Rekorddårlige nyheter for Caroline Berg Eriksen

TOPPBLOGGER: Tidligere toppblogger Caroline Berg Eriksen har vært et kjent fjes i Norge i en årrekke. Foto: Vegard Wivestad

For første gang er det røde regnskapstall for Caroline Berg Eriksens bloggefirma.

Caroline Berg Eriksen (36) sitt selskap, Treasures AS, er ifølge Brønnøysundregistrene «en selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging».

Influenserens ektemann, Lars-Kristian Eriksen (40), er oppført som styreleder i selskapet.

Hundretusener i minus

For første gang siden selskapet ble startet opp i 2014, går det i minus.

Et godkjent årsregnskap fra Treasures AS tikket nylig inn i Brønnøysundregistrene. Årsresultatet i 2022 var på rundt 450.000 kroner i minus, mot rundt 611.000 i pluss året før.

Det er oppført lønnskostnader på 1,4 millioner i selskapet i 2022, fordelt på to årsverk. Dette er en lønnsøkning fra året før, hvor lønnskostnadene i selskapet var på 860.000 kroner.

Mindre inntekter

Hvorfor selskapet går i minus virker å være sammensatt. At Eriksen, som tidligere blogget under navnet «Fotballfrue», har tatt ut mer i lønn – er et element.

Men det er også registrert mindre inntekter til selskapet i 2022 enn året før. Inntekter går fra rundt 2,4 millioner i 2021, til 1,9 millioner i 2022.

TV 2 har prøvd å få en kommentar fra Eriksen. Foreløpig har hun ikke svart.