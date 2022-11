Etter fire intense uker på Setnesmoen leir var det Elisa Vagle (25) og Asle Haddeland (20) som vant Kompani Lauritzen: Tropp 1.

Deretter var det livet utenfor leiren som ventet dem, med spente venner, familiemedlemmer og andre nære. Hadde de blitt en bedre versjon av seg selv?

Haddeland valgte å ikke fortelle om seieren til noen – selv ikke foreldrene, Karen Irene (54) og Asbjørn (57). Det skulle ta over et halvt år før mor og far selv fikk se finalen på TV. Veien fram var full av spenning.

HEMMELIGHET: Asle Haddeland holdt seieren hemmelig fram til finalen ble vist på TV. Foto: Matti Bernitz

– Skummelt

Da han først fortalte foreldrene om deltakelsen i TV 2-programmet, var ikke mor helt fornøyd.

– Jeg synes ikke noe om det i det hele tatt. Det var skummelt og jeg tenkte nei til realityserie. Man vet aldri hvordan man blir fremstilt, sier Karen Irene til TV 2.

I tillegg var hun redd for at sønnen skulle dumme seg ut på TV. Far, derimot, var nokså rolig.

– Man må bare prøve. Jeg tenkte bare at han måtte ha et par treningsturer, sier faren.

Etter avreise til Tropp 1-leiren skjønte foreldrene fort at sønnen hadde det fint. Da han kom hjem og ikke sa noe om utfallet, gikk de rundt i spenning.

Reagerte på tabbe

Da programmet begynte å gå på TV i oktober, var det kjekt for foreldrene å se sønnen sin som deltaker.

– Det var blandet - både glede og frykt. Det er stas og du er stolt, men så vet du ikke hva som skjer. Vi ante ingenting, sier moren.

Programmet var en god opplevelse for foreldrene, men de reagerte spesielt på én ting.

– Rett etter at jeg og Elisa hadde kommet oss gjennom ID-sjekken, så sa jeg: «Helt sjukt». Men det ble tekstet som «herregud». Grunnen til at vi reagerte var på grunn av at de tekstet meg til å si et banneord. Noe som vi i det kristne miljøet her på Klepp i hvert fall ikke gjør, forteller Asle.

– Sånn sier vi ikke i denne familien, sier moren og legger til at bekjente hadde lagt merke til feilen.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, beklager dette:

– Her har det dessverre skjedd en glipp i tekstingen. Vi beklager feilen, og håper at de fleste av seerne våre likevel hørte hva Asle sa.

– Har litt å gå på

Karen Irene og Asbjørn forteller at de er stolte av Asle. De beskriver ham som en grei og ukomplisert gutt, men at han ikke alltid har bidratt så mye hjemme.

På spørsmål om han forandret seg etter deltakelsen, svarer de følgende:

– Han gjorde det i hvert fall ikke med én gang. Han har litt å gå på, men han har blitt mer positiv og lett å spørre om hjelp. Asle har nettopp vært med på å skifte dekk, ler faren.

Etter hjemkomsten, måtte Asle operere sitt venstre kne og gikk derfor på krykker. Faren legger derfor til at han var unnskyldt i denne perioden. Nå påpeker de at han engasjerer seg i aktivt som leder i både Klepp Frikirke og Kleppe Bedehus.

TOLV DELTAKERE: Av over 3000 søkere ble 12 valgt ut til å delta i programmet. Foto: Matti Bernitz

Asle forteller selv at han har merket en forandring.

– Det er ikke sånn at hele meg har forandret seg, men det har vært en liten vekker.

Spesielt da programmet begynte å gå på TV i oktober, merket foreldrene en ekstra endring i ham.

– Jeg lurte på om han sparte forandringen til vi hadde sett hele serien. Han har endret seg mer etter at serien ble vist, ler familiemoren.

