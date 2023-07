Reiselivsekspertene med sine beste ferietriks

Hvis du skal ta fly, har reiselivsekspert Odd Roar Lange, også kjent som «The Travel Inspector», flere tips til hva du burde huske på:



Sjekk at du har pass og eventuelt visum i orden.

Bestill reiseforsikring før billetten, ikke motsatt. Det er en avgjørende rekkefølge hvis du blir syk og må avbestille reisen.

Jeg bruker gjerne søkemotorer for å finne aktuelle flyavganger, men bestiller alltid via flyselskapene direkte eller via et etablert reisebyrå.

Jeg velger helst morgenfly som har færre forsinkelser samt at været oftest er best på morgenen fremfor kvelden.

Jeg betaler for et fast sete, helst nødutgang midt i flyet fordi det har god beinplass og turbulens merkes minst midt i flyet.

For sydenturer, sjekk nye restplasser som er lagt ut tidlig om morgenen - eller ring charterselskapet direkte for å forhøre deg om nylig avbestilte reiser.

Ta med mindre bagasje. Aller helst bare håndbagasje, ta en liten bag i kofferten så har man litt ekstra til returen. Unngå mellomlandinger dersom det er mulig.

Sjekk at man har bestilt riktig flyavgang, riktig klasse og har riktig bagasje tilpasset billetten.