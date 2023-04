Reagerer på urettferdig exit: – Så provoserende!

Etter å ha bommet på høyre og venstre i dimmekampen, var det en skuffet Liva Ingebrigtsen som måtte forlate lørdagens «Kompani Lauritzen».

– Jeg var irritert på måten jeg røk ut på, sier hun til TV 2.

27-åringen hadde ligget lavt på poenglisten hele uken, og i frykt for å ryke ut gikk hun inn i lagoppgaven med skyhøy kamplyst. At hun kom på lag med en tilsynelatende lite motivert Turab Awan (25), som gjennom sesongen har vist seg å sluntre mye unna, så hun derfor ikke på som ideelt.

– Jeg husker at jeg tenkte «faen óg» idet de delte oss inn i grupper. Jeg visste at de andre deltakerne kom til å kjempe med nebb og klør for ikke å havne i dimmekamp og ryke ut. Det ville jeg også, men så var ikke Awan helt der.

TØFF DAG: Rødt lag slet under øvelsen i lørdagens episode. Foto: Matti Bernitz

Dårlig stemning

Mens Ingebrigtsen, Awan og resten av «rødt lag» sanket flagg under lagoppgaven, var det tydelig dårlig stemning mellom de to. Awan fremsto som lei, og uttalte at han gjerne ville i dimmekamp for å få tilbake motivasjonen. Da reagerte Ingebrigtsen.

– Vi må jobbe litt for hverandre. At Turab driter i om han kommer i dimmekamp, blir litt tøysete, sier hun i programmet.

Til TV 2 sier Awan at han ikke er enig i at han ødela for Ingebrigtsen i lagøvelsen.

– Jeg var syk den dagen, men jeg ga veldig mye i den lagkonkurransen, mener jeg. Eneste som var negativt, var at jeg sa: «Jeg tar en dimmekamp». Det var fordi jeg var langt nede, og den tar jeg på min kappe, sier han.

«Rødt lag» tapte øvelsen, og Ingebrigtsen og Awan møttes i duell i den avgjørende dimmekampen. Under instruksjoner fra Kristian Ødegård skulle de plassere seg til høyre og venstre på et rutenett.

– Det er den dummeste oppgaven du kan gi meg. Jeg sa til Dag Otto senere at jeg ikke kunne forskjell på høyre og venstre. Hva som helst annet hadde vært helt greit. Høyre og venstre? Nei, sier Ingebrigtsen og ler oppgitt.

– Provoserende

Da Ingebrigtsen tapte og måtte reise hjem, kjente hun på bitre følelser overfor Awan.

– Vet du hva? Jeg tror ikke jeg har vært så nærme å klappe til noen i hele mitt liv. Jeg ble så sur! Det var så provoserende! Se for deg at du står der og er så sliten, og jobber på. For meg var det ikke på liv og død, men å være der inne var et fristed. Hverdagen er fin å komme hjem til, den. «Men det er nå jeg har denne muligheten», tenkte jeg. Og så er det én som bare gir blanke f.

Ingebrigsten, som av befalet ble rangert «litt over norm», mener det er urettferdig at hun skulle ryke ut for Awan med «litt under norm».

– Jeg følte at jeg røk ut for noen som ikke fortjente å være der lenger enn meg. Det var litt unnasluntring, som han var klar over selv. Det gjorde det vanskeligere å akseptere at jeg røk ut. Jeg tror ikke at han egentlig var klar over hvor lyst jeg hadde til å være der. Ikke for å vinne, men bare for å få lov til å være i den hverdagen litt til. Å få utfordret meg selv enda mer.

AVVISENDE: Ingebrigtsen sier hun tror hun var litt avvisende mot Awan etter dimmekampen. Foto: Matti Bernitz

Awan vil ikke ta stilling til om det var urettferdig at han fikk være med videre i konkurransen.

– Liva var svakest i dimmekampen, og hun tapte. Så jeg tenker ikke så mye om hva man fortjener eller ikke, sier han.

Ingebrigtsen poengterer at hun hadde prestert dårlig under øvelsene, og sånn sett fortjente å reise hjem fra Setnesmoen. Men føler likevel at Awan ødela for hennes muligheter til å fortsette.

– Jeg har snakket med ham om det. Jeg tror jeg var litt avvisende mot ham da jeg skulle reise, og sa: «Nei, ikke nå». Jeg trengte den utblåsningen, og var irritert på ham i en periode – for meg selv. Så gikk det over. Jeg var ikke noe konfronterende med ham da vi møttes igjen. Det er ikke noe ondt blod mellom oss i dag.

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og når du vil på TV 2 Play.