Raser etter bagasje-drama: – Ræva kundeservice

UHELDIG: Influenser Iselin Guttormsen ble utsatt for en svært uheldig hendelse da hun skulle reise til Stavanger søndag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Sexolog og influenser Iselin Guttormsen (36) er for tiden i full rulle med liveshowet «One night stand», hvor hun tar turen innom en rekke byer Norge rundt.

I den anledning skulle 36-åringen og kollegaene reise til Stavanger lørdag forrige uke.

Reisen dit ble imidlertid ikke helt plettfri.

Nektet å ta imot kofferten

På vei til flyplassen var det nemlig snøkaos, og dermed flere brøytebiler på veien. Dette førte til at Guttormsen ble kjørende i 35 km/t i 80-sonen.

Tiden spisset seg til, og flyavgangen nærmet seg.

– Jeg hadde ikke kjangs. På vei dit så ringer teamet mitt og sier at de kan sjekke inn bagasjen min mens de venter på meg, sier hun til God kveld Norge.



INNSJEKK: Guttormsen fikk ikke sjekket inn bagasjen sin på innsjekkingsområdet på Oslo Lufthavn. Foto: Stian Lysberg Solum

36-åringen ankom til slutt Oslo Lufthavn og løp alt hun kunne fra parkeringsplassen og inn til selvbetjeningen. Da fikk hun beskjed om at hun ikke kunne sjekke inn bagasjen, og måtte gå til Norwegians kundeservice for å sjekke inn manuelt.

Da hun kom dit, fikk hun nok en gang beskjed om at hun ikke fikk sjekket inn bagasjen sin, da hun var for sen.

Neste fly gikk ikke før klokken 15.00, ifølge Guttormsen, noe som ikke var aktuelt da hun måtte rekke sitt eget show.

– Så det fantes ikke noen annen mulighet enn å ta det flyet, jeg kunne jo ikke avlyse showet mitt.



«Fader, hva skal jeg gjøre nå?»

Mens resten av teamet til Guttormsen dro for å rekke flyvningen, sto influenseren igjen og tenkte «fader, hva skal jeg gjøre nå?».



Kofferten som måtte sjekkes inn var halvfull med 36-åringens sminkemappe og notater til showet.

– Så jeg lukker opp kofferten og stapper alt jeg har av poser, kostymer og sminke i håndbagasjen.

En fortvilt Guttormsen skal deretter ha sagt til de ansatte at det var krise da flyet hennes straks skulle ta av, og foreslo derfor at hun kunne komme å hente bagasjen dagen etter.

Da skal hun ha fått til svar «nei, vi kan ikke ta den imot» og «vi har en policy om at vi ikke kan ta imot noe som helst bagasje».

– Så sier jeg «men da kan jeg bare sette den utenfor skranken her», fortsetter Guttormsen.

Da fikk 36-åringen beskjed om at de måtte ringe Securitas, og influenseren trodde da at de ville plassere bagasjen på hittegods slik at hun kunne hente den dagen etter.

– Så jeg setter den igjen, løper av gårde, sniker meg igjennom sikkerhetskontrollen og rekker flyet.



Da influenseren ankom Oslo Lufthavn dagen etter, fikk hun seg en overraskelse.

Følte seg som en kasteball

– Jeg går til hittegods og der har de ikke fått noen ting. Så går jeg til Norwegian sin kundeservice og de kan ikke hjelpe meg.



Guttormsen forklarer at hun følte seg som en kasteball mellom Securitas, hittegods og Norwegian.

Etter mye om og men ble influenseren til slutt sluppet inn til Norwegian og fikk snakket med dem.



Ifølge 36-åringen hadde hun en lapp festet på bagasjen, med både navn, adresse og telefonnummer, i tillegg til en bagasjelapp. Da de ansatte søkte den opp i deres systemer, var den ikke å finne verken på Oslo Lufthavn eller i Stavanger.

– Ræva kundeservice

Senere på dagen fikk hun en telefon fra Norwegian som fortalte, ifølge Guttormsen, at Securitas kaster bagasjer dersom man har satt den igjen frivillig.

– Men det er ingen som har ringt meg? Hvordan kan Securitas vite at jeg har satt igjen kofferten der frivillig, og at den ikke er gjenglemt? Hva slags rutiner er det, spør hun og fortsetter:

– Jeg rakk jo ikke å legge den fra meg på hittegods, jeg måtte rekke flyet. God kundeservice hadde vært å si «vet du hva, vi går bort å leverer den for deg på hittegods», men det var ingen som gadd å hjelpe meg i det kaoset.

– Jeg synes det er skikkelig ræva kundeservice, det må jeg bare si, legger hun til.



Nå har influenseren sendt inn et klageskjema til Avinor, og ønsker å kreve erstatning videre.

– Jeg er fullstendig klar over at det finnes verre ting som skjer i verden og at en koffert til 5000 kroner ikke er en dritt i det store og hele bildet. Men det er likevel min eiendel og hvis noen har kastet den og slurvet på jobb – da skal jeg ha tilbake det som er mitt, sier hun avslutningsvis.



– Valgte selv å reise fra bagasjen

God kveld Norge har kontaktet Norwegian i forbindelse med saken.

De sier at det er Avinor som har tatt hånd om Guttormsens bagasje, ettersom den ble satt utenfor innsjekkingsskranken.

STEKKER SEG LANGT: Kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Silje Glorvigen, sier at deres ansatte strekker seg langt for å hjelpe passasjerer. Foto: Norwegian

På spørsmål om hva de tenker om kundeservicen fra Norwegians ansatte denne dagen, svarer kommunikasjonsrådgiver, Silje Glorvigen, følgende i en epost:

– Innsjekk av bagasje på innenlandsflyvninger stenger 30 minutter før avgang, og én time før avgang på utlandsflyvinger. Det finnes en døgnåpen bagasjetjeneste på Oslo Lufthavn, hvor man kan oppbevare bagasjen sin, svarer hun og fortsetter:



– De ansatte i serviceskranken strekker seg langt for å hjelpe våre passasjerer, men de kan ikke ta imot eller oppbevare bagasje for andre passasjerer av sikkerhetshensyn.

Pressevakt i Avinor, Ylva Celius Trulsen, har blant annet fått spørsmål fra God kveld Norge om hvilke rutiner de har på slike situasjoner.

Trulsen svarer i en epost at det ikke er tillatt å sette fra seg kofferter eller bagasje ubevoktet.

– Dette opplyser vi om til de reisende, blant annet over høytaleanlegget med jevne mellomrom hele døgnet. Så dette bør være kjent for de fleste.

– IKKE TILLATT: Det er ikke tillatt å sette fra seg bagasjer ubevoktet på Oslo Lufthavn, sier Ylva Celius Trulsen. Foto: Avinor

Videre forklarer Trulsen at med opptil 40.000 reisende hvert døgn, har ikke Avinor mulighet til å oppbevare bagasje som ikke er sikkerhetskontrollert.

– På ankomst er bagasjen sikkerhetskontrollert ved avreiselufthavnen, og er dermed ikke en sikkerhetsrisiko på samme måte, skriver hun og fortsetter:

– Gjenglemt bagasje på ankomst, blir oppbevart til kunden kommer og henter den. I dette tilfellet har vedkommende selv valgt å reise fra bagasjen, og satt den fra seg i avgangshallen. Bagasjen er derfor ikke mistet. Vi har også bagasjeoppbevaring på Oslo Lufthavn, som vedkommende kunne benyttet seg av.

God kveld Norge stilte også følgende spørsmål:

– Hvorfor kontaktet ikke Securitas Guttormsen da de fant bagasjen, ettersom navnelapp og bagasjelapp var festet på?

– Tomme kofferter blir rutinemessig kastet, svarer Trulsen.