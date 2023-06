«Rådebank»-stjerne avslører brudd

Mathilde Storm (23) er en av flere nye fjes som vil dukke opp i sesong 2 av «Innebandykrigerne». Hun skal spille rollen som «Lissi», en søt og sjarmerende jente som skal holde innebandygutta i god fysisk form.

«Innebandykrigerne» hadde premiere i mars i år, og ble raskt bekreftet for en sesong to. Da TV 2 møtte Storm, holdt de på å spille inn scener på en gammel flyplass.

23-åringen forteller hun er svært begeistret for sin egen karakter.

– Hun er dritsøt. Det var det jeg fikk beskjed om å være. At jeg skulle være så søt at det var irriterende. Og så litt vulgær! Ta litt på gutta, og sånn, sier hun til TV 2.

– Hun er ny i gjengen, så hun viser seg litt frem ved å flørte med gutta, legger hun til.

SØT OG VULGÆR: Mathilde Storms karakter skal være ekstremt søt, men også litt vulgær, forteller hun lattermildt. Foto: Gorm Røseth/TV 2

Hadde ikke sett serien

Storm forteller at hun har tatt både spraytan og farget håret blondt for rollen. Men kjennskap til «Innebandykrigerne» hadde hun ikke da hun takket «ja» til karakteren.

– Dagen før innspillingen, så pratet jeg med Erik (Follestad journ. anm.), og han spurte hva jeg syntes om serien. Og da fortalte jeg at jeg ikke hadde sett det, siden jeg ikke har TV 2 Play, sier hun og ler, før hun fortsetter:

– Så da fikk jeg låne en bruker, og så alt dagen før første dag på sett. Og jeg syns det var dritgøy, og alle er så morsomme. Men ja, jeg tok utfordringen på strak arm.

IKKE SETT: Storm innrømmer hun ikke hadde sett serien før hun takket ja til rollen. Foto: Gorm Røseth/TV 2

Storm forteller at seerne har mye å glede seg til med den nye sesongen, og at det ikke er mangel på humor og kleine situasjoner.

– Det blir flere endringer i karakterene, og det er litt mer fokus på følelser. For eksempel Tor (karakteren til Nicolai Cleve Broch, journ. anm.), blir litt soft midt oppi der. Og det er veldig gøy å se.

Nylig singel

23-åringen forteller at hun skal holde seg hjemme i Norge i sommer, og er mest glad i norsk sommer. Hun skal på flere festivaler, i tillegg til å arrangere sin egen.

BRUDD: Mathilde forteller at hun nylig har går gjennom et brudd. Foto: Gorm Røseth/TV 2

Men en ting hun ikke skal i sommer, det er å date. Storm har nemlig akkurat kommet ut av et forhold.

– Jeg har akkurat blitt singel, faktisk. Veldig nylig. Så planen er å være med jentene mine.

Til tross for at sommeren ofte blir sett på som en høytid for dating, er det ikke noe 23-åringen sikter seg inn på.

– Jeg er ikke på kikkeren, eller ute etter noe nytt forhold nå, nei. Men det som skjer, det skjer!

Sesong 2 av «Innebandykrigerne» kommer på TV 2 våren 2024. Sesong 1 kan du se på TV 2 Play nå.