Reagerer på treningspress i julen: – Sykt unødvendig

I juleferien er det ribbe, pinnekjøtt, julefilm og snop som står planen for mange. Men flere er også opptatt av å sette fokus på trening.

Nå har influenser Hanna-Martine Slåttland Baller (24) sett seg lei av det hun mener er unødvendige forventningene som ligger rundt trening i julen.

«Får vel komme meg på trening og jogge vekk ribba» og «må jo gjøre meg fortjent til resten av julematen» er kommentarer som har blitt sagt, ifølge Baller.

– Sender ut feil signaler

Det er på videoplattformen TikTok at influenseren uttrykker sin frustrasjon rundt influenser-kollegaers kommentarer.

– Det her er så SYKT unødvendige kommentarer. Og når jeg skroller på sosiale medier nå i romjula, ser jeg at store influensere skriver det. Jeg vet at de aller fleste ikke sier det for å legge på folk at man må trene for å spise julemat, jeg bare synes det sender ut så gale signaler, sier hun.

Videre forteller 24-åringen at om man spiser ribbe eller julemat i én uke, så er det ikke slik at du blir usunn av det.

– Akkurat som at man ikke blir supersunn om man spiser salat én uke.

Influenseren påpeker at man har et ansvar overfor følgerne sine når man snakker om egen kropp og matinntak.

– Kan man ikke bare oppfordre til at man skal kose seg istedenfor? Og hvis kos for deg er å dra og trene, så gjør det. Og hvis kos for deg er å ligge hjemme og se på film, så gjør det, mener hun og legger til:

– Spis fordi du lever og fordi at du er aktiv og trener. Ikke tren fordi du du spiser.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Baller gjentatte ganger, uten hell.

Bør ikke måles opp mot fortjeneste

Tine Mejlbo Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring. Hun mener at mat ikke bør være noe man gjør seg fortjent til.



– Vi trenger mat alle sammen, og det å kose seg med god mat i jula er for de fleste en veldig viktig del av de sosiale sammenkomstene, og det synes jeg ikke vi skal ødelegge, sier hun til God kveld Norge.



ERNÆRINGSFYSIOLOG: Tine Mejlbo Sundør er ernæringsfysiolog. Hun har noen klare råd for julen. Foto: Jil Yngland / NTB

Samtidig synes Sundfør at man gjerne kan oppfordre folk til å være i fysisk aktivitet, men at dette ikke bør måles opp mot om man fortjener mat eller ikke.

– Veldig gjerne oppfordre folk til å gjøre hyggelige ting sammen, enten det er å ake eller kose seg på en skitur fordi det kjennes godt, men det bør ikke settes opp mot at du må gjøre deg fortjent til julematen.



Krevende for de med spiseforstyrrelser



Videre forklarer kostholdseksperten at denne perioden av året er ekstra krevende for dem med spiseforstyrrelser. Hun mener man derfor bør være oppmerksom på hvilke utsagn man kommer med.

– Det er ikke det som er årsaken til at folk får en spiseforstyrrelse, men det kan være medvirkende til at det går helt i lås for den som har forsøkt å spise et måltid sammen med familien, sier Sundfør.



– Så er det helt klart noen som bør tenke seg om. For eksempel hvis du har hatt et hjerteinfarkt tidligere, er det viktig å ikke ha for mye salt eller mettet fett i julematen. Men jeg tror ikke det er disse som følger influenserne, fortsetter hun.

Hun understreker at influensere må tenke over hvilken målgruppe som følger dem.

– Og da tenker jeg at det er et større problem at forholdet til mat blir vanskelig, enn at det er mange som lider av overvekt, fedme og hjerteproblemer.

Normalt å ta seg en pause i julen

Sundfør forklarer at mange spesielt er redde for mat som inneholder mye fett, og at de derfor gruer seg til det som egentlig skal være en hyggelig familiemiddag.

– Så ender det med at man ikke klarer gjennomføre eller klarer å være sammen med de andre. I stedet for å nyte maten, sitter man og har dårlig samvittighet mens man spiser maten.

Hun poengterer at det er helt normalt å ta seg en pause i julen.

– Da er det et par dager der selv de aktive ikke tar seg en løpetur, for akkurat da gjør vi andre ting. Det å ta seg en pause fra hverdagen et par dager, gir ikke en dårligere helse. Det er bare sunt.

– Frisk luft er positivt



Ernæringsfysiologen råder folk til å kose seg med maten, men at man gjerne kan tilføye næringsrike momenter til måltidene.

– Julematen er beige, mye brunt, så man kan gjerne sprite den opp. Det kan være litt mer spennende tilbehør med gode grønnsaker, eller en frisk fruktsalat ved siden av det andre, etter julematen.

Videre anbefaler hun alle om å komme seg ut i frisk luft.

– Jeg synes at folk skal tenke at det å ta seg en pause og komme seg litt ut i frisk luft er positivt, men det behøver ikke å være en stor treningsøkt.

– Det kan være å gå en tur, ake, eller nyte en skitur. Det er en kjempefin avveksling i jula, som gjør at man nyter gode måltider enda mer.

– Viktig med en balanse

Tahiba Asif, psykologspesialist hos Aleris, mener det er viktig med en balanse knyttet til kosthold og fysisk aktivitet.

– Som psykolog er jeg opptatt av at en generell bevissthet med tanke på kosthold og fysisk aktivitet, er viktig med tanke på den psykiske helsen.

PSYKOLOG: Tahiba Asif er psykolog ved Aleris. Foto: Aleris

– Samtidig er det viktig med en balansegang. Slik at man for eksempel kan tillate seg avslapning, kos og god mat i julen, uten å måtte føle på dårlig samvittighet eller skam.

I likhet med ernæringsfysiologen, opplever psykologen at julen er en sårbar tid for mange.

– Mange av de som tar kontakt med oss har det ikke bra med seg selv, eller kan stå i en vanskelig livssituasjon. Juletiden kan da være ekstra sårbar for dem, hvor de kan trenge mer støtte og omsorg, sier hun.



Asif forklarer at for mye søkelys på økt kroppspress kan dra fokuset vekk fra behovet menneskene egentlig har.

– Kan streve med dårlig samvittighet

Psykologen mener det er varierende hvorvidt personer påvirkes av kroppspress i julen, eller stresser med å spise julemat.

– Noen mennesker tillater seg å ha det litt ekstra hyggelig og kose seg mer ved juletider, mens andre kan streve mer med dårlig samvittighet og skam hvis de føler at de har spist mer enn det de egentlig burde.



– Er du kjent med at personer med spiseforstyrrelser sliter ekstra i julen på grunn av økende kroppspress?



– Noen av de som sliter med spiseforstyrrelsesproblematikk, sliter også med eget selvbilde, skam og selvkritiske tanker. Hvis det da blir økende kroppspress rundt juletider, så kan det ikke sees bort ifra at det kan være uheldig for dem.