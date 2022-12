Reality-profilene i sorg etter Shabana Rehmans bortgang

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Shabana Rehman hadde gått bort – etter å ha blitt diagnostisert med bukspyttkjertelkreft i januar 2022.

Nyheten kom kort tid etter at sesong 6 av Farmen kjendis begynte å rulle på skjermen, hvor hun og 11 andre kjendisdeltakere skulle dra tilbake til 1922 på Bøensætre gård.

Nå sørger hennes nære venner og deltakere over nyheten.

Nært vennskap

Én av deltakerne som Rehman fikk et spesielt god forhold til, var Dagen-redaktøren Vebjørn Selbekk (53). Han forteller til TV 2 at han mottok hennes bortgang med stor sorg, og at hans tanker går til familien:

– Hele Norge har gått på et tap i dag. Hun betydde så mye for mange. Hun stod opp for ytringsfriheten, kvinner og minoriteter med humor og et smil om munnen, hun var helt enestående. Vi trodde hun skulle overleve 2022, men sånn ble det ikke.

KJENT HVERANDRE LENGE: Shabana Rehman og Vebjørn Selbekk var deltakere sammen i Farmen kjendis tidligere i år. Foto: TV 2

– Shabana var modig, det er det vi kan lære av hennes liv. At hun brukte stemmen sin uansett hva det kosta. Det kosta mye for henne, men hun lot seg ikke tvinges til taushet en eneste gang og stemmen hennes har stilnet så altfor tidlig.

Rehman og Selbekk har kjent hverandre lenge og han trekker frem at hun støttet han da han også stod i stormen for publisering av karikaturtegninger i avisen Dagen.

– Hun var en av de få som stod opp for meg, da det var politisk ukorrekt å støtte meg. Hun så det prinsipielle og støttet meg, og det har jeg aldri glemt. Også fikk vi de fantastiske ukene på farmen kjendis og det vil jeg alltid tenke tilbake på.

Selbekk forteller at han og Kjersti Grini (51) besøkte Rehman på sykehuset etter de mottok beskjeden om sykdommen.

– Bra menneske

Grini og Rehman dannet nemlig et nært forhold til hverandre etter deltakelsen i programmet.

– Shabana var et fantastisk varmt og storsinnet menneske, som det var en gave for meg å bli kjent med. Mine tanker går til hennes nærmeste som hun var så glad i. Hvil i fred, kjære Shabana, sier hun til TV 2.

Heine Totland (52) var også med Rehman på Farmen kjendis.

– Jeg mottok nyheten med tristhet. Shabana var et usedvanlig kraftfullt menneske. Mine tanker går til Petter og familien. Hvil i fred.

Tok frem et minne

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (57) var også deltaker i Farmen kjendis og Torpet kjendis sammen med Rehman. De fikk et godt forhold til hverandre i løpet av oppholdet. Da han røk ut, fikk han et hjemmestrikket skjerf av henne. Det kalte hun et minnesskjerf.

MINNESKJERF: Etter sesongen fikk Jakobsen et hjemmestrikket skjerf av Shabana Rehman. Foto: TV 2

Da Jakobsen fikk vite om bortgangen hennes, fant han frem skjerfet i skapet.

– Shabana var et veldig bra menneske som hadde omsorg for alle. Hun kom inn på Torpet og bidro med sine kunnskaper. Vi hadde en fin tid sammen og fant en god tone, sier han rørt.