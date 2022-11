Refser Ellen for skandale-intervju

I 2019 skapte skuespiller Dakota Johnson (33) storm i media etter at et klipp fra hennes intervju med talkshowverten Ellen DeGeneres (64) gikk viralt.

Nå, først etter at «the Ellen DeGeneres Show» gikk av lufta, kom Johnson med et nytt stikk til DeGeneres i et ferskt intervju med «The Drew Barrymore Show», skriver Cosmopolitan.

Da den unge skuespilleren fortalte om sine naboer, talkshowverten Jimmy Kimmel og hans kone, la hun inn det som trolig var et stikk mot DeGeneres.

– De er kjempeflotte naboer, med unntak av at de har mye fester og ikke inviterer meg, sa Johnson til verten, Drew Barrymore med et lurt smil.

Barrymore fulgte kjapt opp med en egen referanse til det skandaløse «Ellen»-intervjuet:

– Mener du det? Fordi, du vet, folk har kommet i trøbbel for å hevde de ikke var invitert til festene dine, sa Barrymore.

Til dette svarte Johnson med en brå latter og et annerkjennende blikk, og ble møtt med ros for stikket fra Barrymore.

Slo tilbake mot Ellen

I det beryktede intervjuet refser DeGeneres «Fifty Shades of Grey»-stjernen for å ha glemt å invitere henne til sitt 30-års lag. Til dette kommer Johnson med et raskt og brutalt motsvar hvor hun hevder at DeGeneres var invitert, og anklager talkshowverten for å lyve.

– Sist jeg var gjest her ifjor ga du meg masse dritt for at jeg ikke inviterte deg når jeg ikke engang visste at du ville bli invitert. Jeg trodde ikke engang at du likte meg, sa Johnson til DeGeneres på «the Ellen Show» i 2019.

Det ble svært trykket stemning videre intervjuet da verten og skuespilleren fortsatte diskusjonen, og Johnson insisterte på at DeGeneres ikke dukket opp i bursdagsselskapet til tross for at hun var invitert.

Skandalestorm

DeGeneres er kjent som en av USAs største talkshowverter og har siden 2003 ledet det velkjente «the Ellen DeGeneres Show». Talkshowet var, i likhet med DeGeneres, lenge kjent for sin positive og lekne tone, men i løpet av programmets siste år ble det slutt for programmets gode rykte.

Intervjuet med Johnson er bare ett av mange kontroverser DeGeneres og «the Ellen Show» har blitt møtt med de siste årene.

I 2020 stod flere ansatte av «Ellen Show» frem i media med en rekke alvorlige anklager mot DeGeneres hvor de påstod at de, blant annet, hadde opplevd rasisme, frykt og trusler på arbeidsplassen.

Som et resultat av dette valgte Warner Bros, som produserte talkshowet, å innhente et eksternt selskap for å foreta en gransking av arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. DeGeneres snakket selv ut om anklagene i en video på Instagram i 2020.

I mai 2022 tok talkshowverten farvel med programmet etter 19 sesonger. Under DeGeneres' avslutningstale i programmets siste episode var det imidlertid ingen omtale av kontroversene.