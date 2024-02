Raser etter humorinnslag på Vixen: – Kvalmt og uhørt

– Da kjenner jeg at jeg blir så forbanna.



Det uttaler influenser og TV-profil Monica Nyhus (36) i en video på Instagram og TikTok.

Uttalelsen kommer etter fredagens Vixen Award, en av Norges mest prestisjetunge prisutdelinger for influensere.

I løpet av sendingen ble det vist en video, som får Nyhus til å tenne på alle plugger.

– Drøyt

Innledningsvis i TikTok-videoen sier Nyhus at hun har lyst å ta opp noe, som hun synes har blitt en ukultur i samfunnet.

– I går var det en video som ble vist på Vixen. Det var et humorinnslag, men det var så drøyt.

VG sendte prisutdelingen på sin nettside, og i løpet av sendingen blir det vist en video av tiktoker Sunniva Tillson, kjent som St. Sunniva.



I videoen kjører hun og tiktoker Trygve Bennetsen rundt i Oslos gater.

«Dette er Lakkegata skole, og den viser jeg egentlig bare frem fordi det var problembarn-skolen da jeg var liten. Her banket jeg faktisk en jente fordi hun blikka meg en gang», sier Tillson blant annet.

– Dette sier hun og folk ler i salen, forteller Nyhus på TikTok og fortsetter:

– Jeg synes ikke det er greit å lage humor ut av noe som er så drøyt, og noe som faktisk skjer.

At unge jenter filmer at de banker noen, og legger det ut på videoplattformen skjer, ifølge 36-åringen, stadig vekk.

– Å tulle om noe som er et så stort samfunnsproblem, som skaper så mye usikkerhet og frykt – da kjenner jeg at jeg blir så forbanna.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Monica Nyhus for en ytterligere kommentar, uten hell.

Mener det skaper frykt

36-åringen mener man heller bør lage noe som får frem at dette er «hårreisende», og hvor «latterlig det er at folk legger ut slike videoer».

– Vi bør virkelig prøve å få tatt disse jentene, for det er kvalmt, og det er uhørt. Det er farlig, og det skaper så mye frykt. At sosiale medier skal bli misbrukt på denne måten, at folk ser på, deler og ler. Nei, det er så langt under beltet at jeg har ikke ord.

– Også lurer jeg på, er det bare meg som overreagerer? Er det greit å skape humor på denne måten? Er humor så subjektivt at det er ingen problem, spør hun.



Rapport: Vold fra jevnaldrende Forskning viser at mesteparten av volden ungdom blir utsatt for, skjer i møte med andre ungdommer. I mange tilfeller skjer volden mellom unge mennesker som kjenner hverandre fra før eller som kjenner til hverandre. Voldserfaringene oppstår under ulike omstendigheter og har ulik alvorlighetsgrad. Noen handlinger skjer i affekt, mens andre er planlagt. Noen handlinger er mindre alvorlige, mens det andre ganger gjelder svært alvorlige kriminelle hendelser, som for eksempel ran. To spørsmål i Ungdata handler om vold fra jevnaldrende. Det første dekker handlinger som er relativt utbredt blant ungdom, som slag, spark, lugging eller lignende. Resultatene viser at en av fem har opplevd dette. Det andre spørsmålet kartlegger erfaringer med å ha blitt truet, angrepet eller ranet med gjenstander eller våpen. 5 % har opplevd dette. Spørsmålene var først med i Ungdata fra 2020. Resultatene tyder ikke på at det har vært noen større endringer i svarene i perioden 2020 til 2022. Kilde: Nova rapport

36-åringen mener videre at mye av påvirkningskraften blir lagt over på influensere, og stiller spørsmål ved om det ikke er andre som også har et ansvar.



– Hva med Medie-Norge, hva med de man gir skjermtid til? Er ikke dette et like stort ansvar? Er det bare influensere som påvirker? Absolutt ikke. Nyhetsbildet påvirker enda mer, vil jeg si.

– Hvis man skal tenke på ungdommen og hvordan våre barn skal vokse opp i dette samfunnet, så er det nødt til å skje noe, sier hun avslutningsvis.

– Var bare en tilfeldig historie

Nyhus har ikke nevnt noen navn i videoen på TikTok, men i kommentarfeltet har Tillson kommentert «du må ikke være redd for å tagge meg da».

Til God kveld Norge svarer Tillson, gjennom hennes manager Petter Vistung Fredriksen, følgende:

– Jeg tror ikke det er meg Monica snakker om? Jeg var ikke i salen da den videoen ble vist, så jeg fikk ikke med meg hva den inneholdt. Hun har i hvert fall ikke nevnt meg ved navn.

Dette sier hun om kommentaren som er lagt igjen under Nyhus sin TikTok-video:

– Angående TikTok så KAN det være jeg har blitt hacket? Jeg husker ikke hver eneste kommentar jeg legger igjen under videoer på TikTok, så det er litt urimelig å be meg svare på det. Men helt enig i at det er superskadelig å tulle med vold. Håper Monica kommer til bunns i dette.

Tillson blir gjort oppmerksom på at God kveld Norge har sett videoen fra sendingen, og får nok en gang får spørsmål om hun ønsker å kommentere saken.

– Å ja, DET, ja. Nei, det var bare en tilfeldig historie fra da jeg var 12 år. Tror man hadde hørt verre historier om man for eksempel hadde kjørt rundt i Molde istedenfor, sier hun og legger til:

– Det var uansett ikke et humorinnslag.

Ufarlig humor rettet mot voksne

Forfatter og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, Elisabeth Gerhardsen, mener at innslaget viser en form for kvinnelig «badboy» som normaliserer sin egen harde oppvekst.

– I tillegg kommer noen mer underfundige spark til politikere, som når hun viser fram Stortinget forklarer at «her godtar de folkemord og menneskerettighetsbrudd», forklarer hun til God kveld Norge.



Selv om St. Sunniva fleiper om alvorlige temaer, mener Gerhardsen at dette er ufarlig humor rettet mot voksne.

– Rettet mot barn og unge derimot, får slik humor raskt en uønsket slagside, påpeker hun.



– Barn og unge har et driv mot å bli anerkjent, er mindre etablert i sin identitet enn oss voksne, og de er mindre kritiske. Samlet gjør det at barn og unge kan ta modell av den som er tøff og kul, uten at det moralske kompasset slår inn og stopper dem, forteller hun videre.

Hun forklarer det med at for en del år siden ble det laget en film om mobbing, som ble vist på skoler rundt om i landet. I stedet for at å føle empati med offeret og ta avstand endte en del med å bli inspirert av videoen.

– Paradoks

– Det er et paradoks at vi ser en viss økning i vold mot unge, og en klar økning i kriminalitet utført av mindreårige, forteller hun.

Økningen forklarer hun at kommer samtidig med at unge rapporterer flere psykiske vansker, mens de samtidig rapporterer at de er mer fornøyd med foreldrene sine, og utsettes for mindre fysisk vold fra foreldre enn kullene før dem.

– Det tyder på at vi må lete andre steder enn i hjemmene for å finne årsaken. Det er sikkert mye som spiller inn, men det vel naturlig å tenke at en årsak kan ligge i at barn og unge eksponeres mer for vold, og ikke minst forherligelse av vold gjennom spill og det de finner på nettet.

Barne- og ungdomspsykologen viser til at den samme effekten mistenkes når det er et sammenfall mellom at barn og unge gjennom smarttelefonene har fått lettere tilgang til porno, og da grov porno, og en økning i seksuell vold utført av unge.

– Jeg er for øvrig enig med influenseren i at det er et paradoks at de stadig minnes på at de er rollemodeller, mens media ofte slipper unna krav om å huske at de også presenterer rollemodeller, legger hun til avslutningsvis.