Rennes ned av frierbrev: – Damene kan slutte å sende meg meldinger

Ti unge voksne har denne høsten delt ærlig om sine utfordringer i Dag Otto Lauritzens (67) univers, «Kompani Lauritzen: Tropp 2».

Blant dem er den 27 år gamle Patrick Åteigen.

Etter å ha slitt med dårlig selvbilde i mange år, valgte Åteigen å melde seg på TV 2-programmet – i håp om å bli en mer selvsikker versjon av seg selv.

Det er godt over et halvt år siden innspillingen foregikk i Åndalsnes. Å gjenoppleve alt på nytt føles rart for mannen fra Vennesla.

– Det er veldig rart, og litt gøy å gjenoppleve det. Man hadde ikke så mye tid til å prosessere det der inne. Det var litt rart og godt å se seg selv i første episode, forteller Åteigen til TV 2.

RART: Patrick Åteigen beskriver det som rart og godt å se Tropp 2-opplevelsen sin på TV-skjermen. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2 / Matti Bernitz

Når han nå ser seg selv på TV-skjermen, innrømmer han at opplevelsen var annerledes enn slik det blir fremstilt.

– Jeg opplevde det helt annerledes på en positiv måte – hvordan jeg omtalte meg selv. Det er faktisk litt vondt å se. Først var det litt rart. «Hva er det her?». Det er litt vondt å se hvor jeg var. Samtidig er jeg så glad for at jeg ikke er der.

Overveldende

Omtrent en halv million nordmenn har trykt deltakerne til sine bryst, deriblant Åteigen. I sosiale kanaler hylles han for sin åpenhet om kroppskomplekser og usikkerheter.

– Det har bare vært gode tilbakemeldinger så langt. Det var én som tok bilde av meg i råk-øvelsen, og skrev: «Slipp Willy fri». Jeg synes det var litt gøy. Utover det har det vært gode tilbakemeldinger.

ISKALDT: I øvelse «Råk» skulle deltakerne skli ut i et iskaldt vann, få av seg sekk, for så å komme seg opp på land. Foto: Matti Bernitz

27-åringen fra Vennesla er ikke fjern fra å være i rampelyset. I 2014 og 2016 deltok han nemlig i «Idol». Responsen på «Tropp 2»-deltakelsen kom likevel overraskende på ham.

– Det er veldig overveldende, på en god måte. Jeg hadde ikke sett det for meg. Jeg har bare tenkt at jeg er stor målskive som er lett å skyte på. Jeg så ikke for meg at det skulle bli slik.

– Jeg er tydeligvis PR-kåt. Trodde ikke jeg var det, sier han og flirer.



Da tilbakemeldingene begynte å tikke inn i innboksen, trodde først ikke Åteigen på de varme ordene.

– Jeg tenkte at de sendte det fordi jeg var på TV. Men måten de gir tilbakemeldinger på – de sier jeg gjør en forbilledlig innsats, og at de kjenner seg igjen ... Fortsett med det, det er veldig koselig.

OMSORGSFULL: Patrick Åteigen får ros for sin varme og omsorg overfor andre. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Responsen betyr mye for 27-åringen. Derfor nøyer han seg ikke med å bare svare «takk». Nå går mye av hverdagen til å svare de nærmere 200 menneskene som har kontaktet ham.

– Litt vanskelig

Åteigen understreker viktigheten av å dele om vanskelig ting. Det er det også flere som gjør overfor ham. Selv om han kjenner på takknemlighet, oppleves det også som tidvis vanskelig.

– Det er veldig viktig å prate om det. Noen deler om eget liv. Det synes jeg er fint, men samtidig litt vanskelig. Jeg er ingen fagperson, sier han, men understreker:

– Det er fint at de sender meldinger. Det kan være en begynnelse. Av og til trenger man bare et medmenneske.

DELER: Patrick Åteigen mener det er viktig å dele det man opplever som vanskelig i hverdagen. Det har hjulpet ham. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

27-åringen, som til vanlig jobber som sykepleier, har også fått kjenne rampelyset på kroppen.

– Jeg merker at folk ser på meg på butikken. Det er nesten litt ukomfortabelt, men jeg skjønner det jo. Jeg hadde gjort akkurat det samme selv, sier han og ler.

KJENNER SEG IGJEN: Patrick Åteigen har forståelse for at han blir lagt merke til på gata, etter reality-deltakelsen. – Da jeg så Jorun Stiansen for første gang, kikket jeg jo. Det er bare koselig. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Frierbrev

I tillegg til gode ord og heiarop, tikker det også inn et og annet frierbrev.

– Det er fra begge kjønn. Jeg tror jeg hadde gjort det veldig bra på det andre markedet, sier han og flirer.

For de håpefulle som har latt seg sjarmere av 27-åringen fra Vennesla, må han trolig skuffe. Han har nemlig kun øyne for én person.

– Jeg kan si at damene kan slutte å sende meg meldinger, sier han og flirer.

– Det skjer ting, men jeg vil ikke utbrodere.

«Kompani Lauritzen: Tropp 2» er tilgjengelig på TV 2 Play.