Retter kritikk mot fansen etter utroskapsskandalen

Bravo-programleder Andy Cohen mener fansen har gått for langt etter «Vanderpump Rules»-utroskapsskandalen.

I mars i år ble det kjent at to av profilene til det amerikanske realityprogrammet «Vanderpump Rules», hadde hatt en hemmelig affære.

Realitystjernen Tom Sandoval (41) hadde vært utro mot sin mangeårige partner og samboer Ariana Madix (37), med parets felles venninne, Raquel Leviss (28).

Utroskapsskandalen fikk raskt mye oppmerksomhet, både i sosiale medier og pressen. I sosiale medier ble affæren titulert «#Scandoval».

For fansen kom det hele som et stort sjokk, ettersom Sandoval og Madix hadde vært kjærester og samboere i ni år – like lenge som de har vært en del av programmet. Leviss er også en del av casten, men ble med i 2018.

REUNION: I reunion-episoden intervjuet Cohen «Vanderpump Rules»-profilen Ariana Madix om utroskapsskandalen. Foto: Skjermdump «Vanderpump Rules»/HayU/TV 2 Play

«Vanderpump Rules» er ett av flere populære realityprogram som ligger under den amerikanske kanalen Bravo. Nå mener Bravo-programleder og produsent Andy Cohen, at det har gått for langt:

– Det er helt ute av kontroll, sa Cohen i et podkastintervju denne uken.

Grunnet utroskapsskandalen, ble ytterlige én episode filmet og lagt til årets sesong. Sesong 10 sluttet nemlig å filme i september i fjor, mens affæren ble kjent i mars.

I den siste ordinære episoden, fikk seerne se Madix konfrontere Sandoval om hvordan affæren hadde skjedd.

Dette utviklet seg raskt til en høylytt krangel mellom det eksparet, som du kan se under:



I renuion-episodene, som er episodene hvor personene fra serien samles for å diskutere det som hadde skjedd under sesongen, ble også svært høylytt. Det ble også filmet rett etter affæren ble kjent.

Her måtte produksjonen gripe inn da det nesten oppsto en fysisk krangel mellom Sandoval, og James Kennedy (31), som er eksforloveden til Leviss og tidligere venn av Sandoval:

Andy Cohen er programleder for samtlige av reunion-episodene i Bravo-universet, og har derfor kjent flere av «Vanderpump Rules»-profilene, inkludert Sandoval, siden programmets start i 2012.

– Tom Sandoval har gjort en stor feil, som han mest sannsynlig kommer til å angre på resten av livet, sa han i den amerikanske podkasten «Not Skinny but Not Fat».

Cohen forteller deretter at han mener fansen av programmet har tatt det et steg for langt, med mengden hat Sandoval har fått i sosiale medier.



– Han er fortsatt en person. Han gjorde noe som var svært dumt og sårende, men har ikke drept noen eller gjort noe ulovlig.

HAT I SOSIALE MEDIER: Sandoval har, siden affæren ble kjent, fått mye hat i sosiale medier de siste måendene. Foto: Skjermdump «Vanderpump Rules»/HayU/TV 2 Play

– Jeg håper for hans del av at det roer seg ned etter hvert, fortsatte programlederen.

Til tross for hatet Sandoval har fått i sosiale medier over de siste månedene, sier programlederen at 41-åringen blir å se i den neste sesongen:

– Alle, inkludert meg selv, er «Team Ariana». Men jeg er også for at Sandoval kommer tilbake for en ny sesongen.

Det gjenstår fortsatt to reunion-episoder å «Vanderpump Rules». I den første reunion-episoden fikk fansen se Madix og Sandoval fortelle sin side av saken.

I den tredje episoden, som du kan se på TV 2 Play fra og med torsdag, vil Leviss fortelle sin side av affæren.