke straffskyld. Denne rettssaken starter etter planen 6. juli neste år, melder Reuters.