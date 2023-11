Rasismeskandale i kongefamilien etter boktabbe

Et medlem av kongefamilien har angivelig blitt beskrevet på en rasistisk måte i en ny bok. Nå er boken trukket fra markedet.

Den 28. november kom den nye, kontroversielle boken «Endgame», som er skrevet av den britiske journalisten og forfatteren Omid Scobie (42).

Boken har skapt overskrifter over hele verden og omtales som en «skandalebok» etter at forfatteren har kommet med flere uheldige karakteristikker av flere rojale.

Scobies bok handler om intriger i kongefamilien og svekkelsen av det moderne monarkiet.

Boken gis ut på flere språk, og det er i én av disse oversatte utgavene at det har oppstått et problem.

Navngir kongemedlem

Flere utenlandske aviser, som The Independent, Daily Mail, BBC og The Guardian, skriver at det har skjedd en kritisk endring da boken ble gitt ut på nederlandsk.

Nå er boken «midlertidig trukket» fra bokhandlere i landet, ifølge de nevnte avisene. Forlaget Xander Uitgevers skriver at det skyldes en feil som oppsto i oversettelsen.

I den nederlandske versjonen av oversettelsen har nemlig et medlem av kongefamilien blitt navngitt og portrettert som rasistisk, ifølge The Independent.

BBC skriver at dette skjer etter at vedkommende «stilte spørsmål om hudfargen til prins Harry og Meghans baby». I den engelske utgaven av boken er navnet på denne personen anonymisert.

Prins Harry (39) og hertuginne Meghan (42) fikk sønnen Archie Harrison Mountbatten-Windsor (4) i 2019.



Hevder å aldri ha skrevet navnet



The Independent gjengir et intervju med den nederlandske kanalen RTL Boulevard, hvor de hevder at Scobie har sagt følgende om temaet:

– Boken finnes på mange språk. Dessverre snakker jeg ikke nederlandsk. Hvis det er noen oversettelsesfeil, så er jeg trygg på utgiverne har dette under kontroll.



– Jeg har redigert og skrevet den engelske versjonen. Det har aldri vært en versjon jeg har produsert som har navn i den.

Prins Harry og Meghan Markle har selv hevdet at det har vært medlemmer av kongefamilien som reagerte på hudfargen til barnet i et intervju med Oprah Winfrey i 2021. Prins William (41) sa den gang til Sky News at han tok sterkt avstand fra rasismepåstandene som svirret rundt.

– Vi er absolutt ikke en rasistisk familie, sa prins William.



Forfatter Scobie hevder likevel at han kan identiteten til personer i kongefamilien som har opptrådt rasistisk, men at han ikke har navngitt dem i boken av juridiske grunner. Det skriver BBC.

Hvilken person i kongefamilien som ble navngitt i den nederlandske versjonen er ikke offentliggjort av noen store aviser på nåværende tidspunkt.