Reagerer på stempelet datteren har fått: – Et stygt kallenavn

Skuespiller og Goop-grunnlegger Gwyneth Paltrow (51) har sett seg lei av at datteren blir omtalt som en «nepo baby».

Sammen med eksmannen Chris Martin (46), hovedvokalist i musikkgruppen Coldplay, har skuespilleren de to barna Apple Martin (19) og Moses Martin (17).



I sommer gjorde parets eldste datter, Apple, sin debut for motehuset Chanel, og etterkant fikk 19-åringen stempelet som en «nepo baby».

Det har ikke falt i god jord hos Paltrow.

«Nepo babies» er en forkortelse for nepotism babies, eller nepotisme-babyer. Betegnelsen er en beskrivelse av personer som er barn av kjendiser, og som man kan anta er født inn i en privilegert livsstil.

– Nå er det denne «nepo baby»-kulturen, og fordommer rundt barn som har berømte foreldre. Men det er ingenting galt i å gjøre, eller ønske å gjøre, hva foreldrene dine gjør, sier Paltrow i et intervju til kvinnemagasinet Bustle.

– Hun vil bare være en ungdom

Selv mener den amerikanske skuespilleren at man ikke bør dømme personer som er barn av berømte mennesker.

– Hun er bare en student, og hun har vært veldig … Hun vil bare være en ungdom, være på skolen og lære, forteller 51-åringen og fortsetter:

– Ingen dømmer et barn som sier: «Jeg vil bli en lege som pappaen min og bestefaren min», mener skuespilleren.

Goop-grunnleggeren mener det kan være naturlig at et barn følger i foreldrenes fotspor, ettersom det ofte er yrket til foreldrene som blir samtaleemnet innad i husets fire vegger.

SUPERPAR: Gwyneth Paltrow og eksmannen Chris Martin var et populært par. Foto: Colin Young-Wolff

– Sannheten er at dersom man vokser opp i et hus med mennesker som produserer kunst og musikk, da har du kunnskap om det. Det er det samme dersom du vokser opp i et hus med mennesker som jobber med juss, mener hun til magasinet og legger til:

– Diskusjonene rundt bordet er om hvilken spesifikk lov foreldrene praktiserer.



– Et stygt kallenavn

Videre sier skuespilleren til magasinet at «nepo baby» er et «stygt kallenavn», og håper at hennes egne barn vil føle seg frie til å følge drømmene sine.



– Uavhengig av hva andre kommer til å tenke eller si.

Paltrow kommer selv fra en velstående familie, hvor moren Blythe Danner er skuespiller og faren Bruce Paltrow regissør. Hun er også guddatter til kinoikonet og den berømte regissøren, Steven Spielberg.