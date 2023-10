Regina «Myra» Tucker måtte takke for seg

To par var i faresonen etter forrige ukes «Skal vi danse»-sending. I en heseblesende sirkus-sending, måtte danseparene gjennomføre tre danser – pardans, gruppedans og til slutt salsa-duell.

Etter dommerpoeng og seerstemmer var talt opp, var det bryter Stig-André Berge (40) og Norunn Ringvoll (21), og artist Regina «Myra» Tucker (28) og Jørgen Nilsen (33) som havnet i faresonen.

Siden ingen røk ut, tok parene med seg dommerpoeng og seerstemmer inn i kveldens sending.

Etter kveldens danser var det Tucker med dansepartner Nilsen, og artist Ulrikke Brandstorp (28) med dansepartner Tarjei Svalastog (25) som havnet i danseduell.



Til slutt var det Tucker som måtte forlate konkurransen.

UTE: Denne gangen var det Regina «Myra» Tucker som måtte forlate parketten. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Du hadde ikke fått meg av parketten

Da TV 2 møter Tucker på parketten, sier hun at hun er svært stolt og takknemlig for å ha kommet så langt.

– «Skal vi danse» er helt unikt. Jeg kjenner meg sterkere, både psykisk og fysisk, etter dette. Jeg kjenner meg også som et bedre menneske. Så ja, det er kjipt å ryke, men jeg er glad for å ha vært med, at jeg sa «ja» til denne opplevelsen, og at jeg fikk danse med Jørgen.

Dansepartner Nilsen forteller at han er svært stolt.

STOLT: Dansepartner Jørgen Nilsen forteller han er stolt av hvor mye Myra har gitt av seg selv gjennom hele sesongen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det har vært spennende å se hvordan hun som artist og kunstner går ut på gulvet hver lørdag, og se at hun alltid hadde et ekstra gir å gi.

– Kommer dere til å savne hverandre?

– Ikke i morgen, svarer Nilsen raskt og smiler.

– Nei, ikke i morgen. Kan vi snakkes igjen på mandag?, svarer Tucker og ler.

Selv om de begge er lei seg for å ha røket ut, er 28-åringen glad for at det ble akkurat denne runden.

– Jeg hadde ligget på gulvet her og grått hadde jeg røket ut på en kjedelig slowfox. Da hadde du ikke fått meg av parketten. Så ja, vi «shaker» oss ut!

Dette var kveldens danser

Kveldens tema var «Drømmekveld», hvor kjendisene fikk lov til å velge hva de ønsket å danse.



Regina «Myra» Tucker var først ut på parketten, og valgte å danse samba – med hint av sine afrikanske røtter. Dommerpanelet var splittet i hva de syntes om dansen.

– Jeg er litt todelt i denne. Når du danser «afrobeaten» er det suverent bra. Dere går all inn i alt dere gjøre. Så beveger dere litt over i en basic samba, som var veldig, veldig rask. Der detter du litt ut av det. Jeg følte du hadde noen partier som var kjempefine, og noen som jeg ikke var fullt så fornøyd med, sier dommer Trine Dehli Cleve (62).



SAMBA: Regina «Myra» Tucker og Jørgen Nilsen danset samba. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Dommer Merete Mørk Lingjærde (61) var ikke i tvil:

– Jeg elsket det! Jeg elsker at du fremhever det afrikanske som er i samba. Vi må ikke glemme hvor det kommer fra. Du tok meg til Brasil. Du er helt rå!

Dommerpoeng: 8 + 9 + 10



Stig-André Berge

Berges drømmekveld var da han giftet seg med kona, Rosell Utne. Derfor var det ingen tvil om å ta med seg sin bedre halvdel ut på parketten.

Dommer Morten Hegseth (37) tok til tårene av slowfoxen.

– Å herregud Rosell, jeg elsker deg! Det var så fint. Dette var veldig rørende. Det fløt som fløyel. Jeg synes det er ekstra bra i partiene dere er sammen. Alt i alt – jeg gråt. Det er som ungdommen sier: «Couple goals», sier Hegseth.

Både Mørk Lingjærde og Dehli Cleve ble imponert over hva Berge leverte. Mørk Lingjærde har tidligere etterlyst helhet i dansen. Det fikk hun nå:

SLOWFOX: Stig-André Berge fikk ros for sin slowfox – som han danset med dansepartner Norunn Ringvill og kona Rosell Utne. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Du trigger alle følelsene. Det var vakkert. For første gang, så skapte du helhet og flyt, som du ikke har gjort før. Det var et langt skritt videre. Det var en veldig stor forbedring. Det hang ikke alltid sammen, men veldig, veldig bra, sier Mørk Lingjærde.

Overfor TV 2 beskriver Berge å danse med kona som veldig stort.

– Hun er den som betyr mest for meg, selvfølgelig ved siden av barna mine. Hun er hele tiden den som legger til rette for at jeg skal få gjøre det jeg gjør, og er hele tiden den som tar støyten for det. Det er utrolig fint å dedikere dansen til henne. Da vil man jo at det skal bli så bra som mulig, forteller han til TV 2.

EKSTRA PRESS: Stig-André Berge og Norunn Ringvoll har kjente ekstra på presset denne uken, da Berges kona skulle danse med dem. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Berge forteller at Ringvoll har pushet han hardt, med samme intensjonen som den tidligere bryteren: å dedikere dansen til kona.

– Det er jo ekstra «pressure» når det betyr noe. Da er det jo viktig at man ender opp med gode følelser etterpå, sier Ringvoll.

I løpet av «Skal vi danse»-tiden har Berge blitt varm i trøya, hva gjelder å danse på direktesendt TV. Det var noe helt nytt for kona.

– Hun var kjempenervøs. Men du har også du vært flink å roe henne ned. Ikke tenk så mye, bare gjennomfør det og lev litt i øyeblikket. Det var utrolig fint, sier han og roser Ringvoll.

Dommerpoeng: 9 + 9 + 8

Harlem Alexander

Hoftene fikk kjørt seg, da TV-personlighet og stylist Harlem Alexander (35) og dansepartner Helene Spilling (27) danset samba. Stylisten gledet seg til å vende tilbake til Brasil, rytmer, frynsete klær og deilig musikk.

LEKENT: Harlem Alexander og Helene Spilling leverte en leken samba. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Dette var en ren ballrom samba, enn hva vi så tidligere i kveld. Du viser at du har en god teknikk i kroppen. Du jobber strålende, og viser at du «connecter» så bra fra tå til fingerspissene. Jeg hadde ønsket å se deg noe villere i overkroppen, sier Mørk Lingjærde.

– Jeg tror det er det beste jeg har sett deg. Dette var kjempebra, og kjempesexy!, sier Hegseth.

Dommerpoeng: 10 + 10 + 9

Ulrikke Brandstorp

Artist Ulrikke Brandstorp (28) forteller at hun følte seg redd for å bli ensom. Særlig da hun ble kjæreste, og senere forlovet med Oskar Nordberg. Derfor dedikerte hun den moderne dansen til forloveden.

– Du gjør mye alene. Det er sårt, det er nakent. Samtidig klarer du få inn de kontrastene fra det såre, til det skjer noe mer, sier Dehli Cleve.

MODERNE: Ulrikke Brandstorp danset en sår og nær dans om å frykten for å være ensom. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Nå så jeg deg. Nå så jeg deg fri autentisk. Da får du fram den ektheten som er så grundig i moderne. Dette var utrolig, utrolig vakkert, sier Mørk Lingjærde.

28-åringen forteller at hun og Tarjei Svalastog har de siste ukene jobbet hardt med å gi slipp. Tilbakemeldingene rørte henne, og forloveden, Nordberg.

– Det er ganske fantastisk. Vi har oppturer og nedturer alle sammen. Det var stort, sier han om å få dansen dedikert til seg.

Dommerpoeng: 9 + 9 + 10

Aslak Maurstad

Skuespiller og gamer Aslak Maurstad ønsket å hylle internettet med en cha cha. Det fikk salen til å koke.

– Jeg satt og så på dette og tenkte: «Velkommen til nerdenes hevn». Jeg følte at du «Rick Rolla» hele Norge. Det er noe med showpersonligheten din. Du er så god i overkroppen og blikket ditt, så jeg glemmer å se på beina dine. Det er noe med deg som ikke er dans – du er et fenomen, sier en engasjert Hegseth.

Delhi Cleve og Mørk Lingjærde mente det var gøy å se på, men legger samtidig til at dansen var noe stakkato.

– Det er veldig fint at denne konkurransen er todelt, så seerne kan stemme på sine favoritter. Det butter litt føler jeg. Dere hjemme: Stem, sier Dehli Cleve.



REDDET AV FOLKET: Selv om Maurstad lå i nedre sjikte av tabellen, ble han reddet av folket ved publikumsstemmer. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Maurstad danser med den autoimmune revmatiske ledd sykdommen Aksial spondyloartritt, tidligere kjent som Bekhterevs. Dansepartner Marianne Sandaker (35) er stolt over Maurstad som klarte å levere cha cha på parketten.

– Jeg er sykt stolt av Aslak, for det er ikke lett å fullføre det der, med det utgangspunktet han har.

Dommerpoeng: 7 + 8 + 7

Alexandra Joner

Artist og TV-personlighet Alexandra Joner (33) ønsket at dansepartner Ole Thomas Hansen (24) skulle få henne til å se ut som en profesjonell danser. Skal vi tro dommerne var det to proffdansere ute på parketten.

Salen kokte nemlig etter de leverte en kruttsterkt paso doble.

BLÅST AV BANEN: Dommerne var i ekstase over kveldens paso doble, signert Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Herregud, dette er bare helt. Jeg klarer ikke å prate jeg. Sinnssykt, takk for meg!, sa Joner etter dansen.

– Alexandra. Dette er det råeste jeg har sett i «Skal vi danse» noen gang. Jeg så deg som 16-åring, og jeg ser deg nå, og jeg blir så utrolig rørt av å se hva som har skjedd med deg. Ser du ut som en profesjonell danser? Ja, det gjør du, sier en engasjert Mørk Lingjærde.

– Jeg har lyst til å reise meg opp jeg også, for det synes jeg du fortjener. Det er ikke ofte jeg får tårer i øyene på «Skal vi danse». Det fikk jeg nå. Jeg fikk gåsehud, sier Dehli Cleve, og roser samtidig Hansen for en god koreografi.

– Jeg er helt i sjokk. Du er så skjerpet som et dyr! Du tar å utfordrer deg selv. Det står det så mye respekt av. Det er det sykeste jeg har sett, sier Hegseth.

Dommerpoeng: 10 + 10 + 10

Dommernes utfordring og «Jive-a-thon»

I kveldens sending skulle dommerne også dele ut fem ekstrapoeng hver.

Dehli Cleve belønnet paret som leverte god musikalitet. Hegseth gikk for «wow-faktor», og Mørk Lingjærde ønsket å dele ut sine poeng til parert som skapte linjer.

Dehli Cleve ga sine poeng til Berge og Ringvoll.

– Han danset en nydelig slowfox. Men mest av alt, den utviklingen han har hatt, ønsker jeg å belønne i kveld.

Hegseth delte ut sine poeng til Joner og Hansen.

– Jeg trodde jeg aldri skulle legge meg på gulvet å tilbe en deltaker, men det måtte jeg i dag. Det er mine nye guder.

NED PÅ KNE: Morten Hegseth la seg ned på kne, etter Alexandra Joner og Ole Thomas Hansens paso doble. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Mørk Lingjærde delte ut sine poeng til Harlem Alexander og Spilling.

– Jeg synes Harlem har en utrolig evne til å skape linjer. Vakkert!

Til sist skulle parene ut i en «Jive-a-thon», hvor de en etter en fikk beskjed om å forlate parketten av dommerne. Til slutt var det Brandstorp og Svalastog som stakk av med ekstra poeng.

Dette danset parene: Artist Regina «Myra» Tucker (28) og Jørgen Nilsen (33) danset samba til låten Jerusalema av Master KG.

Tidligere bryter Stig-André Berge (40) og Norunn Ringvoll (21) danset slowfox til låten All Of Me av John Legend. TV-personlighet og stylist Harlem Alexander (35) og Helene Spilling (27) danset samba til låten Hip Hip Chin Chin av Club des Bellugas. Artist Ulrikke Brandstorp (28) og Tarjei Svalastog (25) danset moderne til låten I’ll Be Waiting av Cian Ducrot. Skuespiller og gamer Aslak Maurstad (31) og Marianne Sandaker (35) danset cha cha til låten Never Gonna Give You Up av Rick Astley. Artist og TV-personlighet Alexandra Joner (33) og Ole Thomas Hansen (24) danset paso doble til låten Uccen (DWTS Remix) av Taalbi Brothers. Alle parene duellerte i en «Jive-a-thon» til låten You Can’t Stop The Beat – Hairspray Soundtrack (Glee Cast).

«Skal vi danse» sendes hver lørdag fra klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og er tilgjengelig på TV 2 Play.