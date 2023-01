Reality-pensjonistene får en pangstart på 2023 – NM og charterfeber

Det blir ikke akkurat et rolig år for flere av deltakerne i Norges sprekeste.

I sommer ble den første sesongen av Norges sprekeste sendt på lufta. I TV 2-programmet skulle ti pensjonister konkurrere om hvem som var den sprekeste av dem alle.

Det var 72 år gamle Linda Verde som fikk den hedersfulle tittelen som Norges sprekeste – etter at hun slo ut løpedronninga Mariann Stenbakk (77) under finalen.

Et halvt år senere har flere blitt bitt av reality-basillen og håper på enda en deltakelse. Om det kommer ny sesong av programmet er enda uklart – men nå avslører flere av reality-pensjonistene at de får litt av en pangstart på året.

– Opplevelse for livet

Orienteringsløperen Linda Verde har planer om å dra på flere treningsreiser i 2023. Hun skal blant annet til Portugal, og durer på med en orienteringstur i Karibien.

ANNERLEDES: I 2023 skal Linda Verde på orienteringstur i Karibien - for første gang uten mannen. Foto: TV 2

Det blir andre gang hun deltar på turen, men i år blir det annerledes. Sist dro hun med mannen sin, men denne gang blir hun alene. Hun ble enke for tre år siden.

– Jeg lurer på hvordan det blir. Det var en opplevelse for livet sist. Jeg er litt nølende denne gang, men jeg er åpen for å være med på ting, sier Verde til TV 2.

Hun har i tillegg et mål om å gå mer tur i fjellet.

– Det tar tid til å skaffe seg motet og orket til å gjøre ting alene. Jeg har nå kommet dit at jeg tror jeg klarer det i 2023. Jeg synes jo det er fint å gå i fjellet, men det tar tid å venne seg til den situasjonen som enslig, sier hun.

Det blir altså et år preget av reise for Norges sprekeste-vinneren.

NM og chartertur

Stenbakk starter 2023 med en måneds charterreise, og drar fra is og sludd – til sandfylte strender og sol på Gran Canaria.

– Det blir jo litt trening, men jeg skal både kose og sole meg litt. Så jeg håper vi er heldig med været, sier Stenbakk når TV 2 ringer.

SOLE SEG: I januar skal Mariann Stenbakk på en reise til Gran Canaria. Foto: TV 2

– Jeg har ikke satt meg noen nyttårsforsetter, men jeg har planer om å være med på noen konkurranser. Jeg hadde tenkt til å dra på Nordisk Mesterskap 2023 på Island, i tillegg er det norgesmesterskap og andre løp.

Stenbakk mimrer også tilbake på deltakelsen i Norges sprekeste. Nå håper hun at det ville komme andre muligheter til å være deltaker. I tillegg til en god opplevelse, har hun fått nye vennskap.

– Det var artig, spesielt det vennskapet vi fikk. En del av gjengen skal nedover til Kreta i mai. Det blir litt sosialt, men også sykling, løping og trening. Vi skal kose oss, forteller hun.

DRA TIL UTLANDET: I mai skal flere av deltakerne fra Norges sprekeste på en tur sammen. Foto: TV 2

Aktiv januar

Det er ingen hemmelighet at Nils Harald Moe (75) har mange baller i lufta samtidig – og idet TV 2 ringer ham, sitter nemlig kona hans og melder ham på et mesterskap.

MESTERSKAP: I 2023 skal Nils Harald Moe delta i flere mesterskap. Foto: TV 2

– Vi har gode planer for 2023! Akkurat nå sitter kona mi og melder meg på Ecotrail i Oslo!

Ecotrail er nemlig et årlig terrengløp som arrangeres i Oslo kommune, og løpet er over flere distanser. I tillegg starter han 2023 med å gå rett på et maraton – og skal løpe Mørketidsløpet i Tromsø den 7. januar. Han avslutter januar med å delta i svømme-VM i Slovenia – så det er mye som allerede er planlagt for nyåret.

– Det er i full fart, sier han og ler.

75-åringen skal også møte de andre sprekingene i Kreta. I etterkant av Norges sprekeste forteller han at responsen har vært ellevill, og at det er spesielt én hendelse han husker best

– Det har bare vært positive signaler fra de jeg har møtt! Jeg var på Gardemoen flyplass, hvor det kom to damer bort og bare: «Hei! Er det deg?!» - og slike ting. Norges sprekeste var veldig kjekt og alle tiders.

Over 20 venner på tur

Kreta-turen som flere av deltakerne skal på, er det Kirsti Nordbyhaug Engh (73) som står bak. De skal nemlig være 20-35 venner, bekjente og andre som har lyst til å melde seg på.

TUR: Kirsti Nordbyhaug Engh skal på flere utenlandsturer i 2023. Foto: TV 2

Det blir dog ikke den eneste reisen hun skal på i 2023. Sammen med Moe, skal hun nemlig være reiseleder for andre spreke pensjonister. Turene er blant de tingene hun gleder seg mest til ved det nye året.

– I tillegg skal barnebarnet mitt konfirmeres, så det gleder jeg meg til, sier hun.

Ved siden av trening og reise, driver Engh med mye musikk på fritiden. Hun er dirigent for to kor og skal holde flere konserter i løpet av 2023.

Skal delta i VM

Etter deltakelsen i Norges sprekeste, har hverdagen til Morten Kristiansen (71) vært alt annet enn rolig. Han trener seg nemlig opp til flere renn i løpet av 2023 – ett av disse er ski-VM i klassen 70+.

LANGRENN: I 2023 skal Morten Kristiansen delta i flere store skirenn, og håper på å ta med gullmedaljene hjem. Foto: TV 2

– Målet og drømmen er å vinne. Jeg har trent og gått over 80 mil på ski fra jeg startet 1. november, forteller Kristiansen.

Men det er ikke den eneste drømmen 71-åringen har for det kommende året. Han er nemlig én av dem som har blitt bitt av reality-basillen og ønsker å delta i 71° nord.

Kristiansen har i tillegg til store treningplaner, også satt seg nyttårsforsetter.

– Jeg vil prøve å være like blid og være meg selv som jeg har vært før. Og kanskje ikke være så firkantet med kjæresten, ler han og legger til:

– Også vil jeg prøve å samle gutta til fotball-kvelder.