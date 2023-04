Reagerer på billettprisen for Spellemann: – Går utover lønningene

Spellemannprisen fyller 50 år - og det markeres lørdag hvor flere av musikerne er nominert for aller første gang.

Men den store dagen har sin pris, noe soloartist Ingvild Flottorp (24) kjenner på.

Hun kan vinne sin første Spellemann i kategorien country for sitt andre album «I Just Wanna Know It All».

Bak albumet står en rekke folk, og for henne er det utenkelig å ikke inkludere produsenten på den prestisjetunge utdelingen.

– Han skal jeg ha med, til tross for at det egentlig er alt for dyrt, og vil gå utover lønningen av musikere jeg har med på konserter senere, sier Flottorp til God kveld Norge.

Ekskluderende ordning

Alle soloartister får én gratisbillett, men skal de ha med seg noen må de eller vedkommende betale 2500 kroner for å overvære utdelingen og etterfesten.

For etterfesten alene må man ut med 1245 kroner.

Ingvild Flottorp med bandmedlemmene Mathias Hammersmark Olsen, Sigmund Vestrheim og Tobias Flottorp Heltzer. Foto: Lotte Tangen

Flottorp er signert på plateselskapet Vestkyst Records, og har blant andre trommeslager Sigmund Vestrheim i bandet, som også jobber sammen med Spellemann-nominerte AURORA.

– Jeg skulle selvsagt hatt med meg bandet, men som nyetablert artist uten de største økonomiske frihetene, lar det seg rett og slett ikke gjøre. Det er jo synd, for de har jo også et eierskap til platen, selv om vi bruker mitt navn.

Flottorp, som har rett over 1000 månedlige lyttere på Spotify, mener det er viktig å ha i bakhodet at de nominerte også består av nyetablerte musikere.

– Det er plutselig ikke blitt en kveld for alle nominerte, fordi alle artister i Norge har ikke samme økonomiske ståsted.

Mener prisen er forsvarlig

– Det er synd at noen opplever det slik, men Spellemann er avhengige av billettinntektene for å kunne arrangere utdelingen, og gjennomføre Spellemann med alt det innebærer, sier pressetalsmann for musikkprisen Simen Idsøe Eidsvåg.

Han trekker frem administrasjon, pressekonferanse, produksjon av trofeer, påmeldingssystem og koordinering av juryarbeid.

– I tillegg til selve utdelingen, som er den største kostnaden.

Talsperson for Spellemann, Simen Idsøe Eidsvåg. Foto: Einar Aslaksen

Da God Kveld Norge poengterer at juryen jobber frivillig, og blir kun belønnet med inngang til utdeling og fest, svarer Idsøe Eidsvåg:

– Juryarbeidet har alltid vært frivillig og i år består den av 147 stykker.

Artist Ingvild Flottorp understreker at hun ikke vet hva som er bakgrunnen for billettprisen, men mener uavhengig av dette at slik billettordningen er nå, så kan det være en bidragende faktor til at artister ikke får dele en stor begivenhet med de som har medvirket på det musikalske prosjektet.

Det koster for øvrig over 700 kroner å melde seg på i én kategori. I år er 107 personer nominert i 28 kategorier.

Bandmedlemmer får inntil fire gratisbilletter, men på nettsiden til Spellemann står det at arrangøren kan begrense antall representanter for den nominerte «hvis den tilhører en gruppe på to eller flere».

– Denne formuleringen får en jo til å tro at bandmedlemmer ikke får inntil fire gratisbilletter. Er det et bevisst grep?

– På ingen som helst måte. Alle nominerte har fått innvilget sine ønsker om antall billetter og blir godt informert om at de har rett til disse på mail, hevder Idsøe Eidsvåg.

I fjor kostet det 1450 kroner å delta på Spellemann, opplyser han. Da hadde ingen sitteplasser i lokalet på Sentralen, og middag var ikke inkludert. I år arrangeres det på H3 arena på Fornebu.

– Er årets billettpris på 2500 forsvarlig?

– Sånn vi har valgt å lage Spellemann i år, så er det det. I år sitter alle publikummere til bords, får mat, drikke og etterfest inkludert. Derfor har prisen steget noe.

Skal evaluere billettkostnad

– Etter artistens kritikk, er prisjustering noe dere kan være åpne for i visse situasjoner, med tanke på om artisten har et stort plateselskap i ryggen eller ikke?

– Vi evaluerer og gjør justeringer hvert år, så dette er noe vi vil se på, sier Idsøe Eidsvåg.

God kveld Norge har vært i kontakt med flere nominerte artister og band om årets billettpris. Enkelte har ikke ønsket å kommentere, mens andre har foreløpig ikke besvart henvendelsen.