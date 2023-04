I lørdagens «Kompani Lauritzen» var befalets dom at Carina Dahls innsats ikke kvalifiserte til den oransje bereten. Hun ble derfor bedt om å tre av for aller siste gang, og måtte reise hjem fra Setnesmoen.

Til tross for at artisten ikke tok seg videre til finalen, haglet det skryt og ros i Dahls retning.

– Du har hatt noen nedturer, men aller, aller flest oppturer, sa kapteinen – mens oberst Lauritzen beskrev henne som «imponerende».

NESTEN I MÅL: – Jeg følte at jeg var veldig fornøyd. Samtidig er jeg ikke glad i å gå glipp av ting, så jeg kunne godt tenke meg opplevelsen av å stå i finalen, sier Carina Dahl. Foto: Matti Bernitz/ TV 2

Begrunnelsen for at Dahl ikke fikk den oransje bereten, var ifølge kapteinen at hun hadde utvist mindre viljestyrke enn de fire andre deltakerne.

– Om det er noe jeg har vist gjennom hele «Kompani», så er det viljestyrke. Jeg har trosset absolutt alle fryktene mine, og har gjennomført, sier hun til TV 2.

Likevel aksepterte Dahl befalets beslutning.

Blåste i hornet

Da hun ikke klarte å fyre bål mot slutten av øvelsen «Overlevelse», endte hun med å blåse i hornet som deltakerne kun skal bruke ved nødstilfeller – eller når de ønsker å trekke seg.

Etter å ha blitt overtalt av befalet, valgte hun likevel å gjennomføre natten alene ute i ødemarken. Men hun forsynte seg av nødkassen med proviant og hjelpemidler, som automatisk ga henne minuspoeng før beret-seremonien.

UTSLITT: En klissbløt Carina Dahl mener hun misforsto øvelsen, og var nær ved å gi opp. Foto: Matti Bernitz

Dette likte kapteinen dårlig.

– Det som var mest skuffende, var at da sersjanten og jeg var innom på kvelden og lurte på hvordan det gikk – så ville hun gi seg. Så ga vi litt tips og indikerte at «du får i alle fall ikke bål om du ikke prøver». Så skulle hun prøve igjen. Umiddelbart etter at vi gikk derfra, kastet hun seg over kassen og tok ut ved og opptenningshjelp med fyrstikker, sa John Hammersmark i episoden.

Dahl mener at hun utviste viljestyrke ved å holde ut natten.

– Jeg ville ikke bare dra og trekke meg. Så da tenkte jeg: «Okay, jeg må bare ty til den nødkassen. Da kan jeg i alle fall holde varmen mens jeg er her». Jeg trodde vi måtte lage bål og misforsto oppgaven. Det var det som var så dumt, forklarer hun.

Likhetstrekk, men én stor forskjell

Hendelsen minner om fjorårets «Kompani Lauritzen»-deltaker Marius Skjelbæk. TV 2-profilen røk egentlig ut i episode ni i sin sesong, men fikk være med videre da Dennis Siva ofret sin plass. Under øvelsen «Overlevelse», forsynte også Skjelbæk seg av nødkassen – og i likhet med Dahl stilte han med minuspoeng før beret-seremonien.

Men det er likevel én stor forskjell: Skjelbæk ble nemlig tildelt den oransje bereten.

FJORÅRETS FINALISTER: Marius Skjelbæk (til høyre) tok seg helt til finalen i fjorårets «Kompani Lauritzen». Foto: TV 2

I fjor reagerte flere TV-seere i sosiale medier på at befalet vurderte Skjelbæk som en verdig finalist i «Kompani Lauritzen».

– At noen mener det, får jeg ikke gjort noe med. Det er også helt forståelig. Jeg hadde et veldig avslappet forhold til konkurransene og kunne ikke måle meg med de jeg sto sammen med. Jeg synes det er rått å se hva de får til, og jeg er stolt over å stå sammen med dem i en finale. Man kan sikkert finne gode argumenter for at det er ufortjent, uttalte han til TV 2 i fjor.

TV 2 spør Carina Dahl om hennes reaksjon på at Marius Skjelbæk ble tildelt oransje beret og finaleplass, mens hun måtte reise hjem – med nærmest helt likt utgangspunkt.

– Ja, si det. Hvorfor ble det sånn? Det er litt rart dersom man kunne vært fem i finalen. Det er vel bare de som har svaret på hvorfor jeg ikke fikk bereten, men hvis man måler det rett opp mot Skjelbæk, er det rart. Jeg vet ikke. Dette er jeg nysgjerrig på selv, sier hun.

Ingen fastsatt begrensning

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl forklarer:

– Den oransje bereten skal henge høyt, og man skal vise en innbitt vilje til å løse ethvert oppdrag uavhengig av forutsetninger for å gjøre seg fortjent til den. Årsaken til at Dahl ikke fikk den oransje bereten, var fordi hun gjorde det dårligst på alle øvelsene i overlevelsesuken, samtidig som hun viste mindre vilje til å klare øvelsene enn de andre aspirantene. Når det er sagt er vi svært stolte over det Dahl har fått til i årets sesong, og det har hun også all grunn til å være selv, sier han.

FINALEKLARE: Tete Lidbom, Grunde Myhrer, Didrik Solli-Tangen og Agnete Husebye tilhører den eksklusive gjengen som kan bære den oransje bereten. Foto: Matti Bernitz

– Er det begrensninger på hvor mange deltakere som kan få oransje beret og dermed får delta i finalen?

– I kjendisversjonen av «Kompani Lauritzen» er det dimmekamper, noe som gir en naturlig begrensning ettersom flertallet av deltakerne ryker ut før man er kommet så langt i konkurransen at det er mulig å få den oransje bereten. Ut over det er det ingen fastsatt begrensning på hvor mange som kan bli kompanijegere, opplyser TV 2s pressesjef.

Til tross for at Carina Dahl i prinsippet kunne ha kommet videre til finalen, understreker hun at hun forstår at det var hun som trakk det korteste strået blant de fem gjenværende deltakerne. En mulig forskjellsbehandling mellom henne og Marius Skjelbæk, lar hun derfor passere.

– Gjennomgående i «Kompani Lauritzen» så hadde jeg mest problemer med å henge meg opp i ting jeg ikke kunne gjøre noe med. Og akkurat dette kan jeg ikke gjøre noe med, så det vil ikke gi meg noe å synes at det er urettferdig at Skjelbæk fikk bereten og ikke jeg. Denne tankegangen er nok noe jeg har tatt med meg fra «Kompani», sier hun.

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og er tilgjengelig på TV 2 Play.