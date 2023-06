Realityprogrammet som ble til en influenser-maskin

I løpet av de siste åtte årene har «Love Island UK» blitt til ett av verdens største realityprogram.

På sosiale medier har «Love Islands» offisielle kontorer flere millioner følgere, og bare på TikTok har hashtaggen «LoveIsland» 19.8 milliarder innlegg.

I dag er det kjent for enhver av deltakerne som entrer den luksuriøse villaen, at en karriere som influenser og TV-personlighet er en stor mulighet.

«Love Island» har nemlig produsert noen av Storbritannias, og verdens, største influensere.

Fjorårets sommersesong av «Love Island UK» ble strømmet over 250 millioner ganger, og ble den mest strømmede sesongen i programmets historie.

Den nye sesongen har allerede blitt godt omtalt i sosiale medier. Kun dager etter at casten ble lansert, ble en av dem anklaget for homofobiske ytringer i sosiale medier.

«Love Island» er nemlig ett av veldig få realityprogram som har blitt mer og mer populært med årene.

Ble ranet

Vinnerne fra den åttende sesongen, Ekin-Su Cülcüloğlu (28) og Davide Sanclimenti (28), ble superstjerner over natten.

Da paret entret den verdenskjente villaen i fjor sommer, hadde Cülcüloğlu rundt 350.000 følgere på Instagram, og mens Sanclimenti hadde rett i underkant av 10.000 følgere.

I dag har Cülcüloğlu 3,2 millioner følgere, og Sanclimenti har 1,8 millioner følgere.

SUPERSTJERNER: «Love Island»-paret ble superstjerner etter de vant den 9. sesongen av programmet. Foto: Doug Peters

Den største av de alle er Molly-Mae Hague (23), som var med i den femte sesongen av programmet, sommeren 2019.

Sammen med sin nåværende kjæreste Tommy Fury (23), tok paret andreplassen i 2019-versjonen av programmet. I år fikk paret også sitt første barn.

I dag har Hague 7,5 millioner følgere på Instagram. Fury har 5,1 millioner.

DEN STØRSTE: Molly-Mae Hague er den største influenseren som har kommet ut av «Love Island»-villaen. Foto: Yui Mok

Siden sommeren 2019 har Hague delt både store og små øyeblikk fra forholdet hennes med Fury, og deres hverdag sammen. Men høsten 2021 skjedde noe som Hague og Fury aldri trodde de skulle skje.

Da paret var bortreist ble hjemmet deres ranet, og verdisaker til en verdi av 10,8 millioner kroner ble stjålet.

I en video publisert på hennes YouTube-kanal, fortalte influenseren at hun følte seg «skyldig» i å ha blitt ranet. Dette var mye grunnet kommentarer skrevet på sosiale medier:

– Jeg har sett mye på sosiale medier hvor folk spekulerer i hvorfor vi ble ranet. Jeg har begynt å føle at det hele er min feil. Har jeg delt for mye fra livet mitt?

PROFESJONELL BOKSER: Hagues kjæreste, Tommy Fury, er profesjonell bokser. De møttes på «Love Island», og fikk sitt første barn i år. Foto: AHMED YOSRI

I den emosjonelle videoen forklarer Hague at jobben hennes er å dele hverdagen med følgerne sine.

– Jeg deler alt fra livet mitt med dere. Hvilke ting jeg kjøper, hvor jeg bor, hva jeg gjør med kjæresten min, hva jeg gjør. Det er veldig vanskelig å finne en balanse mellom hva jeg skal dele og hva jeg burde holde privat, slik at jeg kan følge meg trygg. Jeg tror jeg har mistet den balansen.

Siden da har Hague blitt mer vag i forhold til hva hun deler i sosiale medier, spesielt hvor hun befinner seg til en hver tid. Populariteten til både Hauge og Fury har derimot ikke falt, spesielt ikke etter de i vinter ble foreldre for første gang.



MOR FOR FØRSTE GANG: I januar 2023 ble Molly-Mae Hauge og kjæresten Tommy Fury foreldre for første gang. Foto: Doug Peters

En influenser-maskin

Det er ikke kun Hague og Fury som har skapt suksessfulle karrierer som influensere og TV-personligheter etter programmet.

Dani Dyer (26), som vant den fjerde sesongen av programmet, har 4 millioner følgere. Maura Higgins (32), som var en av finalistene i samme sesongen som Hague og Fury, har 3,7 millioner følgere.

Kem Cetinay (26), som vant den tredje sesongen, har 2,8 millioner følgere. Cetinay ble i ettertid av deltakelsen programleder for «Love Island UKs» offisielle podkast «After sun».

Olivia Attwood (32), som var med i samme sesong som Cetiany, har 2 millioner følgere. Hun også en av dem som har hatt størst TV-karriere etter programmet.

En av fjorårets finalister, Indiyah Polack (23), ble rask populær blant fansen. I år tok hun over jobben til Cetinay, som en av to programledere for podkasten «After sun». Hun har i dag 1 million føgere.

FINALIST: Maura Higgins, fra sesong 5. Foto: Ian West
Dani Dyer samnen med eksen Jack Fincham. Paret vant den 4. sesongen av programmet. Foto: Ian West
Olivia Attwood fra sesong 3. Foto: Ian West
Kem Cetinay vant den 3. sesongen. Foto: Doug Peters
Indiyah Polack fra sesong 9. Foto: Ian West

Dette er kun et fåtall av suksessfulle navn som har kommet ut av «Love Island»-villaen. Programmet har nemlig et gjennomsnitt på 33 deltakere per sesong. Totalt har hele 295 deltakere entret villaen siden programmets start i 2015.

I tillegg til deltakere, har programmet har så langt hatt tre programledere. Caroline Flack (40), Laura Whitmore (36), og Maya Jama (28). Jama tok over programlederjobben rett før den niende sesongen av programmet, etter Whitmore valgte å slutte i fjor høst.

Whitmore tok over for Flack etter hun ble tiltalt for vold mot kjæresten, i desember 2019. Hun tok sitt eget liv februar 2020.

PROGRAMLEDER: Caroline Flack var programleder fra sesong 1 til 5. Foto: TOLGA AKMEN Les mer Laura Whitmore fra programleder fra sesong 6 til 8. Foto: Ian West Les mer Maya Jama er den nåværende programlederen, siden den 9. sesongen. Foto: Doug Peters Les mer

Mediehets

Med så mye popularitet, kommer det også en bakside som flere av deltakerne har følt på. De fleste som entrer villaen opplever en form for hets i sosiale medier, grunnet fansens ekstreme interesse i livet deres.

Dette var en av grunnene til at Laura Whitmore som programleder etter fjorårets sesong. 36-åringen fikk til stadig kritikk for å ikke være god i jobben, og at hun viste lite medfølelse overfor deltakerne i villaen.

I et intervju fra i fjor høst, forklarte Whitmore at det var en av grunnene til at hun forlot programmet:

– Det var bare så mye jeg kunne gjøre som programleder. Jeg kunne ikke vise sympati og støtte til deltakerne. Jeg kunne ikke si noen ting. Om jeg kunne gjort ting på den måten jeg selv ville, hadde jeg nok fortsatt i jobben.

HETS: Laura Whitmore fikk mye hets og kritikk i sosiale medier for hennes rolle som proramleder. Foto: MAJA SMIEJKOWSKA

Den 10 sesongen av «Love Island UK» kan du se på TV 2 Play nå.