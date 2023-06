Rammstein-vokalist etterforskes etter sterke anklager

Statsadvokaten i Berlin har startet etterforskning av Rammstein-vokalist, Till Lindemann (60). Det skriver den tyske avisen Tagesspiegel.

Grunnlaget for etterforskningen er en rekke anklager om maktmisbruk og seksualisert vold av kvinner.

Etter en Rammstein-konsert i Litauen, ble bandet anklaget for å ha dopet ned en 24 år gammel kvinne.

Skal ha blitt dopet ned

Det er kvinnen selv som hevder at hun skal ha blitt dopet ned og forklarer at hun husker lite fra kvelden og at hun våknet med blåmerker på kroppen.

Irske Shelby Lynn, som er kvinnen bak anklagene, har også fortalt at hun ble ført inn i et rom under konsertens pause, hvor hun møtte Lindemann. Vokalisten skal angivelig ha reagert med sinne da Lynn fortalte at hun ikke ønsket å ligge med ham.

Bandet skal selv ha nektet for anklagene.

Flere anklager

I etterkant av hendelsen med Lynn, har flere kvinner reist anklager mot Rammstein-vokalisten og apparatet rundt ham.

Lindemanns assistent, russiske Aljona Makeeva, skal etter anklagene ha fått sparken. I følge avisen skal hun blant annet hatt ansvar for å rekruttere unge kvinner til bandets etterfester.

Influenseren Kayla Shyx er en av kvinnene som har delt åpent om sin erfaring med metalbandet. På sin egen YouTube-kanal forteller hun om en opplevelse på en etterfest etter en Rammstein-konsert i juni 2022. Her kommer hun i likhet med flere andre kvinner, med anklager om seksualisert vold og maktmisbruk. Det skriver VG.

Hun hevder også at det var den russiske assistenten som inviterte henne og at hun ble ledet inn i et rom med andre unge kvinner, hvor hun skal ha blitt fortalt at de var plukket ut til å samleie med Lindemann. Det skriver Spiegel.