«Rådebank»-skaperen er gravid med sitt andre barn

SUKSESS: Manusforfatter og regissør Linn-Jeanethe Kyed mottok pris for beste dramaserie med «Rådebank», under Gullruten i Bergen i 2021. Her med «Rådebank»-skuespiller Sjur Vatne Brean. Foto: Espen Solli / TV 2

«Rådebank»-serieskaper Linn-Jeanethe Kyed (42) går en spennende sommer i møte – i slutten av mai får hun nemlig sitt andre barn.

Fra før har hun og samboeren sønnen Sverre, som kom til verden mellom de to sesongene av dramaserien om rånemiljøet i Bø i Telemark.

– Jeg har akkurat gått ut i perm og gleder meg veldig til å bli kjent med «Bolla», som jeg kaller henne! sier Linn til TV 2.

SYMBOLSK: Bildet av Linn-Jeanethe Kyed ble tatt i Cerveteri i Italia i påsken. – Jeg syntes at det var et passende skilt. Fordi «rallentare»-skiltet betyr «ro ned», sier hun til TV 2. Foto: Privat

Også under dette svangerskapet er hun godt i gang med et nytt prosjekt – et drømmeprosjekt, som hun kaller det.

– Jeg gleder meg virkelig til å fortsette jobben når jeg føler meg klar til det.

– Hvordan har svangerskap nummer to gått?

– Det har gått ganske bra vil jeg si, men jeg skal innrømme at starten og slutten har bydd på noen utfordinger. Jeg ble gravid kun noen måneder etter jeg hadde startet forarbeidet på TV-serien jeg jobber med nå, og i likhet med «Rådebank» er også dette et prosjekt hvor jeg forsøker å komme tett på et spesifikt miljø, forklarer hun.

Og akkurat dét krever at hun er ute i felten og møter folk som er villig til å la henne komme på innsiden. 42-åringen ønsker ikke å utdype mer om hva prosjektet går ut på – ennå.

Men disse møtene har bydd på utfordringer, spesielt tidlig i svangerskapet.

– Jeg var veldig kvalm hele første trimester, og siden jeg ønsket å holde graviditeten skjult en god stund, måtte jeg ofte finne på rare unnskyldninger for å forsvinne flere ganger i løpet av et intervju for å spy, sier hun ærlig.

Hostet på seg brist i ribbeinet under graviditeten

Det er nok mange som kan kjenne seg igjen i lignende situasjoner under et svangerskap.

– Slikt blir jo ekstra ubehagelig når man er på besøk i et fremmed hjem.

Mot slutten av graviditeten har Linn i tillegg vært mye forkjøla, som har ført til at hun har klart å pådra seg en skade.

– Jeg har faktisk klart å hoste på meg en brist i det ene ribbeinet! Ikke sånn superdigg, med tanke på fødsel og sånn, men satser på at det rekker å bli bedre innen den tid! sier den vordende tobarnsmoren.

Under Gullruten i Bergen i 2021 stakk «Rådebank» av med prisen for beste dramaserie, og det var en stolt serieskaper som tok imot prisen på vegne av seg selv, cast og crew.

NOMINERT TIL OSCAR: I 2012 var manusforfatter Linn-Jeanethe Kyed nominert til Oscar i kategorien «Årets kortfilm» med «Tuba Atlantic». Her på vei til The Kodak Theatre i Hollywood. Foto: Tore Meek / NTB

Nå er 42-åringens plan å roe helt ned frem til fødselen, og så smått komme tilbake til skriverommet til høsten.

– Men det er først når hodet og kroppen er klar for det! Produksjonsselskapet Fenomen er et veldig bra sted å høre hjemme, og de er flinke til å legge til rette for en gravid stakkar. Det er ingen selvfølge i denne bransjen! sier hun til TV 2 med et smil.