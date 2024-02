Reagerer etter Tiktok-nyhet: – Skammelig

Onsdag ettermiddag kom nyheten om at musikkselskapet Universal Music ikke ønsker å forlenge lisensavtalen med videoplattformen Tiktok.

Det skrev musikkselskapet i et åpent brev. Også Tiktok bekreftet nyheten til New York Times torsdag.

Det vi si at musikken fra alle artister som har signert med Universal, ikke vil være tilgjengelig på appen.

Avgjørelsen kom etter at Universal Music ønsket at Tiktok skulle betale mer til artister og komponister, ettersom deres musikk blir brukt i videoer.



Flere internasjonale og norske artister blir påvirket som følge av avgjørelsen.

Blant andre Andreas «Tix» Haukland (30), Astrid Smeplass (27), «CLMD» (36), Gabrielle Leithaug (39) og Ramón Torres Andresen (26).

Sistnevnte har gjort et humoristisk poeng ut av situasjonen i flere videoer på appen:

– Trussel for mangfoldet



God kveld Norge har vært i kontakt med DJ-artist Martin «CLMD» Danielle Bjercke, som mener det er hårreisende at Tiktok ikke er villig til å betale en rettferdig pris for brud av åndsverk.

– Så lenge vilkårene ikke er tilstrekkelig gode så er det helt i orden at avtalen avsluttes, og jeg er takknemlig for at Universal står på kravene her, sier Bjercke, og legger til:



– Å leve av å lage musikk er et lite nåløye i utgangspunktet, og det kan virke som det bare blir vanskeligere.

Han er takknemlig for at han selv ble etablert før Tiktok ble en viktig del av en musikers karriere.



– Etter pandemien har vi også mistet mange av konsertgjengerne og nå mister vi enda en plattform. Det er trussel for musikkmangfoldet og en trend som vi i aller høyeste grad trenger å snu umiddelbart for å sikre et videre rikt kulturliv.

Han frykter at endringen kan føre til mindre kontakt med publikum, og færre Universal-artister på hitlistene fremover.

Den maskerte artisten El Papi sier han selv ikke tjener noe på appen.

– Jeg er heldigvis ikke avhengig av plattformen for å spre min musikk.



NÅR BREDT: El Papi opptrådte under Allsang på Grensen i 2021. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Han satser på at partene vil komme til enighet, da både Tiktok og Universal er avhengige av lyttere.

Han mener ferske musikere er ekstra sårbare for endringer, da mange bruker plattformer til å vise seg frem for første gang og bygge opp en fanbase.

– I verste fall kan det gå utover muligheten til å satse på drømmen om å leve av musikk.



Etterlyser endring

En av dem som har vært med på å hjelpe unge artister med å komme seg opp og fram, er artist og produsent Espen Lind (52). Det blant annet gjennom musikkonkurransen «The Voice».

– Jeg vil si det at måten Tiktok opererer på, og måten de velger å honorere opphavsmenn på er skammelig. De må på et aller annet vis endre måten de holder på.

– IKKE RIKTIG: Espen Lind mener det TikTok gjør, ikke er riktig. Foto: Elisabeth Andersen / God kveld Norge

– Sånn sett har jeg i utgangspunktet sympati for det Universal gjør.

Også han ser viktigheten i å bruke Tiktok for å nå ut til publikum. Spesielt for unge, nye artister.

– Det er jo den primære plattformen for både å lansere nye artister, og for det unge publikum å konsumere musikk på. Derfor synes jeg at det er så viktig at denne diskusjonen kommer opp. Og forhåpentligvis får Tiktok til å honorere låtskaperen, de som faktisk har laget musikken på en ordentlig måte.

– For det de gjør nå, det er så marginalt det de betaler ut. Det er ikke riktig at Tiktok skal berike seg på låtskrivere og opphavsmenn.

God kveld Norge har vært i kontakt med Andresens manager, Maria Sanni, som forteller at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.