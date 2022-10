Rallystjerne har blitt far

BLITT FAR: Andreas Mikkelsen har blitt pappa for første gang. Foto: Berit Roald / NTB

Det bekrefter paret selv på Instagram.

Sammen med et bilde av deres nyfødte sønn, skriver de:

– Si hei til lille Max. Våre hjerter er full av kjærlighet, står det i meldingen.

Det var i februar i år at Mikkelsen bekreftet overfor God kveld Norge at han og Abry var blitt et par.

– Vi har blitt et par og vi er begge veldig lykkelige, skrev idrettsutøveren i en melding.

Mikkelsen er en norsk rallyfører og har vært på pallen sammenlagt hele tre ganger i rally-VM. I 2021 ble han europamester og verdensmester i WRC2, som er nest øverste nivå i rallysirkuset .