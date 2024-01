Ramón topper Spotify etter «Hver gang vi møtes»

Det er tydelig at publikum har trykket Ramón Torres Andresens (25) «Wow»-versjon til sitt bryst.

Mandag denne uken ble en ny runde av folkekjære «Hver gang vi møtes» sparket i gang med en bukett av både veletablerte og unge lovende artister.

Stjerne-DJ og produsent Tom «Matoma» Stræte Lagergren (32) fikk æren av å være første hedersgjest ut ved middagsbordet på Kjerringøy under sesongpremieren.

Her ble stjerneprodusentens låter hyllet og tolket på mange ulike måter – alt fra samiske rytmer med Mari Boines (67) «Easy To Love», til danseband-stemning med William Kristoffersens (72) «Summer Feeling».

TIL TOPPS: Artist Ramón Torres Andresens tolkning av «Wow» regjerer på toppen av den norske topp 50-listen på Spotify etter sesongpremieren av «Hver gang vi møtes». Foto: Erik Edland / TV 2

Tårer og smil kunne sees hos hovedpersonen hele veien gjennom programmet.

Førsteplass

Det er åpenbart at «Hver gang vi møtes»-artistenes versjoner har gått rett hjem hos TV-seerne også.

Noen dager etter premieren har Ramón Torres Andresens (25) tolkning av Lagergren og Emma Steinbakkens (20) «Wow» nådd helt til topps på den norske Spotify Topp 50-listen – med 157.795 avspillinger i skrivende stund.

Hør Ramóns nydelige hit-tolkning i videoen øverst i saken.

Også Ingrid Helene Håviks (36) «Never Surrender» og Emelie Hollows (25) «Falsk Alarm» har fått fart på seg, og ligger per nå på en 6. og 8. plass på hitlisten.

– Spinnvilt

Torres er selv storfornøyd med førsteplassen, og er takknemlig for den gode mottakelsen.

– Det føles helt spinnvilt å være nummer én i Norge med en «Hver gang vi møtes»-låt. Skikkelig stas, uttrykker artisten til TV 2, og fortsetter:

– Jeg hadde så klart sett for meg at jeg ville nå ut til et større publikum siden programmet er så populært, men ikke så fort og så mange. Responsen er enorm. Jeg har fått så mange hyggelige meldinger.



