Reagerer på forskjellsbehandling: – Diskriminerende

Iselin Guttormsen føler ikke at mediebransjen er likestilt, og hun har selv opplevd at guttene kommer lettere unna.

TONET NED: Influenseren føler at hun blir veldig tonet ned med sexpraten i programmet «I fyr og flamme». Foto: TV2

Guttormsen (35) er for mange kjent for sin åpenhet rundt sex og samliv. Hun har skrevet boken «Iselin snakker om sex», driver podcasten «G-punktet», i tillegg til å ha flere samarbeid og produkter sammen med Kondomeriet.

Nå er influenseren aktuell i programmet «I fyr og flamme», hvor hun og kompanjong Alexandra Joner (32) utfordres i å gjennomføre de villeste utfordringene de kan tenke seg.

Tidligere har Guttormsen utalt seg om at hun fikk beskjed om å roe ned sexpraten i programmet.

SRÅKENDRINGER: Guttormsen sier at produksjonen minte henne på å roe ned sexpraten ettersom det blir sendt på TV før mange barn har lagt seg. Foto: Espen Solli / TV2

«Sint feminist»

Det er ikke alt sexologen sier som blir sensurert. I en tidligere episode av «I fyr og flamme» fikk Guttormsen snakke om en prins som brukte å ha morgensex under en guidet tur i Tyskland.

– Ja, det skulle bare mangle. Jeg har fått tilbakemeldinger om å ikke snakke sånn og sånn, men så har jeg sett på «Farmen kjendis». Der har de snakker om hestkuk, parring, og at de viser hestepenisen som henger og dingler, sier Guttormsen og legger til:

– Det er greit så lenge guttene snakker om det, men hvis en dame gjør det, så er det sånn: «Gud!». Så det skulle bare mangle at litt av balle-, pikk- og fittepreiket mitt smyger seg litt gjennom.

Guttormsen poengterer at det er på lik linje som man aksepterer andre adferder mer for jenter enn for gutter.

– Jeg er i ganske fare for å bli sett på som en sinna feminist, men jeg tror vi som samfunn aksepterer litt mer at gutter snakker om slikt, enn jentene.

BYR PÅ SEG SELV: Guttormsen er ikke ukjent for å by på seg selv. Her er influenseren på parketten i fjorårets sesong av Skal vi danse. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Diskriminerende

Guttormsen mener at det er helt greit hvis guttene snakker om «blueballs», at de trenger å runke og hvor deilig en dame er. Hvis kvinner tar opp de samme temaene, opplever hun en annen respons:

– Hvis vi damene skulle snakket om at: «Jeg var så kåt! Fy f*en, jeg fingra meg selv og jeg spruta hundre ganger». Da sier folk: «Herregud, så ekkel og direkte du er».

Selv om influenseren er en populær TV-profil, som stadig dukker opp i nye konsept, opplever hun at ikke alle produksjoner vil ha med henne og hennes frittalende språk.

– Jeg har fått høre fra flere casting-greier at de vil ha meg med, men at det jeg sier kan være litt drøyt, forteller hun og legger til:

– Så sitter jeg etterpå å ser at guttene på TV får uttale seg helt fritt.

– Det er litt irriterende?

– Diskriminerende, svarer Guttormsen, som føler sexpraten er veldig tonet ned i «I fyr og flamme», men som uansett liker programmet godt, og hadde gode opplevelser med å være med på det.

Til tross for diskrimineringsdebatten: Guttormsen merker seg at det kommer flere damer i mediebransjen, noe hun syns er gledelig.

TV 2 er kjent med kritikken, men ønsker ikke å kommentere det.