Rekrutterte gamle damer for å gjemme gullkoffert med 10.000 kr

FIKK HJELP: Kjendis-duoen Sander «Randulle» Austad Dale og Jonas Lihaug brukte kreative metoder for å forhindre å bli tatt av dusørjegerne Christopher Robin Omdahl, Victor Sotberg, og Robin Hofset. Foto: New Game Media/TV 2

I dag er det premiere på det nye TV 2-programmet «Dusørjegerne – jakten på gullkofferten», med trioen Victor Sotberg (31), Christopher Robin Omdahl (31), og Robin Hofset (31) i spissen.

Som navnet på programmet så fint forklarer, skal de tre kompisene være dusørjegere og jakte på en gullkoffert med 10.000 norske kroner, rundt om de europeiske storbyene Athen, Lisboa og Roma.

– Vi er tre «gamere» som skal rive oss løs fra gutterommet, og dra ut i den store verden for å bli dusørjegere, sier Omdahl lattermildt da han forklarer programmet.



JAKTEN PÅ 10K: Dusørjegerne skal jakte en koffert fylt med 10.000 norske kroner. Fra venstre: Christopher Robin Omdahl, Victor Sotberg, og Robin Hofset. Foto: New Game Media/TV 2

De tre første episoden av «Dusørjegerne – jakten på gullkofferten» ser du nå på TV 2 Play.

Ble overrasket

I løpet av tre timer, skal dusørjegerne jakte på kjendis-parene som har stukket av med gullkofferten med 10.000 kroner.

Kjendis-parene vi møter i de tre første episodene er kompisene Jonas Lihaug (34) og Sander «Randulle» Austad Dale (25), kjæresteparet Jennie Sofie Lie Pickl (22) og Tarjei Svalastog (24), og kompisene Mayoo Indiran (32) og Abubakar «Abu» Hussain (36).

Og samtlige av kjendis-parene ga dem god motstand, forteller Omdahl.

FULL SPRINT: Christopher Robin forteller at han ble overrasket over hvor seriøst både kjendisene og dem selv tok oppdraget. Foto: New Game Media/TV 2

– Jeg ble veldig overrasket over konkurranseinstinktet til både Tarjei og Jennie. Siden de var et kjærestepar, og vi var i Roma med dem, så trodde vi det skulle være litt mer «kjærestetur»-stemning. Men det var det ikke! De lurte oss skikkelig.

Omdahl innrømmer at han selv ikke har det største konkurranseinstinktet, og at dette til tider kunne skape noen utfordringer.

– Jeg er vel den av oss med lavest konkurranseinstinkt. Jeg er der for å ha det gøy, sier 31-åringen.

– Men både Victor og Rob har et sterkt konkurranseinstinkt, spesielt Victor. I tillegg til at han har den beste kondisen av oss. Så til tider var det vanskelig for meg å følge med, sier han og ler.

VILLE VINNE: Kjæresteparet Jennie Sofie og Tarjei tenkte ikke over at de var i romantiske Roma, og gikk inn for å vinne over dusørjegerne. Foto: New Game Media/TV 2

Ble «roasta» av Abu

Omdahl forteller at de alle tre var svært fornøyd med innsatsen til kjendis-parene, og fikk et veldig godt forhold til Indiran og Hussain.

– De var ekstremt morsomme. De leverte søren meg på humor-fronten, og Abu «roasta» oss hele tiden. Han kalte oss «nerder», sier Omdahl og ler.

Da TV 2 pratet med Hussain, forklarte han at det var vanskelig å la være å roaste de tre YouTube-erne.

– Da vi skulle fly til Athen, så satt Christopher Robin på flyet og spilte «Zelda» på Nintendo Swift, samtidig som han drev med YouTube. Så det å se en voksen mann være så investert i det spillet var veldig morsomt for meg, forteller han lattermildt.

GOD KOMBO: Abu forteller at han lot seg sjarmere av YouTube-gjengen som jaget han og Mayoo gjennom Athens gater. Foto: New Game Media/TV 2

Hussein forteller at Sotberg, Omdahl og Hofset var veldig forskjellige fra både han og Indiran, noe som gjorde dynamikken veldig gøy og morsom.

– Robin for eksempel, skjønte ikke at jeg køddet med han. Om jeg sa noe på tull, svarte han meg seriøst. Så jeg måtte si sånn «kompis, jeg kødder med deg». Men det var veldig gøy, og de hadde humor på det.

– Vi var en god kombo, siden meg og Mayoo er litt monotone, og de er mer teatralske. Jeg tror episoden med oss er den beste de har, avslutter han og ler.

Fikk hjelp fra gamle, tyske damer

Omdahl tror seerne kan forvente seg mye absurde situasjoner, mye humor, og god underholdning.

– Vi så jo for oss at vi skulle møte på litt flere utfordringer, ettersom vi løp rundt i en fremmed by, i offentligheten. At vi ville bli sett på som en «forstyrrelse» på en måte, og ville bli jaget vekk av politiet eller noe. Men det var faktisk flere rundt oss som begynte å engasjere seg, og begynte å peke oss i riktig eller i feil retning, da de skjønte vi løp etter dem med gullkofferten.

Og ett av kjendis-parene som tok offentligheten til hjelp, var Lihaug og Dale. De fikk på et tidspunkt hjelp av noen gamle damer fra Tyskland, som ferierte i Lisboa.

FIKK HJELP: Sander og Jonas fikk hjelp fra noen hyggelige tyske turister, som var på tur i Lisboa. Foto: New Game Media/TV 2

– Vi stresset rundt i byen, og så var det noen tyske damer der. De var veldig giret på å prate med oss da de så den kofferten, med kamera på slep. De lurte vel på hva som skjedde. Så da sa Sander at om de så noen andre med kamera komme bak oss, så måtte de peke dem i motsatt retning fra der vi løp, forteller han lattermildt.

Mellom Lihaug og Dale var det også en diskusjon på om de skulle lage god TV, eller om de skulle vinne. Lihaug innrømmer at han kjente litt ekstra på konkurranseinstinktet.

– Det oppsto en het diskusjon mellom Sander og meg om det var viktigst å vinne, eller å gjøre de oppgavene vi hadde fått utdelt. Jeg ville vi skulle vinne, og var halvveis på vei til Spania på et tidspunkt. Men jeg tror vi kom oss på riktig side igjen til slutt.

VINN ELLER FORVINN: Jonas forteller han og Sander ikke alltid var enig om de skulle gjøre som de hadde fått beskjed om, eller fokusere på å vinne. Foto: New Game Media/TV 2

De tre første episodene av «Dusørjegerne – jakten på gullkofferten» finner du nå på TV 2 Play. De tre siste kommer til høsten.