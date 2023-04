Rekordpris for norsk vinylplate

Fredag ble en budrunde avsluttet for en norsk vinylplate. Michael Krohn sin LP «The One and Only» oppnådde en pris som er langt over det norsk musikk vanligvis omsettes for.

Det spesielle med denne plata er at den finnes bare i ett eksemplar. Når den skulle selges valgte Krohn å samarbeide med butikken Råkk & Rålls, som er kjent for å selge brukte plater.

Butikken arrangerte en budrunde, og litt etter klokka 12 på fredag kunne de fastslå at prisen ble rekordhøy. Budrunden havnet til slutt på 45.000 kroner.

LP: Michael Krohn med det unike eksemplaret. Driver av butikken Anette Pedersen (t.v) og André Bjørnsrud (t.h) Foto: Terje Pedersen

– Jeg trodde den skulle gå for 25-30.000. Så den gikk for over det vi forventet, sier Styremedlem i Råkk & Rålls André Bjørnsrud.

Det kan likevel være vanskelig å fastslå at dette er norges dyreste plate.

– Jeg skal være forsiktig med å være bombastisk, men det er i alle fall en av de dyreste norske platene. Og som en plate i nymarkedet er det nok den dyreste, mener Bjørnsrud.

Men selv om prisen er høy blir det nok ikke rike av dette salget.

– Produksjonskostnadene for en LP plate er nok nesten like høy som for 300 eksemplar. Men motivasjonen deres var nok ikke å bli rike, forteller Bjørnsrud.

Plata har 6 spor og er lansert både digitalt og fysisk i dette ene eksemplaret. Den består av nye versjoner av gamle Raga-låter fremført av Michael Krohn. Vinneren av budrunden ønsker å være anonym.

Over 100.000 kroner

Brukte vinylplater kan være svært ettertraktet. I september 2019 ble et eksemplar av Röyksopp sitt album "Melody A.M." solgt for $10,256.

Etter dagens kurs er prisen altså på svimlende 117.000 kroner. Denne utgivelsen har et cover utsmykket med den britiske billedkunstneren Banksy sin eksklusive spraymaling.

EKSKLUSIV: Dette coveret er designet av den britiske kunstneren Banksy Foto: Discogs

På bruktmarkedet Discogs ligger det nå ute to eksemplar av denne plata, og du må fortsatt ut med godt over 100.000 kroner om du vil sikre deg et eksemplar.