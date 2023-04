Realitystjernen forsvarer egen utroskapsskandale

UTRO MED BESTEVENNEN: For en måned siden ble det kjent at Tom Sandoval (i midten) hadde vært utro mot partneren gjennom ti år, Ariana Madix (t.v), med bestevenninnen Raquel Leviss (t.h). Alle er kjent fra realityserien Vanderpump Rules, som produseres av Real Housewives-stjernen Lisa Vanderpump. Foto: AFP/Pa Photos.

Den siste måneden har utroskapsskandalen med reality-stjernene Tom Sandoval (39) og Ariana Madix (37) vært et hett tema i amerikanske nettaviser og sosiale medier.

For rundt en måned siden ble det kjent at Sandoval hadde hatt et hemmelig forhold med parets felles venninne, Raquel Leviss (28), i over et halvt år.

Alle tre er noen av hovedpersonene i realityserien Vanderpump Rules, og utspiller seg i den nåværende sesongen.

I et podkastintervju fra denne uken snakker Sandoval for første gang ordentlig ut om hvordan forholdet til Leviss startet. Her forsvarer han også utroskapen.

– Jeg hadde slått opp med Ariana to måneder før det havnet i media. Men hun nektet å innse det, forteller 39-åringen.

FORSVARER UTROSKAPEN: Tom Sandoval snakker for første gang ut om utroskapsskandalen, og forsvarer det hemmelige forholdet Raquel Leviss. Foto: AFP/Phillip Faraone

– Hun ville ikke la meg slå opp med henne

I podkastintervjuet hevder Sandoval at han slo opp med Madix på valentinesdagen i år, flere uker før bruddet og utroskapen kom ut i amerikanske medier.

– Da jeg satte meg ned for å prate med henne om det, så svarte hun at hun aldri ville la meg gå fra henne. At jeg måtte «tvinge henne ut av forholdet».

Realitystjernen hevder også at forholdet til Madix lenge hadde vært dårlig.

NEKTET Å SLÅ OPP: Sandoval hevder at han flere ganger forsøkte å slå opp med Madix, men at hun nektet. Foto: JPA / AFF-USA.com

– Jeg spurte Ariana: «Har du lagt merke til hvor fjern jeg har vært i forholdet vårt i det siste?», men det skjønte hun ingenting av. Og grunnen til at hun ikke hadde lagt merke til det, var jo fordi vi aldri tilbragte noe kvalitetstid sammen.

39-åringen hevder derimot at Madix visste de ikke var et par lenger, lenge før forholdet til Leviss ble et faktum.

– Hun visste vi hadde slått opp, selv om vi ikke hadde fortalt det til noen enda.

– Vi hadde aldri sex lenger

Sandoval forteller også detaljer rundt hvordan forholdet til Leviss begynte. Det hele skal ha startet med et kyss i hagen utenfor huset som han deler med ekskjæresten Madix.

– Kysset var magisk. Det fikk meg til å føle noe, på et emosjonelt plan, som jeg ikke hadde følt på lenge, forteller han.

Ifølge Sandoval var mangelen på intimitet en av faktorene som gjorde forholdet til Madix vanskelig å jobbe med.

– Jeg sa at jeg var usikker på om jeg kunne være trofast mot henne på grunn av dette.

BESTEVENNER: Madix (t.v) og Leviss (t.h) har lenge vært nære venner. Her avbildet på samme rød løper ved åpningen av Lisa Vanderpumps nye restaurant i Las Vegas. Foto: JPA / AFF-USA.com

Realitystjernen la også til at paret aldri hadde sex lenger, noe som bidro til utroskapen – og påvirket hans nye forhold med Leviss.

– Å ha sex med meg var som å ha sex med en 19-åring, som hadde samleie for andre gang i sitt liv. Så lite «game» hadde jeg.

Til tross for at Sandoval forsvarer egen adferd, sier han seg enig i at han skulle gjort ting annerledes.

– Det fins ingen unnskyldning for det jeg har gjort. Jeg fortjener hatet jeg har fått.

Siden utroskapsskandalen kom ut i amerikanske medier, har både Sandoval og Leviss fått store mengder hat i sosiale medier.

Stjerner som Chrishell Straus og Chrissy Teigen er noen av de som har kommentert utroskapsskandalen, som har fått kallenavnet «Scandoval» i media.

Alt dramaet vil også utspille seg i den nåværende sesongen av «Vanderpump Rules», som du kan se på TV 2 Play.

I «gjenforeningsepisoden» på slutten av sesongen vil Sandoval og Leviss bli konfrontert av både Madix og resten av casten.

Gjenforeningen har allerede blitt filmet, og ifølge programleder Andy Cohen kan seerne forvente seg en eksplosiv avslutning.

– Det var et skikkelig oppgjør. Det var konfronterende og emosjonelt. Det seerne lurer på, vil de få svar på.

EKSPLOSIV AVSLUTNING: Programlederen Andy Cohen vil lede gjenforeningsepisodene til årets sesong. Han beskriver innspillingen som eksplosiv. Foto: AP/Chris Pizzello

Den siste sesongen, og episodene som kommer, kan du se på TV 2 Play.