Regissør raser mot ny Michael Jackson-film

I januar meldte flere utenlandske medier at produsentgiganten Lionsgate har satt i gang produksjonen av en biografisk film om den avdødde superstjernen Michael Jackson.

Ifølge Deadline er den kommende biografien med tittel «Michael» allerede påkoblet store navn, blant annet Graham King, som var blant produsentene av Queen-biografien «Bohemian Rhapsody».

Da Jackson døde i 2009, etterlot han seg en komplisert arv. I løpet av det siste tiåret av hans liv hadde den verdenskjente artisten blitt anklaget for en rekke seksuelle overgrep mot barn.

Produksjonen av «Michael» jobber tett med boet etter Jackson, noe flere medier som Variety mener kan ha en innvirkning på måten overgrepsanklagene vil bli fremstilt på i filmen.

JACKSON-BIOGRAFI: Tidligere i år annonserte Lionsgate at de var i gang med produksjonen av en biografisk film om Michael Jackson med popstjernens nevø, Jaafar Jackson i den titulære rollen. Foto: AP / NTB

Nå har regissør Dan Reed selv tatt til The Guardian for å uttrykke sin bekymring over filmen, og dens håndtering av anklagene rettet mot Jackson.

Regissøren raser over mangelen på motstand og kritikk fra folket og pressen i møte med filmen, og mener «Michael» vil bidra til å «glorifisere en mann som voldtok barn».

Foreløpig har hverken Lionsgate eller filmskaperne bak «Michael» har uttalt seg om Reeds kritikk.

Raser mot pressen

I 2019 lanserte HBO dokummentaren «Leaving Neverland» i regi av Reed. I dokumentarfilmen forteller James Safechuck (44) og Wade Robson (40) om hvordan de ble utsatt for overgrep av popikonet Michael Jackson. Ifølge anklagene tok overgrepene til begge de påståtte offrene sted i Jacksons California-hjem, «Neverland Ranch».

I The Guardian-innlegget uttrykker Reed sin misnøye med produksjonen av den kommende Jackson-biografien. Regissøren kaller også pressemottakelsen av filmen «likegyldig», og mener hele produksjonen fremmer et skadelig budskap.

– Det ser ut til at pressen, fansen hans og den eldre demografien som vokste opp med en forkjærlighet for Jackson, er villige til å tilsidesette hans usunne forhold til barn og bare fortsette å følge musikken, skriver Reed.

MOTSTANDER: «Leaving Neverland»-regissør Dan Reed står i sterk opposisjon til den kommende Michael Jackson biografi-filmen, «Michael» Foto: Taylor Jewell / NTB

Taler til filmskaperne

Videre taler han direkte til filmskaperne bak «Michael» og oppfordrer dem til å tenke over anklagene og den rettslige etterforskningen som utspilte seg etter at de kom til lys for nesten 20 år siden.

– Til filmskaperne sier jeg: Hvordan skal dere fremstille øyeblikket Jackson, en voksen mann i 30-årene, tar hånden til et barn og fører dem inn i det soverommet? Hvordan skal dere vise det neste som skjer? Ved å gå i ring rundt spørsmålet om Jacksons forkjærlighet for å sove med unge gutter kringkaster dere en viss melding til flere millioner av ofre av barnemishandling. Den meldingen er: Hvis en pedofil er rik og populær nok vil samfunnet tilgi ham, avslutter Reed.

I et tidligere intervju med The Hollywood Reporter hevdet Lionsgate at den biografiske filmen vil ta for seg alle deler av Jacksons liv, men at de enda ikke hadde funnet noen konkret løsning på hvordan den vil forholde seg til kontroversene som fulgte popstjernen mot slutten av hans liv.

Innrømte brist

Til tross for sine sterke hevdelser om popkongens skyld i anklagene, har Reed tidligere innrømt en logisk brist i en av dokumentarobjektenes påstander.

I «Leaving Neverland» hevdet Safechuck at han ble misbrukt mellom 1988 og 1992 i et rom inne på «Neverland station». I senere tid stod forfatter Mike Smallcombe, som skaffet dokumentasjon til dokumentaren, at togstasjonen på Neverland ikke ble ferdigbygget før 1994.

Dette fikk Reed og Smallcombe til å innrømme at det var blitt gjort en feil.

Nektet anklagene

Dokumentaren skapte raskt sterke reaksjoner, og allerede før premieren saksøkte boet etter Jackson HBO for 865 millioner kroner på grunnlag av det de mente var et brudd på rettighetsavtalen kanalen hadde inngått med Jacksons team i 1992.

I mars 2019 slo Jacksons familie nok en gang tilbake på Reeds dokumentar. I deres egen YouTube-dokumentar, «Neverland Firsthand», nektet Taj Jackson for anklagene rettet mot onkelen i «Leaving Neverland».

ANKLAGENE: Michael Jackson ble frikjent for overgrep i 2005. Popstjernen stod ved sin uskyld frem til sin død i 2009. Foto: STRINGER/USA

Brad Sundberg, som jobbet med Jackson i flere år og arbeidet på Neverland Ranch, uttalte seg om Robsons påstander, og hevdet at anklagene var oppdiktet.

Anklagene mot Jackson kom først frem i lyset i 2003. I 2005 ble den internasjonale popstjernen tiltalt i retten i California for seksuelle overgrep mot barn. Den beryktede rettsaken endte med en frikjennelse for Jackson, hvor blant annet Robson var en av forsvarets vitner.

I senere tid har Robson gått tilbake på sitt forsvar av Jackson, og hevdet at han ble opplært i hvordan han skulle opptre i retten.

Jackson stod fast ved sin uskyld frem til sin død i 2009. Til tross for dette har anklagene fulgt navnet til den berømte popstjernen lenge etter hans død.