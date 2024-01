Ramón åpner opp om vanskelig barndom: – Jeg ble mobbet

Denne lørdagen er det den norske sangeren og låtskriveren, Ramón Torres Andresen (26), som hylles på Kjerringøy i «Hver gang vi møtes».

I programmet hylles han av sine artistkollegaer William Kristoffersen (72), Emelie Hollow (25), Tom Stræte Lagergren (32), Ingrid Helene Håvik (36), Odin Staveland, og Mari Boine (67).

– Det at de andre tolket mine låter var veldig stas, og jeg syntes det var en flott opplevelse. Det var spesielt å ha sin egen dag i «Hver gang vi møtes», sier 26-åringen til TV 2.

RAMÓNS DAG: Fra venstre: William Kristoffersen, Mari Boine, Ingrid Helene Håvik, Tom Stræte «Matoma» Lagergren, Emelie Hollow, Odin Staveland hyller Ramón Torres Andresen i midten. Foto: Pinakkel Studio // Vegard Breie/TV 2

Ramón Torres Andresen fikk i 2022 tidenes gjennombrudd da låten «Ok, jeg lover» smadret alle tidligere norske Spotify-avspillinger i løpet av et døgn og har i dag over 21 millioner avspillinger.

Debutalbumet som fulgte, «Så klart det gjør vondt», sørget for nominasjoner i P3 Gull, i tillegg til Spellemannominasjoner for både «Årets gjennombrudd» og «Årets låt».

Eget kontor

TV 2 møter Ramón på hans eget kontor i Oslo sentrum, som han deler med sin manager. Han er ærlig på at det akkurat nå om dagen, er litt stille rundt ham, men til sommeren og ikke minst til høsten så smeller det stort.

KONTORET: Ramón Torres Andresen sitter på kontoret sitt i Oslo sentrum, og planlegger konserter og livet som artist. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er fint å ha et kontor, så behandler jeg artistlivet mitt mer som en jobb, forteller Ramón.

Annerledes barn

I programmet forteller Ramón om oppveksten hvor han beskriver seg selv som et annerledes barn. Han vokste opp bare med moren sin, og det var først når han ble litt eldre han forstod at han var litt utenfor boksen.



Sosialt var han kjempeflink, føler han selv. Og han var ikke så redd for å skille seg ut. Han passet bare ikke inn på fotballbanen og ville heller synge og stå på en scene.

SPORTY: Ramón hadde en kort fotballkarriére, men liker allikevel ballspill som, Volleyball. Foto: Pinakkel Studio // Vegard Breie/TV 2

– Jeg skjønte jo ikke at jeg var litt annerledes før jeg ble eldre. Når jeg sier at jeg er et annerledes barn, så er det mer at jeg er litt utenfor boksen. Sett i ettertid, så ser jeg at folk ikke var greie fordi jeg ikke hadde de samme interessene. Jeg liker ikke å si at jeg ble mobbet, men det ble jeg. Men så kan jeg innse at barn ikke alltid er hyggelige og det kan jeg i ettertid forstå. Men ignorert ble jeg ikke – tvert imot, forteller han til TV 2.

Idol og Putti plutti pott

Ramón ville satse på musikk, og moren hans var veldig støttende og en person som forstod hva han ville. Han har vokst opp på Ski og i Gjerdrum utenfor Oslo, så han var avhengig av å bli kjørt i barneårene.

PLATINUM: Ramón Torres Andresen sitter stolt foran beviset på at han lykkes som artist. Dobbel platina for albumet sitt og ulike trofeér på singlene han har utgitt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han ville bevise for seg selv at han var god i noe, og da ville han synge med de beste. Først fikk han hovedrollen som Putti Plutti Pott i musikalen med samme navn. Den hadde han i tre år.

Senere ble han for gammel for rollen. Dermed ble det koret Oslo Soul Children, der han fikk utfolde seg med sang fra han var ti år gammel.

IDOL: Ramon Torres Andresen kom til semifinalen i Idol i 2014. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det startet veldig tidlig og jeg gikk i koret i mange år og sluttet da jeg var 17 år gammel. Det var veldig definerende år for meg. Det er mange fra det koret som også er artister nå , som «Makosir». Andre har blitt skuespillere og produsenter, så det er fint at vi kan heie på hverandre, sier han.

Ramón meldte seg på Idol da han var 15 år gammel. Han fortalte det ikke til noen og holdt det hemmelig. Han kom seg videre etter audition, og kom til live-sendingene.

– Jeg følte at Idol var starten på noe, fordi dommerne syntes jeg var flink nok. Og så ble jeg veldig sulten på å gjøre mer sånt. Dette er ti år, og helt vilt å tenke på, sier han.

Store gjennombruddet

Med låten «Ok, jeg lover», som Ramón teaset for fansen på Tiktok for første gang, ble han raskt populær. Den ble dermed årets mest spilte låt på radio og på Spotify i 2022.

En av grunnene til hans suksess er selvsagt låtene, hvor han forteller om gjenkjennelige historier som usikkerhet, sorg, søken, kjærlighet og ensomhet. Samtidig er Ski-gutten elsket av fans og følgere for hvor personlig og humoristisk han er på sosiale medier.



MOLDEJAZZ: Ramón Torres Andresen opptrer for fansen under Moldejazz, sommeren, 2023. Foto: Håkon Paulsen

Låten «Ok, jeg lover» handler om å forelske seg igjen og hvilke forventninger man kanskje har etter et tøft brudd, men den skal være en positiv kjærlighetslåt.

Med den sangen tok karrieren hans virkelig av. Da låten ble sluppet 18. februar i 2022, ved midnatt, satt fansen klare, for å si det mildt.

Etter en drøy time hadde sangen passert 50.000 streams, midt på natten, på en ukedag. Etter et døgn var ikke Ramón langt unna en million.

– 19 februar 2022 er den dagen jeg har kjent på mest suksess som artist. Det var en dag hvor det store skjedde og jeg kjente på at jeg endelig hadde lykkes med musikk. Jeg fikk korona uken etterpå, og da var det masse intervjuer. Den oppmerksomheten var jeg ikke vant med, og resten av året ble heftig og det tok helt av, sier Ramón.

Oslo Spektrum

Da Karpe holdt konserter i Oslo Spektrum i august 2022, var Ramón på plass blant publikum. Han er selv veldig inspirert av og se på hvordan de jobber, og synes det er flott å se norske artister leverer som de er internasjonale artister.

OSLO SPEKTRUM: Ramón skal ha konsert i Oslo Spektrum til høsten og er i full gang med planlegging av konserten. Foto: Frode Sunde/TV 2

26. oktober i år tar han med seg bandet og en rekke overraskelser til Oslo Spektrum for å vise frem sitt såkalte «Torres Tivoli».

Det å spille live er den beste av det å være artist synes han, og akkurat nå sitter han på kontoret og planlegger sitt eget show. Han synes det hele er litt surrealistisk, men gleder seg til å vise seg frem på Norges største scene.

– Jeg tror jeg skal gjøre Oslo Spektrum en gang i livet, og da vil jeg gjøre det skikkelig. Og så sier folk rundt meg at det kan være jeg skal gjøre det igjen, men plutselig så får jeg ikke den muligheten. Så det er virkelig «peaken» for meg og gjøre dette nå, avslutter Ramón til TV 2.



Se «Hver gang vi møtes» på lørdager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.