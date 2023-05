Realitystjerne hadde hemmelig affære – nå vises det på TV

I mars tok det fyr i amerikanske medier da det ble kjent at to av stjernene fra realityserien «Vanderpump Rules» hadde gått fra hverandre.

Etter kort tid viste det seg å være utroskap involvert. Realitystjernen Tom Sandoval (39) hadde vært utro mot samboeren Ariana Madix (36), etter ni år sammen. De har begge vært med i realityserien i ti år.

Det som har gjort saken så stor, er at Sandoval var utro med parets felles venninne, og en annen «Vanderpump Rules»-stjerne, Raquel Leviss (28). Affæren skal ha vart siden i fjor høst, men ble først kjent i mars.

UTRO: I mars ble det kjent at Tom Sadoval hadde vært utro mot partneren hans gjennom ni år, Ariana Madix. Nå vises de første scenene av utroskapen i serien. Her er de avbildet på MTV Movie Awards sist sommer. Foto: Presley Ann

I den nyeste episoden av «Vanderpump Rules», som ble sluppet torsdag morgen norsk tid, får seerne se de første scenene hvor Sandoval og Leviss blir tatt i utroskapen.

De første scenene fra utroskapen vises i slutten av episoden, og man får se Sandoval bli konfrontert av de andre i casten, i tillegg til en eksplosiv krangel mellom eks-paret.



Man får også se Sandoval forsvare seg med at han «skulle slå opp med Ariana uansett», hvorpå en av de andre i casten svarer med:

– Men det gjorde du ikke. Du lå med bestevenninnen hennes i stedet.

UTRO: Raquel Leviss skal ha hatt en hemmelig affære med Sandoval i en periode på seks måneder, hevder amerikanske medier. På dette tidspunktet var hun bestevenn med Madix. Foto: JPA / AFF-USA.com

Man får også se hvordan de andre i serien reagerer, og hvordan Madix knekker sammen foran Lisa Vanderpump, som også er med i serien.

Vanderpump var lenge med i «The Real Housewifes of Beverly Hills», før hun brått sluttet etter uenigheter med de andre i casten.

Kort tid etter at utroskapen ble kjent, forsøkte Sandoval også å forsvare seg selv i en podkast.

39-åringen hevdet at han hadde slått opp med Madix ved flere anledninger, men at hun ikke tok det til seg.



Fansen skal ikke ha vært fornøyd med Sandovals forklaring, og realitystjernen har siden mars fått mye hat i sosiale medier.

Madix har derimot fått svært mye støtte, og flere kommersielle oppdrag. I april ble hun også invitert til Det hvite hus sin korrespondent-middag.

«TEAM ARIANA»: Siden utroskapsskandalen ble kjent i mars, har Madix fått svært mye støtte i sosial medier. Her på Det hvite hus sin korrenspondansemiddag i april. Foto: STEFANI REYNOLDS

Den siste tiden har også fans møtt opp på konsertene til Sandoval og bandet hans, Sandoval and the Most Extras, for å vise sin misnøye.

Da bandet var i New York sist helg, ble Sandoval buet på da han sto på scenen i bar overkropp.

Det siste man får se i episoden, er også at en tidligere «Vanderpump Rules»-stjerne, og Sandovals ekskjæreste, Kristen Doute (40), kommer tilbake for å konfrontere ham.

Doute fikk sommeren 2020 sparken i realityserien, da det ble kjent at hun og en annen i casten hadde kommet med rasistiske utspill.

Sesong 10 av «Vanderpump Rules» kan du se på TV 2 Play.