Retter kritikk mot Ørnulf Høyer: – Kunne tatt mer ansvar

I onsdagens episode av Farmen kjendis trakk TV-personligheten Lina Adampour (36) seg fra programmet.

Bakgrunnen for dette er noe Adampour beskriver som en innvandrerparodi og angivelig bruk av ordet «pakkis» fra gründeren Ørnulf Høyer (60). Det ordet avviser han å ha sagt.

Under andrekjempevalget tar programleder Tiril Sjåstad Christiansen (27) opp exiten med de andre deltakerne. Da tar blant annet kjendiskokken Trond Moi (53) til ordet.

Retter kritikk mot storbonden

Kokken uttrykker at han skulle ønske gruppen klarte å løse situasjonen på en annen måte.

Han mener at Høyer som var storbonde burde tatt mer ansvar, og at noen av spøkene hans kan ha vært grunnen til at Adampour trakk seg.

– Jeg synes at storbonden kunne tatt mer ansvar. Han fortalte jo noen vitser som jeg tror ledet opp til dette, sier Moi i søndagens episode av Farmen kjendis.

Høyer selv forteller i episoden at han har vært sløv.

– Hjemme hos oss er vi veldig opptatt av å ikke gjøre sånne ting og snakke stygt om andre. Så at jeg ikke har skjønt at det kan ha utløst dét er ren sløvhet, sier han.

– Det er kjempebeklagelig. Jeg vil si unnskyld til alle sammen for det.

Når TV 2 tar kontakt med Høyer i dag står han fast ved dette, men påpeker spesielt én ting.

– Jeg beklager at jeg fortalte en dårlig vits, men det er en stor forskjell på å fortelle en dårlig vits og å få grove beskyldninger om noe man ikke har sagt, skriver han i en melding.

Moi ønsker ikke å kommentere utover det som kommer frem i søndagens episode.

Åpnet seg om valget

I forbindelse med onsdagens episode, valgte Adampour å ty til Instagram for å forklare bakgrunnen for situasjonen.

«Hvorfor jeg valgte å trekke meg fra Farmen kjendis. To hendelser, én foran kamera og én bak kamera: En innvandrerparodi under middagen hvor ingen reagerte, og deretter bruken av ordet «pakkis»», skriver TV-personligheten i innlegget.

Den ene hendelsen finner sted under middagen. Den andre hendelsen Adampour trekker frem, skal ha skjedd da kameraet ikke var til stede. Da skal Høyer angivelig ha brukt ordet «pakkis». Det ordet avviser han å ha brukt.

«Den ene foran kamera hvor storbonden velger å lage en parodi på innvandrere foran alle sammen. Hvor ingen reagerer.», skriver hun videre.

– Rett og slett umulig

I innlegget skriver Adampour: «Jeg vil presisere at Ørnulf ikke er en rasist.»

Da TV 2 tok kontakt med Høyer i forbindelse med anklagelsene, forteller han at onsdagens episode taler for seg selv.

– Det blir feil å spekulere i alle mulige teorier som kommer i ettertid, når det er helt tydelig at jeg ikke har slike holdninger: Det opplever jeg at alle enige i. Det aller viktigste er at det rett og slett er umulig at jeg kan ha sagt det Lina påstod, fordi et av mine sterkeste verdigrunnlag har i hele mitt liv dreiet seg om at alle er likeverdige, skrev han i en melding.

– Et annet verdigrunnlag er at jeg har et sterkt ønske om å spre glede og latter der jeg ferdes.

