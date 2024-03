Raser mot bransjetrend: – Ikke sitt og lyv

– Kan vi please la denne slankesprøyten slutte å florere rundt hos friske nordmenn med normale kropper?



Det skriver influenser Wanda Mashadi (31).

I helgen delte hun sin ærlige mening om influenserbransjen og bruken av medikamentet, Ozempic, kjent som «slankesprøyten».

Mashadi hevder at flere profiler skjuler at de har tatt i bruk medikamentet, og dermed selger en løgn til sine følgere.

– Er så drittlei av å bla på sosiale medier og se kvinner som har hatt helt normal og sunn kropp, brått bare kaste seg over Ozempic/slankesprøyten, for å så LYVE i kommentarfeltene sine og si «jeg har trent og endret treningsform», skriver hun.



– Stå for hva du har gjort



I Hollywood har diabetesmedisinen blitt en stor snakkis for sin slankende effekt. I Norge derimot, var det først i fjor at en norsk kjendis innrømmet å ha tatt i bruk medikamentet.

Etter det har flere «stått fram», likevel hevder Mashadi at ikke alle er like ærlig om Ozempic-bruken.

– Stå for at du har vært misfornøyd, slitt med eget selvbilde og tydd til Ozempic. Ikke sitt og lyv i kommentarfeltene om at du har trent og byttet treningsmetode, og derfor brått på 1–2 måneder ser HELT annerledes ut.



– Og det er for fader greit å være misfornøyd. Det er vi alle. Ingen er hundre prosent fornøyd med seg selv. Men når du som har levd og åndet for at «kropp er kropp, jeg elsker formene mine», så stå for fader for hva du har gjort.

Mashadi knytter kritikken opp til sin egen erfaring rundt trening og kosthold, hvor hun har jobbet lenge for å oppnå resultater.

– Jeg har trent regelmessig, hver dag i over ett år, holdt meg til et kosthold som har vært bra og viktig for meg! Det tar tid. Du får fader ikke resultater som enkelte mener de har fått på 1–2 måneder kun av å endre treningsform.

Mashadi er informert om saken, men ønsker ikke å kommentere den ytterligere.

– Anbefaler at man holder kjeft



TV-profilen hevder at profilene det er snakk om «skyter ut løgner til eget publikum».

– Da anbefaler jeg at man heller holder kjeft, enn å skyte ut piss. For la oss være ærlige: Det er ikke fysisk mulig å oppnå sunne, sterke og «syke wow»-resultater på så kort tid bare av å endre litt på treningsformen.

Hun understreker at personene det er snakk om er normalvektige.

– Det gjelder mennesker som har hatt et helt naturlig og «normalt» utgangspunkt (så langt jeg har sett), men som er privilegerte nok til å kunne kjøpe disse slankesprøytene.

Videre skriver hun at vi ikke må glemme at det er noen som faktisk har nytte av medikamentet.

– Mennesker som faktisk kan bruke dette som et nyttig verktøy og hjelp til en vei mot et friskere liv. Ikke en redning, men som en start og begynnelse. Det er IKKE folk som IKKE sliter med overvekt eller mennesker som vil ha en «quick fix».

– Har disse menneskene råd til sprøytene, har de i hvert fall råd til å betale for et støtteapparat i menneskeform, sier Mashadi og sikter til PT, ernæringsfysiolog og lignende.

Stor interesse

Carl Fredrik Schou er ekspert på vekt og ernæring, og er gastrokirurg hos Aleris.

Han forteller at man anslår at cirka tjue prosent av den totale forskrivningen av Ozempic er ren overvektsbehandling.

– I dag behandler vi ikke pasienter med overvekt eller fedme med Ozempic, da medisinen kun er godkjent for behandling av diabetes type 2, forklarer han.



– Slankemedisinen Wegovy – som har samme virkestoff som Ozempic, men finnes i flere styrker – kan vi imidlertid forskrive til pasienter etter en individuell vurdering, sammen med kostholds- og livsstilsråd, legger Schou til.



FRARÅDER: Carl Fredrik Schou fraråder bruk av slankemedisiner, hvis det ikke foreligger overvekt. Foto: Aleris

Gastrokirurgen forteller at over halvparten av den norske befolkningen har overvekt eller fedme, noe som gjør at mange er opptatt av å finne måter å redusere vekten sin på. Det har igjen skapt stor interesse for slankemedisiner.



– For å være aktuell for behandling med slankemedisin må du som hovedregel ha en BMI på 30 eller høyere, eller BMI over 27 med vektrelaterte tilleggsplager som diabetes, høyt blodtrykk, høye blodlipider og så videre, for at vi skal kunne anbefale behandlingen.

Han understreker at slankemedisiner er ment som et hjelpemiddel i prosessen med å gå ned i vekt, i tillegg til kostholds- og livsstilsendringer.

– Slankemedisiner er et relativt nytt verktøy i behandlingen av overvekt. For personer som har slitt med å få til et varig vekttap med konservativ behandling, samtidig som de ikke har så kraftig overvekt at overvektsoperasjon er aktuelt, kan slankemedisiner være et supplement.

– Det er imidlertid en behandling som må følges opp med mål om å avslutte behandlingen.



– Det vil jeg sterkt fraråde



Schou sier til God kveld Norge at dersom man ikke er overvektig, burde man ikke redusere vekten sin med slankemedisiner.

– Slankemedisiner kan også gi bivirkninger, særlig ved oppstart, som hodepine, kvalme, diaré, oppkast, luft i magen og slapphet.



– Hva tenker du om at normalvektige tar medikamentet i bruk?



– Det vil jeg sterkt fraråde. Slankemedisiner bør ikke benyttes hvis det ikke foreligger overvekt. Det må gjøres en individuell vurdering av den enkelte pasient og vedkommende bør følges opp av lege med mål om å avslutte behandlingen.