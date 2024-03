Reagerer på støy under prisutdeling: – Respektløst

Da et knippe av norske kjendiser skulle hylle kvinner i bransjen, gikk ikke alt etter planen.

Det var kjendistett på Skøyen i Oslo torsdag kveld, da flere celebre gjester var samlet for prisutdelingen til VILLOID.

Alvoret bak programmet var at motenettstedet skulle kåre prisen: «Årets Kvinne 2024». Prisen skulle deles ut til en kvinne som det siste året har utmerket seg i næringslivet, i samfunnsdebatten eller i livet generelt.

Det var operasjonssykepleier i Norwac-teamet i Gaza, Hilde Vollan som stakk av med seieren.

Men å kommunisere det viktige budskapet fra scenen gikk imidlertid ikke knirkefritt for seg.

I salen var nemlig støynivået så høyt, at det var en utfordring å høre hva som utspilte seg på scenen, gjennom store deler av kvelden.

Det reagerer flere på.



God kveld Norge var til stede, se video fra kvelden lenger ned i saken.

Kjeftet på publikum

Kveldens konferansier, Alexandra Joner (33), forteller til God kveld Norge at hun selv har vært på fest hvor hun ikke har hørt hva som foregår på scenen.

– Selvfølgelig føler man at det er respektløst.

Hun forteller at som publikummer kan man bli uengasjert om man ikke hører noe.

– Som konferansier vet man jo ikke hvor streng man faktisk skal være, man vil jo være hyggelig.

Videre hevder Joner at hun fikk «lov til å kjefte på publikum», og opplevde etter hvert responsen fra salen bedre.

Likevel skulle hun ønske det var mindre prating.

– Selvfølgelig kunne man ønske det, men jeg har jo gjort mye «gigs», så jeg har vært med på verre.

– På Vixen Awards var det også mye prating. Det er ofte sånn på slike eventer, når man skal sitte og følge med veldig lenge.

Ønsket større respekt

FpU-leder Simen Velle (24) reagerer også på publikums oppførsel.

– Jeg synes det er dumt når man har så mange fine finalister, sier han til God kveld Norge.



Han roser Hilde Vollan, og beskriver henne som en verdig vinner.

ALVOR: FpU-leder Simen Velle mener at det å kombinere et alvorlig tema med lystig lag kan være utfordrende. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Dette er jo det man kaller et ordentlig forbilde rett og slett, noen som er villig til å ofre absolutt alt for å gjøre andres liv bedre. Så jeg synes hun fortjente litt mer honnør enn hun fikk.

I en SMS til God kveld Norge, skriver Hilde Vollan at hun ikke har en kommentar til støyen.

Selv stod Velle plassert ved et DJ-bord, noe han beskriver som «ikke den klokeste plasseringen hans så langt i livet».

Han la altså godt merke til all praten publikum hadde seg imellom.

– Jeg tror det å kombinere et så alvorlig tema med det som i utgangspunktet er et lystig lag, er vanskelig for hvem som helst, sier Velle og presiserer:

– Men jeg skulle ønske at de som kom i kveld hadde litt større respekt for det som ble sagt.

Fpu-lederen har i likhet med Joner opplevd dette ved flere anledninger.

Han hevder at dette skjer «hele tiden», og dermed har blitt en vanlig greie.

– Og det er kjipt hver eneste gang det skjer. Jeg stod i hvert fall og prøvde å lytte etter beste evne.

– Kjenner ikke på skam

Ifølge Ida Hestman, som er frilans kulturjournalist og medieviter, er dette et vanlig problem.

Til God kveld Norge forteller Hestman at dette går igjen mange steder, blant annet på konserter, festivaler og prisutdelinger.



– De siste par årene har mennesker irritert seg stadig mer over prating og støy på konsert. Og særlig på festivaler enn på enkeltkonserter.

Det mener Hestman kan overføres til prisutdelinger.

LAVERE TERSKEL: Ida Hestman er redaktør i plattformen TBA og jobber frilans som kulturjournalist. Hun forteller at støy og prating er et irritasjonsmoment under arrangementer. Foto: Ihne Pedersen

– Om man ikke har investert i en opplevelse man har veldig lyst til å se, ved å betale for en dyr billett, for eksempel, så er nok terskelen lavere for å prate om det er noe som skjer på scenen som ikke oppleves relevant.

Hun trekker også frem gruppementalitet som en faktor.

– Hvis vi observerer at andre ikke tar hensyn, så er terskelen lavere for å gjøre det samme selv – også selv om vi vet det er noe som ikke er sosialt akseptabelt, eller regnes som uhøflig. Å tenke over sitt eget bidrag til fellesskapet på slike arenaer, det bryr vi oss gjerne ikke like mye om, sier Hestman og legger til:

– Jeg knytter det til trenden med stadig større fokus på egodyrkelse, og mindre på fellesskap. På meg virker det som vi ikke lenger kjenner på en skam knyttet til å forstyrre andre. Det virker som nordmenn har mistet den der dårlige følelsen som burde slå inn hvis man oppfører seg respektløst overfor noen.

Hestman påpeker også at vi er i en tid hvor det er vanskeligere å holde konsentrasjonen oppe. Hun tror flere ting spiller inn når det kommer til endret atferd og hensyn på offentlige plasser, men trekker frem medievaner.

– Det at mennesker blir konstant «foret» med innhold i sosiale medier, der ting skal gå kjappere, kan påvirke konsentrasjonen under show, dersom ting tar mer tid og gir mindre visuell stimuli, fra den mediehverdagen man ellers er vant med.



– Det krever kanskje mer konsentrasjon enn man selv er klar over.

Likevel mener hun at det er utrolig trist at et viktig politisk budskap fra scenen, blir overkjørt fra salen.



– Leie profesjonelle hysjere

Jeanette Dyhre Kvisvik, VILLOID-gründer, sier til God kveld Norge at de ikke har mottatt reaksjoner på støyen torsdag kveld.



– Vi har fått mest respons på at prisutdelingen ble rørende, da det var en ukjent kvinne uten følgere som vant i sterk konkurranse med kjente navn.

ARRANGØR: Jeanette Dyhre Kvisvik, avbildet med Christian Ringnes. Foto: Frode Sunde / TV 2

Gründeren forteller at de ikke hadde gjort seg opp noen tanker om at dette kunne bli utfallet, men at de heier både på menn og kvinner som bruker stemmen sin.

Videre forteller hun at for de som stod på scenen, opplevdes prisutdelingen som fin og rørende.

– Det var ikke lett å holde tårene tilbake da vinneren holdt sin tale om hennes arbeid på Gaza.

Med en tilsynelatende ironi forteller Kvisvik at ved neste års utdeling skal de leie inn profesjonelle hysjere.

Hun opplyser også om at de skal evaluere i teamet hva som kan gjøres bedre.

– Etter den overveldende responsen vi har fått, er jeg sikker på at VILLOID Prisen, Årets Kvinne 2025 blir både større og støyfri.