Retter sterk kritikk mot NRK

– Det eneste som står mellom Alessandra og en seier, er NRK.

Det sier Håkon Røssum. Han er sjef for fansiden Eurovision Norway, som når ut til titusener av musikkglade mennesker.

Han har nettopp sett generalprøven som ble arrangert i Liverpool fredag 12. mai, dagen før den store finalen.

Slik showet er i generalprøven, blir det oftest også i finalen. Derfor lurer han på hva NRK tenker med.

Ikke satset nok

TV 2 har snakket med flere fans i Liverpool, i forbindelse med «Eurovision Song Contest» (ESC). De stiller seg unisont enige i følgende påstand:

Alessandra Mele kunne vunnet ESC, dersom NRK hadde puttet mer penger i sceneshowet. De savner pyro og et mer storartet nummer.

– Alessandra Mele leverer varene som bare det. Vi har en vinner, men NRK har ikke satset nok, konstaterer Røssum.

Hvor er pyroen?

Han får støtte av grunnleggeren av fansiden, Martin Phillip Fjellanger.

– Det virker som om nesten alle land investerer mye i sceneshow, bortsett fra Norge.

Fanklubben poengterer at mange land med dårligere økonomi enn Norge, har langt dyrere sceneshow.

Superfan Johan Patrick Bredesen har også tatt turen til Liverpool. For han er det særlig pyro som er ønsket.

– Vi har sett at flere land har valgt å oppgradere sceneshowet sitt, både fra de nasjonale finalene, men også fra semifinalene. De har oppgradert og gått for pyro. Og det skulle bare mangle? Det gjør jo et helt show. Det er akkurat dette ESC handler om.

Slik svarer NRK

MGP-sjef Stig Karlsen blir forelagt kritikken fra fansen. Selv er han ikke enig.

– Sceneshowet er bevisst produsert stilrent, enkelt og tydelig, for størst mulig fokus på artist og låt. I et show med overflod av lys, pyro og effekter, så vil vi at Norges bidrag skal skille seg ut i all sin enkelhet.

– Scenenummeret er en versjonering av opptreden under MGP, som det norske folk elsket, og som bidro til Alessandras MGP-seier.

Når Karlsen får spørsmål om pyro helt konkret, er han klar i sin sak.

– Pyro er tøft, men det er ikke slik at pyro passer like godt til alle låter. Det er et bevisst valg å ikke bruke pyro på dette scenenummeret.

NRK har offentlig sagt at de må kutte 300 millioner kroner i 2023. Karlsen får spørsmål om dette er en av årsakene bak at showet ikke er mer grandiost.

– Økonomi og rammer vil alltid være et tema, og spesielt i disse tider. Det er naturlig at det er en drakamp mellom et kreativt team, og de som bevilger penger til prosjektene.

Savner oppgradering

En annen norsk fan som støtter kritikken mot NRK, er Christoffer Gunnestad. Han er kjent for å være manageren til Ulrikke Brandstorp, som ble slått av Alessandra Mele i den norske finalen.

Likevel heier han på Mele fra sofaen i Norge.

– Jeg er enig med guttene. Jeg syns det er veldig synd for Alessandra sin del. Nå, for første gang på lenge, har vi en reell sjanse til å vinne ESC. Da skulle jeg ønske at NRK «gønnet på».

Gunnestad forteller at han savner en større oppgradering fra versjonen vi så i «Melodi Grand Prix».

Guttene fra Eurovision Norway poengterer at de også mener NRK har gjort mye riktig, som beslutningen om å la Mele hvilke.