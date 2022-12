Reagerer sterkt på trend: – Svært problematisk

En barberingstrend for kvinner går viralt på sosiale medier. Flere reagerer på dette, og lege Reza Sohrabi advarer mot trenden.

SKJØNNHETSTREND: Barbering av ansiktet trender på sosiale medier. Det reagerer flere på. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Det florerer av videoer på internett med ulike tips for kvinner. Noen fokuserer på kvinnehelse, mens andre hovedsakelig på det estetiske.

Ett av temaene som går viralt på sosiale medier, er barbering av ansiktet, kalt dermaplaning. Videoer der det deles tips med fordeler av et hårløst ansikt, engasjerer stort.

Reaksjonene på nettopp disse tipsene er delte.

BARBERHØVEL: Det er gjerne denne typen barberhøvel som brukes i trenden til å fjerne hår i ansiktet. Foto: Jonas Been Henriksen

Vil oppnå hud som glass

I videoene legges det frem at barbering av ansiktet har flere fordeler, som eksfoliering og fjerning av «matte hudceller». Dette begrunnes blant annet med at sminken vil sitte finere på og vare lenger.

I tillegg til tykkere og mer synlige hår, fjernes også dunhåret.

Trenden forbindes også med begrepet «Glass-hud», der huden er glatt, har en jevn tone og har ingen synlige porer. Målet ved fenomenet er at huden skal se «gjennomsiktig» ut som glass.

Mens noen er positive til trenden, reagerer flere sterkt i kommentarfeltene.

– Jeg er glad for at jeg ikke bryr meg så mye om utseendet mitt. Det må være utmattende, skriver en Facebook-bruker under en video.

– Noen kvinner har sikkert noe hår som de trenger å fjerne, men de fleste av oss må ikke barbere. Forhåpentligvis vil ikke unge jenter følge denne trenden, skriver en annen.

Reagerer på språket

Influenser og rådgiver ved Likestillingssenteret, Carina Elisabeth Carlsen, reagerer sterkt på barberingstrenden. Det er ikke selve barberingen hun har noe imot, men måten budskapet blir lagt frem.

– Det er noe i språket som jeg tenker er svært problematisk, som: «Derfor må du barbere». Det legges ikke frem som et valg, men som en nødvendighet, sier Carlsen til TV 2 og legger til:

– Alle disse kroppstrendene skaper nye usikkerheter rundt egen kropp og helt naturlige ting som kroppshår. Det er potensielt farlig og skadelig, både psykisk og fysisk.

PROBLEMATISK: Carina Elisabeth Carlsen er kroppsaktivist og står bak Instagram-kontoen @fetmenfattet. Hun reagerer på barberingstrenden som går viralt i sosiale medier. Foto: Bjørnar Solberg

Hun har selv tidligere fjernet ansiktshår på denne måten. Hun forteller at hun skammet seg for hårveksten sin. Carlsen har Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) – en hormonforstyrrelse som kan gi økt hårvekst. Barberingen førte til arr, skader og urenheter på huden hennes.

– Jeg har alltid hatt mye kroppshår, og hatt komplekser for det. Men de kompleksene har jeg fått fra et sted. Jeg ble jo ikke født med den usikkerheten og skammen, påpeker Carlsen.

Kildekritikk på sosiale medier

Hun mener at problemet stammer fra sosiale medier, og særlig TikTok.

– TikTok er enormt god på algoritmer. Når du får noe presentert mange nok ganger, tror du til slutt at det er normalen, og gjør det du kan for å passe inn. Dette er farlig og noe vi alle bør være obs på, sier hun.

– Når du er 12-13 år, er du ikke nødvendigvis så kritisk til kilden. Ting jeg lærte og internaliserte fra jeg var tenåring sliter jeg fortsatt med å avlære i voksen alder.

Carlsen mener at det er lite kildekritikk i slike trender som deles i sosiale medier.

– Jeg tenker at voksenpersoner må være føre-var, og at skolen bør ha mer fokus på virkningen av sosiale medier, som kildekritikk. Vi må ha mer kunnskap og lære barna våre å være trygge på seg selv og sin egen kropp.

Hun påpeker at hva man gjør for eget velvære, må man finne ut av selv. Samtidig mener hun at man bør være oppmerksom på hvor man får påvirkning fra.

– Hadde vi alle våknet opp i morgen og vært fornøyde med oss selv, er det mange bransjer som hadde gått konkurs, påpeker Carlsen.

Legen advarer

Barberingen av ansiktet har vekket oppsikt hos flere, også av medisinske årsaker. Reza Sohrabi er spesialist i hudsykdommer og medisinsk ansvarlig hudlege for Dr. Dropin Hud. Han advarer mot denne typen behandling hjemme.

SPESIALIST: Reza Sohrabi er spesialist i hudsykdommer. Foto: Dr. Dropin

– Det er så klart ikke nødvendig å barbere ansiktet sitt. Dette er en gimmick og man vil nok på kort sikt oppleve mykere hud, men gjort feil så vil man angre seg fort, skriver Sohrabi i en e-post til TV 2.

Han forklarer dette ved at barberingen kan forårsake infeksjon i huden med bakterier eller virus – spesielt hvis man bruker en dårlig høvel. Noen kan også oppleve å få hudirritasjon med komedoakne, som er hvite og sorte nupper.

– Er man riktig uheldig kan man få flekkete pigmentering på huden. Dette gjelder mest de med mørk hudtype, legger han til.

Barberingen vil fjerne døde hudceller som en form for fysisk peeling. Legen påpeker dog at det finnes andre måter som han heller anbefaler.

– Jeg kan virkelig ikke se noen fordeler ved å gjøre dette på denne måten, når det finnes så mange andre mer skånsomme og mindre risikable måter, blant annet ved hjelp av milde kjemiske kremer.

Under kontrollerte former

Det finnes klinikker i Norge som utfører dermaplaning, men Sohrabi fraråder å gjøre dette hjemme på egenhånd.

– Profesjonelle aktører driver med dermaplaning, men det gjøres under kontrollerte former og de vet når de ikke skal gjøre det for å unngå uønskede hendelser.

– Så dette kan jeg ikke anbefale folk å bare gjøre.

Skjønnhetsklinikken The Beauty Hub er én av få klinikker i Norge som tilbyr denne typen behandling. Eier og daglig leder, Tina Mamelund, forklarer at de ønsker at folk skal få gjennomført dermaplaning på den riktige måten. Hun anbefaler ingen å utføre profesjonelle behandlinger hjemme på egenhånd.

FRARÅDER: Tina Mamelund anbefaler ikke folk å utføre dermaplaning hjemme på egenhånd. Foto: The Beauty Hub

Hun forklarer at de bruker en spesiell teknikk, og utstyr som medisinske skalpeller. Det brukes gjerne vanlige ansiktshøvler i videoene som trender. I tillegg påpeker Mamelund at det er viktig med korrekt etterbehandling.

– Man kan skjære huden hvis man ikke er forsiktig. Det er også mange som kombinerer ulike produkter på huden. Man kan fort gjøre ting som er mer skadelig på huden, sier Mamelund og konstaterer:

MEDISINSK UTSTYR: Tina Mamelund påpeker at klinikken bruker medisinske skalpeller for å utføre behandlingen. Foto: The Beauty Hub

– Etterbehandling kommer gjerne ikke frem i disse videoene. Man må være kjempeforsiktig.