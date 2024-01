Rebelsk dronning Sonja vekket oppsikt på Dior-show

Celebriteter fra inn- og utland hadde tatt veien til motemekkaet Paris i slutten av januar, i forbindelse med Paris Fashion Week.

Men blant kjendisgjestene befant det seg også flere kongelige, som prinsesse Eugenie (33) av York, prinsesse Alexandra av Hanover (24) og vår egen dronning Sonja (86). Hun var på moteuken sammen med barnebarnet Leah Isadora Behn (18).

I likhet med sin mormor, er 18-åringen svært opptatt av mote, og de hygget seg i hverandres selskap under det franske motehuset Diors Haute Couture-show 22. januar 2024.

Argeste konkurrent

Som en hyllest til motehuset, som dronningen har utallige antrekk og tilbehør fra, stilte mormor og barnebarn opp med Dior-blazer og Dior-veske.

Men rebelske dronning Sonja bar også en Chanel-veske på Dior-showet, noe som har vekket oppsikt på sosiale medier. For det franske luksusmerket er nemlig Diors argeste konkurrent.

Dette er også noe mange på den anerkjente Instagram-profilen @Royalfashionpolice har fått med seg.

I kommentarfeltet til bloggen, som tar for seg kongelig mote, er det flere som har uttrykt at de synes det var dristig av dronningen å bære konkurrentens merke på moteshowet.

«Dronning Sonja ser fantastisk ut, men jeg kan ikke fatte og begripe at ingen frarådet henne å bære Chanel til et Dior-show. To store konkurrenter og forskjellige motehus. Uansett, er du dronning kan du vel gjøre hva du vil», skriver en av kontoens følgere.

DRISTIG: I kommentarfeltet er det en følger som reagerer på dronningens moteguts. Foto: Skjermdump @Royalfashionpolice / Instagram

Gründeren bak kontoen, som har over 156.000 følgere, svarer med å opplyse følgeren om at dronning Sonja er datter av en konfeksjonshandler og selv har studert mote.

«Jeg er sikker på at hun kan sin motehistorie. Jeg tror hun bare brukte sitt dronningprivilegie, og bestemte selv hva det var hun ville gå med», svarer Royalfashionpolice-gründeren.

Datter av konfeksjonshandler

Ifølge Kongehuset tok dronningen utdanning i kjole- og draktsøm på Oslo Yrkesskole etter realskolen, samt studerte ved en moteskole i Sveits.

Dronningens far var nemlig konfeksjonshandler Karl A. Haraldsen, som drev den anerkjente damekonfeksjonsforretning med samme navn i Storgata i Oslo.

SOM FAR, SÅ DATTER: Dronningens far var konfeksjonshandler Karl A. Haraldsen, som drev den anerkjente damekonfeksjonsforretning med samme navn i Storgata i Oslo. Foto: NTB

Det er tydelig at dette er gått i arv til barnebarnet og oldebarnet Leah Behn, som selv har uttrykt at hun er interessert i mote og skjønnhet. Hun har ved flere anledninger fått priser for sitt mote- og skjønnhetsengasjement.

Og Paris er heller ingen fremmed by for den moteinteresserte prinsessedatteren. I november 2022 debuterte hun nemlig ved det prestisjetunge rikmannsballet «Le Bal des Débutantes» sammen med sin mor prinsesse Märtha Louise (51).

På sin egen Instagram-profil @leah.behn har prinsessedatteren delt små drypp fra Paris-turen med følgerne sine. Blant annet et innlegg som viser røde lakksko, fuskepels, gulløredobber og en Dior-bok.