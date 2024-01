Reagerer etter oppsiktsvekkende avsløring: – Gir ikke mening

REAGERER: Ingeborg Senneset reagerer på at Sophie Steen Isachsen ønsker å spise morkaken sin etter fødsel. Foto: God morgen Norge /Astrid Hexeberg / TV 2

Mandag avslørte Sophie Elise at hun planlegger å spise morkaken sin etter fødsel. Det skaper reaksjoner.

I november avslørte influenser Sofie Steen Isachsen (29) at hun var gravid, og denne måneden kunne hun fortelle at hun og kjæresten venter en gutt.



Helt siden gladnyheten ble kjent har Isachsen delt hyppige oppdateringer fra graviditeten.

Mandag kom influenseren med en ny beskjed på Instagram, som får Ingeborg Senneset til å reagere.

MORKAKE: Sofie Steen Isachsen forteller at hun ønsker å spise morkaken sin. Foto: Skjermdump / Instagram

«Andre ting som er unormalt er at jeg skal spise morkaken min. Og har jeg har doula (fødehjelp). Kan godt utdype disse tingene mer om dere vil», skriver influenseren på Instagram historiefunksjon.

De siste årene har flere kjendiser snakket åpent om at de spiser morkaken sin etter fødsel, som blant Triana Iglesias (41) og Kardashian-søstrene.

En som lenge har vært imot tematikken, er journalist og forfatter Ingeborg Senneset (38), som tok til Instagram etter Isachsens oppdatering.



«Nei, du skal ikke spise morkaken din. Nei, det er ikke en gammel tradisjon. Og nei, at dyr gjør det, er ikke et godt poeng», skriver Senneset.



REAGERER: Ingeborg Senneset holdt ikke tilbake på kruttet etter at Sophie Elise delte morkake-valget sitt. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Fraråder Sophie Elise

«Fine @sophieelise jeg er så glad for at du er glad. Bare en liten ting om det med morkake», skriver hun innledningsvis og deretter:

«Just dont» i påfølgende story.

38-åringen poengterer at alle gjør sine egne valg, men at valg kan kritiseres.



«At valg er offentlige, kan også være kritikkverdig i seg selv dersom det kan ha negativ innvirkning eller spre feilinformasjon. Men dårlige valg er ikke det samme som dårlig person. Og det betyr ikke at det er fritt frem for å dømme noen som forelder. Pust med magen, bruk fakta og kritiser med innestemme»

UENIG: Ingeborg Senneset mener man ikke bør spise morkaken. Foto: Skjermdump / Instagram

Til God kveld Norge forteller Senneset hvorfor innlegget til Sophie Elise tente på alle pluggene:

– Det finnes flere fordeler ved å spise sin egen morkake, men disse fordelene er forbeholdt dyr, sier hun og legger til:

– Hunder kan for eksempel gjøre det, men de spiser også avføring.

– For mennesker har jeg ikke klart å finne én eneste dokumentert helseeffekt, ut over placeboeffekten, altså følelsen av at noe fungerer.

Hun sier til at den effekten selvsagt ikke skal undervurderes, og unner enhver nybakt mor en god følelse.

– Men at det skal komme av å spise morkake, gir ikke stort mer mening enn å drikke mensblod eller spise utflod, understreker hun.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Sophie Elise, uten hell.

STERKT UENIG: Ingeborg Senneset hevder at det ikke finnes dokumenterte fordeler for mennesker å spise morakaken. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Tar valg på vegne av barnet

– Hva tenker du om trenden ved å spise morkaken sin?

– Trender smitter. Den som har mange følgere, har også stor makt, og dermed et ansvar, mener hun og legger til:

– Av alle ting man vil påvirke folk til å gjøre, hadde dette kommet ganske langt ned på min liste.

Ikke bare mener 38-åringen at en med mange følgere har et ansvar overfor følgerne sine, men også et ansvaret overfor barnet sitt:

– De velger jo også på vegne av barnet. Det kan neppe være gøy å begynne på skolen og så vet alle klassekameratene at mamma spiste din medbrakte, blodige avfallsklump da du ble født, legger hun til.

Ekspert: – Bør spises rå

Senneset refererer til et studie, som omtaler at morkaker kan være kolonisert med bakterier, og at mange av dem derfor kan være sykdomsfremkallende.

– En baby fikk livstruende blodforgiftning etter at moren hadde spist morkakepulver, legger Senneset til.

God kveld Norge tar derfor kontakt med Caroline Becker, gynekolog og fagansvarlig for Aleris Fertilitet.

– Det har vært tilfeller hvor barnet har ble smittet med streptokokker, fordi moren har spist morkaken, forteller Becker.

Ifølge gynekologen finnes det generelt få studier som dokumenterer helseeffekter ved å spise morkaken

BØR SPISES RÅ: Gynekolog ved Aleris, Caroline Becker, forteller at man bør spise morkaken rå dersom man først vil spise den. Foto: Aleris

– Det finnes ingen kliniske studier som dokumenterer fordeler, men enkelte rapporterer at man kan ha positive effekter som mindre fødselsdepresjon, økt produksjon av morsmelk, økt jernlager hos mor eller raskere vektøkning hos babyen, forteller Becker.

– Bør man unngå å spise den?

– Det er rapportert noen tilfeller hvor bakterielle eller virale infeksjoner har gått over til moren eller barnet etter at moren hadde spist kapsler laget av hennes morkake, sier hun og fortsetter:

– Det er dog avhengig hvordan pillene blir produsert. Er det kun blitt brukt – lave temperaturer kan bakterier forbli i vevet. Har kvinnen en kjent smitteførende sykdommer eller infeksjoner bør man ikke spise morkaken.

Dersom man skal spise morkaken, bør den spises rå, ifølge Becker.

– Prosessert (i smoothie) eller fryst i strimler, men det mest vanlige er i kapselform.

Avslutningsvis påker hun at det ikke finnes noen anbefalinger fra helsemyndighetene som oppfordrer til inntak av morkake.