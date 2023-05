Reagerer etter 17. mai: – Sjokkert

Influenser Sara Emilie Tandberg stusset over særlig én ting etter 17. mai-feiring med barna.

Over hele landet ble nasjonaldagen feiret med brask og bram i går.

Men i en situasjon hvor alt har blitt dyrere, er det også en konsekvens at feiringen av 17. mai koster mer.

Det fikk influenser Sara Emilie Tandberg erfare da hun tok med seg familien på et arrangement på skolen i området de bor.

«Nå er det vel å merke bare andre året jeg feirer 17. mai med lek på skole, så jeg vet ikke hva som er vanlig. Men i fjor kostet ikke disse lekene penger», skriver Tandberg på Snapchat til sine drøyt 180.000 følgere.



FEIRING: 17. mai-feiringen har, i likhet med mye annet i samfunnet, blitt en dyrere affære for folk. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Sjokkert

For i motsetning til i fjor, måtte man altså betale mellom ti til tyve kroner for enkelte aktiviteter. Tandberg forteller at det var snakk om klassiske 17. mai-leker som kaste på blikkboks, spinne lykkehjul og kaste risposer.

Premiene var, ifølge influenseren, klassiske sponsede produkter fra bedrifter.

– Det er sikkert mye jeg ikke forstår eller tar hensyn til, men jeg synes det var leit at aktivitetene for barn skulle ha en kostnad, skriver hun videre.

Overfor TV 2 sier Tandberg at reaksjonene har rent inn etter at hun delte innlegget.

– De fleste blir veldig sjokkert, og synes det er synd, sier hun.

– Måtte bare dra

På Instagram har Tandberg spurt sine 390.000 følgere om flere har opplevd det samme. 20 prosent har svart «ja», ifølge influenseren.

Tandberg mener at ved å ta betalt for disse aktivitetene, setter man barna i en posisjon hvor man ser tydelig hvem som har penger eller ikke.

STORT ENGASJEMENT: Sara Emilie Tandberg opplever stort engasjement blant følgerne sine. Foto: Privat

– Jeg har fått meldinger fra folk som opplevde det samme, og som bare måtte dra fordi de ikke hadde råd.

Den populære mamma-bloggeren sier hun føler seg heldig som har en god økonomi, men understreker hvor vondt hun synes det er når hun hører slike historier.

– Det er vondt at folk faller utenfor. Penger skal ikke være noe barn skal bekymre seg.

– Provoserende

På 17. mai skrev Rødt-politiker Mímir Kristjánsson et meningsinnlegg på TV2.no hvor han mener nasjonaldagen ikke lenger er en dag for alle.

Han reagerer, i likhet med Tandberg, på at aktiviteter for barn koster penger.

– Jeg synes det er både trist og litt provoserende. 17. mai skal være en dag for alle, og den type aktiviteter bør ikke koste penger. Det bør være noe skolene og foreldrene klarer å tilby uten å kreve betalt for det, sier Kristjánsson til TV 2.

Han mener dette viser at det er for få gratisarenaer i samfunnet generelt.

– Alle som har unger vet hvor dyrt det kan være å underholde barna en helg, sier Rødt-politikeren.

– HVOR DYRT KAN DET VÆRE?: Rødt-politikeren undrer seg over hvor dyrt det kan være å arrangere klassiske aktiviteter som potet- og sekkeløp. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Stenges ute

Han er derfor tydelig på at særlig 17. mai, som skal være barnas dag, bør være et unntak hvor alle kan delta.

– Du stenger ute en del barn som ikke får bli med, eller som foreldrene ikke vil ta med en gang, fordi de vet at det blir krav om kjøp av ting.

Rødt-toppen er tydelig på at dette oppleves som skamfullt.

– Det er ikke enkelt å rekke opp hånden og si at man ikke har råd til dette.

Fikk reaksjoner

TV 2 har vært i kontakt med rektor Iva Klara Vignjevic ved Elvetangen skolen i Hakadal som brukes som et eksempel i denne saken.

Hun understreker at deres skole ikke har vært alene om å ta betalt, og at det kun var aktiviteter med premie som kostet penger.

– Hadde man ikke hatt premier, så ville det vært gratis. Dette prøvde vi i fjor, og da kom det reaksjoner på at vi ikke hadde premier, sier Vignjevic.

– Kunne vurdert det annerledes

Rektoren sier at hun vet at det er familier som strever økonomisk, og som derfor kan reagere.

– Man kunne kanskje vurdert det annerledes og lagt på litt på prisene på mat og drikke, og ikke tatt noe for premielekene. Men nå ble det løst på denne måten, og det har et samlet FAU-styret vært med å bestemme, sier Vignjevic.

Rektoren sier hun er svært takknemlig for dugnadsinnsatsen som ble lagt ned i forbindelse med årets 17. mai-feiring.

– Det er veldig leit at det kommer reaksjoner på en ellers fin dag.

Skolen vil nå evaluere årets arrangement.