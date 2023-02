Reagerer på Sophie Elise-oppførsel: – Uakseptabelt

Kringkastingsrådet har mottatt rundt 550 klager som omhandler Sophie Elise Isaksens og et Instagram-bilde. På bildet kan man kan se en gjennomsiktig pose med uidentifisert innhold.

Av disse mange klagerne, er det flere som poengterer at dette slettes ikke er første gangen Isaksen gjør noe kontroversielt, og at hun tidligere har «vunnet» den såkalte Gullbarbie-prisen.

Dette er en pris Redd barnas underorganisasjon, Press, deler ut til en aktør som «bruker ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering for å selge deg noe».

Prisutdelerne er ikke imponert over Isaksens siste påfunn i sosiale medier, og kaller det hele for uakseptabel oppførsel fra en av Norges største influensere.

– Bildet burde ikke ha blitt publisert i første omgang. Å dele et slikt bilde, uavhengig av om det er noe ulovlig som har skjedd eller ikke, er uakseptabelt for alle, men særlig for en offentlig person som Sophie Elise. Det virker ikke som at Sophie Elise har tatt påvirkningskraften hun har overfor tusenvis av barn og unge på alvor, sier Press-leder Isaac Elstad Røssnes til TV 2.

KRITISERER ISAKSEN: Isaac Elstad Røssnes mener Isaksen aldri burde publisert et slikt bilde, uavhengig av hva som er posens innhold. Foto: Press

Sakens kjerne

De mange klagene til Kringkastingsrådet skjer i kjølvannet av at Isaksen delte et bilde av seg selv og en annen influenser i en bildekarusell på Instagram på søndag.

På det ene bildet holder den andre influenseren en liten plastikkpose med noe som ser ut som et hvitt pulver i.

«Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen», skrev hun under bildene.

TV 2 er ikke kjent med om den andre influenseren visste at bildet skulle publiseres på Sophies Elises profil, og TV 2 kjenner heller ikke til at vedkommende har delt bildet selv. Derfor velger TV 2 å ikke navngi influenseren.

TV 2 har ingen kjennskap til hva posens innhold er, og Isaksen har ikke kommentert saken.

Til tross for at Isaksen nå har slettet bildet, er det mange som så det før det forsvant fra Instagram. Flere av disse har sendt en klage til Kringkastingsrådet, fordi klagerne tror posens innhold er en form for dop.

Isaksen er tilknyttet NRK ved at hun har podkasten «Sophie & Fetisha», som utgis av statskanalen.

Reagerer – uavhengig av posens innhold

Under kommer noen eksempler på klager som er sendt til Kringkastingsrådet:

«Det er rett ut forkastelig at NRK vier plass og lønner Sophie Elise i påskudd av at unge jenter trenger et forbilde. Hun har beviselig aldri vært et godt forbilde for noen og bidrar sterkt til kroppspress blant annet. Ref. Gullbarbie-prisen. I lys av siste døgns avsløringer om ytterligere rusbruk mener jeg NRK er nødt til å avslutte samarbeidet.»

«(...) Min datter i 20-årene føler seg fornærmet over at dere tror dette er ett godt forbilde. Hvorfor lytter dere ikke til ungdommene? De samme ungdommene som kåret Sophie Elise til fjorårets Gullbarbie! Utviklingen i NRK går virkelig feil vei! Skjerp dere! At jeg og resten av landet må være med å betale galskapen dere holder på med, er en skam! Igjen, skjerp dere og vær deres ansvar bevisst!»

Isaac Elstad Røssnes, leder i Press, forstår godt at det oppstår reaksjoner, og at Gullbarbie-prisen nevnes i denne sammenheng.

– Når barn og unge har et godt forhold til en influenser og føler at de deler deres verdier, er påvirkningskraften enormt stor. Uavhengig av intensjonen bak bildet, så kan det være med på å normalisere dop. Å se forbildet sitt dele slikt innhold kan gjøre det mer sannsynlig for følgerne hennes å gjøre det samme.

Hvorvidt NRK burde ha stoppet samarbeidet med influenseren, ønsker ikke Røssnes å uttale seg om. Han avslutter likevel med å si:

– Det er noe NRK er nødt til å ta en beslutning på selv. Likevel mener vi at det er viktig at Sophie Elise tar ansvar for egne handlinger og anerkjenner feilen hun har gjort, uavhengig av samarbeidet med NRK.