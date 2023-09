Retningslinjer vekker oppsikt:

Denne uken har det oppstått en debatt om merking av sponsede produkter blant influensere i sosiale medier.



Debatten oppstod etter at influenser Sara Emilie Tandberg (30) delte en video på Instagram, hvor hun forteller om et møte hun har hatt med Forbrukertilsynet.

Bakgrunnen for møtet var et samarbeid med FotoKnudsen, en leverandør av fotoprodukter og fototjenester. I innlegget har Tandberg også på seg en kjole fra hennes eget klesmerke, «Careless».

Flere av følgerne reagerte da på at Tandberg ikke merket innlegget som reklame for «Careless», i tillegg til samarbeidet med FotoKnudsen.

– Gjør det vanskeligere for influensere

Etter møtet med Forbrukertilsynet kom det fram at influensere må «dobbeltmerke» innlegg som også inneholder klær eller gjenstander, som har en markedsverdi med egen vinning, ifølge 30-åringen.

«I alle samarbeid som jeg har gjort, skriver jeg alltid reklame og hva jeg reklamerer for, men jeg har aldri spesifisert hva jeg har på meg eller hva som er i bakgrunnen», sier Tandberg innledningsvis.



Hun hevder at de fleste influensere sjelden går til innkjøp av klær selv, da man som regel takker ja til et samarbeid fordi man ønsker å bruke klærne utenom samarbeidet også.

Tandberg setter søkelys på at det da er fort gjort å ha på seg sponsede plagg dersom man lager innhold til et annet samarbeid, og synes derfor regelen gjør det utfordrende for influensere å gjøre jobben sin.

«Da må man enten velge å ta på seg klær som ikke er sponset eller stille seg opp til en nøytral vegg, hvor man ikke kan se noe annet. Eller liste opp alt i bildet som er sponset».

«Det gjør det vanskelig i praksis, spør du meg, fordi det er samarbeidspartnere i bildet og vil de godta at andre ting får fokus?», spør hun videre.

Skaper reaksjoner

Innlegget har skapt en stor debatt rundt temaet, og en av dem som reagerer er influenser og TV-profil Emilie Nereng (27).

Hun hevder blant annet at Forbrukertilsynet anser influensere som «jenter som driver med livsstil», og at regelverket ikke virker å gjelde for blant andre skuespillere, artister, hotelleiere og idrettsutøvere.

«Jeg er ikke interessert i å lure forbrukere, men dette er både grov forskjellsbehandling og å fordumme forbrukerne, spør du meg», skriver hun blant annet i kommentaren sin under innlegget.



HARDT UT: Emilie Nereng mener at Forbrukertilsynet forskjellsbehandler når det gjelder merking av reklame i Norge. Foto: Tonje Lien Wold.

Til God kveld Norge forteller 27-åringen at dobbeltmerking risikerer å fjerne fokus fra det som er hensikten med innlegget i utgangspunktet.

– Dette gjelder både dersom man har dannet et samarbeid med en aktør, og dersom man lager en ikke-betalt post om noe helt annet, sier hun og fortsetter:

– Der man skal fremme en annen aktør sitt produkt vil det være svært forstyrrende å blande inn andre reklamehenvisninger, men kanskje viktigere vil dobbeltmerking fjerne fokus rundt poster som ikke har en reklameintensjon.

Nereng forklarer at dersom hun ønsker å publisere et innlegg om likestilling, er det synd å merke posten med reklame fordi hun har et bilde på veggen som hun fikk sponset for noen år siden.

– Det vil skape et reklame-element som ikke nødvendigvis er synlig for mottakeren i utgangspunktet.

Mener Forbrukertilsynet forskjellsbehandler

Ifølge Nereng selv har hun alltid vært oppdatert på Forbrukertilsynets retningslinjer, og passer på å merke alle innlegg som er betalt.

Hun er imidlertid blitt oppmerksom på det hun mener er forskjellsbehandling for merking av reklame i Norge.

– Jeg synes det er påfallende at Forbrukertilsynet reagerer så kraftig på at Sara Emilie er iført kjole fra eget merke, i en post allerede merket med reklame, når de ikke retter fokus mot Erling Braut Haalands innlegg iført Nike fra topp til tå. Hans hovedsponsor, som deles med 35,6 millioner følgere, som ikke er merket med reklame i det hele tatt, mener hun.

Influenseren påpeker at målet hennes ikke er å henge ut fotball-stjernen, men at det er forskjellsbehandlingen hun reagerer på.

– Og det finnes mange, mange eksempler, legger hun til.

– Fraskriver seg alt ansvar

Nereng reagerer også på at de samme retningslinjene ikke virker å gjelde for blant andre hotelleiere, og tok selv kontakt med Forbrukertilsynet for å få vite årsaken:

– Jeg fikk vite at grunnen til at Petter Stordalen ikke trenger å merke sine poster om hoteller med reklame er fordi følgerne hans «vet» at han eier hotellene. Jeg mener at en slik subjektiv tolkning av regelverket også kan rettes i min, og Sara Emilie sin favør. Følgerne til Sara Emilie er svært klar over at hun har eget klesmerke, og mine følgere vet at jeg lager kokebøker.

– Forbrukertilsynet fraskriver seg også alt ansvar hva gjelder produktplassering i TV- og YouTube-innhold, og hvorvidt det kan forekomme skjult reklame her. Og det kan virke som de ikke anser denne forskjellsbehandlingen som problematisk, sier hun avslutningsvis.

Forbrukertilsynet: – Kan være misvisende

Forbrukertilsynet bekrefter overfor God kveld Norge at de har hatt et veiledningsmøte med Tandberg, hvor temaet var «merking av reklame».



Ordet «dobbeltmerking» er et begrep som ble nevnt i samtalen med Tandberg, men underdirektør i Forbrukertilsynet, Nina Elie Dietzel, kan forstå at begrepet kan være misvisende.

– Når vi snakker om merking av reklame i sosiale medier, mener vi merking av innlegget som enten «reklame» eller «annonse», slik at følgerne forstår at de blir eksponert for markedsføring, skriver hun i en e-post.

– FORBUDT: Underdirektør i Forbrukertilsynet, Nina Elie Dietzel, forteller at det er forbudt å ikke tydeliggjøre at man reklamerer for flere annonsører i et innlegg. Foto: Dag Jenssen / Forbrukertilsynet

Problemstillingen som Tandberg har belyst i sine kanaler gjaldt merking når innlegget er reklame for flere annonsører, altså firmaer.

Dietzel skriver at det er tilstrekkelig å merke innlegget tydelig med «reklame» én gang. Men dersom man reklamerer for flere firmaer i ett og samme innlegg, og dette har en markedsføringsverdi, så skal dette også fremgå tydelig.



Ved markedsføringsverdi mener hun at innlegget skaper oppmerksomhet rundt produktet og at dette direkte, eller på sikt, kan være med å fremme salget.

– Det er nemlig ikke bare et lovkrav å tydeliggjøre at et innlegg er reklame, det er også et lovkrav om å informere hvem man reklamerer for.

Dersom dette ikke fremgår tydelig, utsettes følgerne for skjult kommersiell påvirkning. Ifølge Dietzel er dette forbudt.



§ 3.Presentasjon og dokumentasjon av markedsføring Markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring.

Påstander i markedsføring om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer. Kilde: Lovdata.no

– Hvem som helst kan se innlegget

Dietzel forstår at influensernes faste følgere skjønner at innlegget er «egenreklame», men påpeker at man bør ta i betraktning at det ikke bare er disse som ser innleggene – men at hvem som helst kan få det med seg.

– Disse skal umiddelbart forstå at innlegget er markedsføring uten å ha nærmere kjennskap til profilen.

– Kan dere forstå frustrasjonen og problemstillingen Tandberg og Nereng legger fram?



– Det kan synes som at det verserer noen misforståelser om hvilke krav som faktisk gjelder, og da er det naturlig at det kan oppstå frustrasjon, svarer Dietzel.

§ 9. Tjenesteyterens opplysningsplikt ved elektronisk markedsføring Ved elektronisk markedsføring skal det fremgå klart hvem markedsføringen skjer på vegne av. Sendes uanmodet markedsføring ved hjelp av elektronisk post, skal det fremgå at meldingene inneholder markedsføring idet meldingene mottas.

Hvis det angis priser i forbindelse med en informasjonssamfunnstjeneste, skal det opplyses om avgifter og leveringsomkostninger. I forbrukerforhold skal det opplyses om totalkostnadene forbrukeren skal betale, medregnet alle avgifter og leveringskostnader, med mindre opplysninger om prisen for tjenesten er regulert i annen lovgivning. Reklametilbud, som for eksempel rabatter, premier og gaver, skal lett kunne identifiseres. Opplysninger om vilkår for å benytte seg av tilbudene skal være klare og lett tilgjengelige. Salgsfremmende konkurranser eller spill skal lett kunne identifiseres. Opplysninger om vilkår for å delta i konkurransene eller spillene skal være klare og lett tilgjengelige. Markedsføringslovens bestemmelser gjelder i tillegg til bestemmelsene i paragrafen her. Kilde: Lovdata.no

Gir ikke bare veiledning til influensere

På spørsmål om de forskjellsbehandler mellom influensere og eksempelvis idrettsutøvere er svaret følgende:

– Forbrukertilsynet gir ikke bare veiledning, eller tar opp saker, med påvirkere. Merking av reklame i sosiale medier har også vært et tema blant idrettsprofiler, skriver hun og legger til:

– Det er imidlertid viktig å være klar over at det i mange tilfeller vil fremgå klart at et innlegg er reklame for et firma, og da er det ikke et krav om særskilt merking som reklame i tillegg, eller nærmere angivelse, av hvem man reklamerer for. Dette beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

– Når det gjelder produktplassering på TV og på YouTube, så faller dette inn under kringkastingsloven og Medietilsynets ansvarsområde, skriver hun videre.

Vil tydeliggjøre enkelte standpunkter



– Vil dere vurdere å endre dette kravet?

– Kravene nevnt over følger av gjeldende regelverk, som Forbrukertilsynet er satt til å håndheve. Forbrukertilsynet har ikke myndighet til å endre lovreglene.

Hun påpeker imidlertid at debatten og misforståelsene som har dukket opp i kjølvannet av saken med Tandberg, viser at det er behov for å tydeliggjøre enkelte standpunkter.

– Og dette er vi alt i gang med.