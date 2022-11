I denne sesongen av «Alle elsker David» kommer vi enda tettere på livet til kjendismanageren David Eriksen og familien hans på Frogner.

Sjokkerende brudd

David og Hedvig ser frem til kjærestetid når barna endelig flytter ut av leiligheten, men det som lå til rette for et romantisk år viste seg å ende i et sjokkerende brudd. Begge syntes det var ekstra krevende å ha kameraene tett på i løpet av denne vanskelige perioden.

GODE VENNER: David Eriksen og Hedvig Sophie Glestad i intervju med TV 2. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det var veldig spesielt, for vi ville jo gjerne være så åpne og ærlige som mulig. Så det var tøft å spille inn denne sesongen når vi står midt i bruddet. Det ble ekstra ærlig og sårt og det kom brått på, forteller Hedvig Sophie Glestad til TV 2.

Utfordrende sesong

Det var i april i år at det ble kjent at realityparet hadde gått hver til sitt etter fire år som kjærester. Nyheten delte de begge på sine Instagram-kontoer.

Bruddet oppstod i forkant av premieren på den andre sesongen av programmet, og det førte til noen utfordringer.

– Når dette ble en realitet, så måtte vi selvfølgelig være ærlige med produksjonsselskapet og ikke minst familie og venner. Det ga oss et vindu til å jobbe og prosessere med alt det som var vondt. Nå er vi veldig gode venner og livet har gått videre, forteller David Eriksen.

FRA KJÆRESTER TIL KOLLEGAER: Hedvig Sophie Glestad og David Eriksen har funnet en ny hverdag sammen som venner og kollegaer. Foto: © Salto Film og Fjernsyn

Dating

Realityparet innrømmer at det har vært utfordrende å gå videre, også med tanke på at de begge har valgt å jobbe videre i managementet Eccentric People.

– Hadde du snakket med meg for fire måneder siden, så hadde ikke jeg trodd at vi skulle sittet her nå. Men vi har klart det. Vi har prøvd å leve et privatliv med respekt for hverandre. Vi har begge to vært på dater, og det har vært vondt.

– Har dere laget Tinder-kontoer for hverandre?

– Vi er ikke helt der enda, men du kan godt bytte bort noen bilder, sier hun til David. Du så bra ut på Raya-profilen din, avslutter Hedvig.

Alle elsker David får premiere mandag 14. november og vises mandag til onsdag på TV 2 Play og TV 2 Livsstil.