Reagerer på slakt av «Love Actually»: – Noe jeg absolutt ikke forstår

Juleklassikeren «Love Actually» regnes som en av verdens mest sette julefilmer gjennom tidene, med store skuespillere som Emma Thompson (64), Colin Firth (63) og Hugh Grant (63) i hovedrollene.

Denne uken har en kommentar av danske Anne Sophie Hermansen, publisert i Weekendavisen, fått mye omtale i norske medier.

Hermansen skriver blant annet at «julefilmen har ikke akkurat tålt tidens tann».

Hun mener videre at filmen fremmer både «stalking, fatshaming og #metoo».

I et av eksemplene drar hun fram scenen hvor Mark, som er forelsket i kompisens kone, Juliet, har klippet sammen et video fra bryllupet deres.

– Filmen inneholder en glamorisert framstilling av stalking. En bryllupsfotograf som har klippet sammen en video fra kompisens bryllup, ene og alene av kvinnen som vennen nettopp har giftet seg med, nevner hun blant annet.

STORE ROLLER: Hugh Grant og Martine McCutcheon spiller rollene som Natalie og statsministeren i julefavoritten. Foto: STEPHEN HIRD

Dog mener hun at «stalkingen» blir overgått av statsministeren, David, sin romantiske relasjon til sin yngre assistent, Natalie.

– Som også «fatshames», selv om hun er helt normalvektig. Hun blir avvist, etter at en mann har forsøkt å grafse på henne, men hentes inn fra kulden da statsministeren kommer på at hun egentlig var ganske søt. Heldigvis er hun ikke bitter og sier unnskyld, selv om hun ikke har gjort noe galt. For det er sånn man gjør det i omvendt land – og i «Love Actually», skriver hun videre.



«Toxic femininity»

Og vi husker vel alle en av de sterkeste scenene i juleklassikeren, hvor Karen finner ut at mannen hennes, Harry, er utro?

Vel, scenen kaller Hermansen for «toxic femininity», altså giftig femininet.

Alt speiler igjen fra en scene tidligere i filmen. nemlig da Karens kompis, Daniel, gråter fordi han nylig mistet kona si. I scenen forteller Karen at kvinner ikke er interessert i menn som gråter.



Og da Karen senere i filmen finner ut at ektemannen har gitt en annen dame halskjedet hun fant i lommen hans, gjemmer hun seg på soverommet for å gråte.

– Før det har hun lært kompisen sin at kvinner ikke er interessert i menn som gråter, og hun minner oss dermed om at det faktisk finnes giftig femininitet, skriver Hermansen.



La oss heller ikke glemme den romantiske historien om bokforfatteren Jamie og den portugisiske hushjelpen Aurelia.

I en av scenene mister Jamie papirene sine i sjøen på grunn av mye vind, og portugisiske Aurie kaster av seg klærne og hopper etter dem i vannet.

– Filmen lærer oss at jo mindre en kvinne snakker, og jo mer avkledd hun er, desto mer attraktiv er hun, hevder dansken.



IKONISK SCENE: En av de ikoniske scenen fra filmen, nemlig Hugh Grants dancescene. Foto: Universal/Dna/Working Title/Kobal/REX

Det er imidlertid én scene som hun finner hysterisk.

– Men er ikke «Love Actually» en komedie som må ses med overbærenhet? Jo, og det er derfor jeg ikke har nevnt den mindre attraktive unge mannens backpacking-tur til USA, hvor han med suksess sjekker den ene sexbomben etter den andre fordi han snakker med britisk aksent. Dette er også den eneste morsomme scenen, fordi vi alle vet at filmen her er langt utenfor realismen, skriver hun.

Kommentaren har, som nevnt, skapt mye omtale og diskusjon i norske medier, og saken har blant annet blitt diskutert på NRKs Dagsnytt 18.

Skribent og musikkviter Hilde Halvorsrød er blant dem som mener den danske kommentatoren har tolket filmen i verste mening, og synes at budskapet er bekymringsfullt.

– Synes hun er langt ute

– Jeg er jo ikke enig i at noen av de eksemplene hun kommer med, viser det hun mener de viser, sier Halvorsrød til God kveld Norge.



«Stalking»-eksempelet synes hun er langt ute.



– Han har jo gjort det motsatte. Holdt seg langt unna Keira Knightley-karakteren, både for å skjerme henne og bestevennen.

– Det at han kommer på døra er jo for å forklare et stort problem – nemlig at han er så forelsket i henne, legger hun til.

Halvorsrød forstår heller ikke tolkningen om Natalie og David.

– Det er noe jeg absolutt ikke forstår. For sånn som jeg har lest scenen, blir hun jo ikke sparket fordi hun utsettes for trakassering, men fordi han innser hvilke problemer som kan oppstå fordi han har følelser for henne.



– Det må jo være mulig å forstå at det kan skape problemer, særlig for en statsminister. Det er rart å tolke oppsigelsen av henne som en straff for at hun lot seg trakassere.



Hun synes derimot det er åpenbart at filmen er kritisk til personer, som kommer med negative kommentarer rettet mot Natalie sin kropp.



REAGERER: Skribent, musikkviter og fagredaktør for musikk på scenekunst.no, Hilde Halvorsrød. Foto: Privat

– Hun er jo en av filmens helter og fremstår som kul, smart og morsom. Ekskjæresten fremstilles som en dust, og sekretæren kjip. Selv om noen av rollefigurene driver med latterliggjøring av hennes kropp, er filmens budskap det motsatte.

Mener «Friends» fremmer «fatshaming»

Halvorsrød mener et bedre eksempel på problematikken er i serien «Friends», der det lages vitser på bekostning av Monica, spilt av Courteney Cox (59).

– Alle tilbakeblikkene og vitsene handler om at hun gjør rare ting fordi hun er tykk. Det er klassisk «fatshaming».

Skribenten kan imidlertid forstå tolkningen av forfatterparets situasjon, men mener fortsatt at det er kvinnen som fremstilles som smart og handlekraftig.

– Det er klart det er et poeng at hun kler av seg og filmen estetiserer det, men det er vanskelig å se det som så problematisk og dessuten ikke representativt for resten av filmen.

Den danske kommentatoren, som for øvrig synes «Die Hard» er den beste julefilmen, synes at britens USA-tur er det eneste morsomme ved filmen.



Halvorsrød er enig i at å spille på stereotypier er gøy, men at det er langt mer enn det som er morsomt i juleklassikeren.

MANGE SKJEBNER: I filmen fortelles det mange ulike historier med kjærlighet som rød tråd. Foto: Universal

– Jeg synes at det som gjelder for alle andre scener, som ble trukket frem som problematiske – i den grad de gjenskaper stereotyper eller kjip atferd, så er det med et skråblikk. Nettopp for å vise frem at noen faktisk gjør slike ting, og at de ikke er greit.

– Tolker hun filmen feil?



– Det er en vranglesning, synes jeg. Kritikken tar opp høyst reelle problemer som finnes i verden, men kommentaren svekker kampen mot disse fenomenene.



Flere kjente norske fjes har tidligere uttrykt sin forkjærlighet for filmen, blant andre tidligere politiker Torbjørn Røe Isaksen (45) og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg (64).