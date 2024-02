Reality-debuterer: – Har aldri sett en hel episode

KLAR FOR REKRUTT-LIVET: MDG-politiker Rauand Ismail (24) er én av 14 deltakere i årets «Kompani Lauritzen»-sesong. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Jeg må komme med en innrømmelse: Jeg har ikke sett «Kompani Lauritzen».

MDG-politiker Rauand Ismail (24) ler av seg selv når TV 2 møter ham dagen før han innlosjeres på Bømoen leir på Voss. Reality-TV har verken interessert eller begeistret ham, og nå skal han være med i en av de mest krevende produksjonene: «Kompani Lauritzen».

Ismail vet derfor lite om hva han har i vente de neste ukene.

– Jeg har bare hørt små drypp – fra de andre deltakerne – om hva vi skal gjennom. Men jeg har så klart forstått hva «Kompani Lauritzen» handler om, og jeg har stor respekt for det, men jeg har ikke sett en hel episode.

Nervene er derfor i høyspenn, dagen før dagen.

– Jeg har aldri vært med på reality før, og «Kompani Lauritzen» er mildt sagt en pangstart. Jeg gleder meg til å utfordre meg selv – og jeg gruer meg til å utfordre meg selv. Jeg er superspent.

Spent på sin egen reaksjon

24-åringen forteller at han takket ja til å være med fordi han tror opplevelsene, inntrykkene og innsatsen vil gagne ham senere. Han er også opptatt av å vise en annen side av seg selv.

– Jeg jobber jo som politiker, og føler at jeg har det veldig i kjeften. Jeg er god til å snakke og argumentere. Men nå vil jeg vise at jeg også kan være nevenyttig. Jeg tror jeg har godt av det jeg skal bli utsatt for de neste ukene.

SPENNING: Rauand Ismail var spent før innspillingen av «Kompani Lauritzen», som ble spilt inn i fjor. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Ismail har aldri vært i militæret, og ifølge ham selv er han ikke i toppform. Disiplinen føler han seg imidlertid trygg på, til en viss grad.

– Jeg er god på å være disiplinert på jobb, men jeg er ikke så god på å ta imot beskjeder og bli bedt om å gjøre ting uten å få en begrunnelse på hvorfor jeg skal gjøre det. Så å komme inn i denne «sonen» tror jeg kan være godt for meg, sier han, og legger lattermildt til:

– Men jeg er spent på hvordan jeg kommer til å reagere.

Tror det blir første og siste gang



Det er en formidabel kontrast fra å diskutere politikk til å ta et baklengsstup i iskaldt vann. Ismail forestiller seg at overgangen fra politikken til reality-TV blir «superrar, spennende og gøy».

– Jeg tror det er en bra avveksling for meg fra politikken. Jeg tror måten min å tenke på, kan komme litt godt med. Men jeg tror også måten jeg kommer til å lære meg å tenke, vil komme godt med i jobben når jeg skal tilbake til den.

Uansett hvordan «Kompani Lauritzen»-deltakelsen utarter seg for ham, tror ikke Ismail at han kommer til å bli en gjenganger innen reality-TV.

– Jeg mistenker kanskje at dette er første og siste realitydeltakelse. Jeg er ikke så realityorientert, og er ikke sikker på om dette er noe jeg kommer til å gjøre fryktelig mye mer av, sier Rauand Ismail.

POLITIKER: Rauand Ismail er politiker for Miljøpartiet De Grønne. Her er han på MDGs landsmøte i mai 2023. Foto: Javad Parsa / NTB Scanpix

«Kompani Lauritzen» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 2. mars.