Rebel Wilson forlovet: – Trengte en Disney-prinsesse

– Vi sa ja, skriver Rebel Wilson (42) på Instagram.

«Pitch Perfect»-stjernen kunne i juni avsløre at hun hadde funnet kjærligheten med klesdesigneren Ramona Agruma (37).

Søndag offentliggjorde Wilson at de nå er forlovet.

– Jeg trodde jeg lette etter en Disney-prins, men kanskje det jeg trengte hele denne tiden var en Disney-prinsesse, skriver 42-åringen under et tidligere bilde av seg selv og kjæresten.

Forlovelsen ser tilsynelatende ut til å ha havnet på et passende sted.

Foran Torneroses slott i Disneyland poserte paret med matchende gensere.

Paret kysser mens Agruma strekker armen frem for å vise den nye ringen sin.

Wilson skriver på Instagram at hun takker Tiffany & Co for den fantastiske ringen, og teamet på Disneyland for å stelle i stand den magiske overraskelsen.

I november kunngjorde skuespilleren at hun hadde fått sitt første barn, Royce Lillian, som ble født gjennom surrogat.

– Du holder babyen og klipper navlestrengen og bokstavelig talt - fra det øyeblikket av er det akkurat som det bare var fantastisk og så emosjonelt, sier hun i et intervju til Today.