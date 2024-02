Rachel Leviss går til søksmål etter utroskapsskandale

TAR GREP: Rachel Leviss er ferdig i realityserien. Nå vil hun ha oppreisning for innhold som ble omtalt i den tiende sesongen. Foto: MONICA SCHIPPER / AFP

TV-dramaet tok av i USA. Nå anklager hun to av profilene for hevnporno.

TV-serien «Vanderpump Rules» fikk enorm oppmerksomhet i fjor grunnet utroskaps-triangelet, omtalt som «Scandoval».

Tom Sandoval og Ariana Madix var i et langt forhold, men i fjor ble det altså kjent at han hadde funnet tonen med deres felles venninne Rachel Leviss.

Affæren skal de ha holdt hemmelig – og dramaet som utspilte seg på skjermen har fått enorm oppmerksomhet – særlig i USA.

I ettertid har Madix fått en rekke ettertraktede oppdrag – som blant annet deltaker i «Dancing with the Stars» og en musikal-hovedrolle.

Tom Sandoval og Ariana Madix på premierefest for den siste Vanderpump Rules-sesongen. Lisa OConnor / Pa photos

Leviss på sin side har søkt hjelp for å takle situasjonen og er ferdig i TV-serien.

Nå har Leviss gått til søksmål mot Sandoval og Madix, hvor hun anklager dem for hevnporno, forstyrrelse av privatlivet og emosjonelt stress, melder Deadline og Variety.

Søksmålet begrunnes blant annet med at Leviss ble utsatt for offentlig kritikk og ble «uten overdrivelse, en av de mest forhatte kvinnene i USA», gjengir Deadline.

I realityserien ble en video av Sandoval og Leviss nevnt som årsaken til at Madix fant ut av utroskapen.

I søksmålet hevdes det at Leviss ble filmet i en seksuell situasjon uten at hun visste om det eller hadde samtykket, og at innholdet skal ha blitt spredt videre.

Leviss krever at videoene skal slettes.

Det rettes også kritikk til nettverket Bravo og Evolution Media og øvrig rollebesetning for et narrativ som fikk opp seertallene og førte til latterliggjøring av Leviss.

Hun pratet om hendelsen i TV-serien, men i søksmålet står det at hun ikke fikk muligheten til å fortelle sin historie og forsvare seg selv, til tross for å ha bedt om det.

Det står videre at hun skal ha blitt villedet av Bravo og Evolution til å tro at kontrakten hennes hindret henne fra å snakke ut om dårlig behandling.

«Som et resultat led hun i stillhet, mens Bravo og Evolution så seertallene eksplodere, og resten av rollebesetningen nøt offentlig anerkjennelse og profesjonelle muligheter».

Bravo eies av NBCUniversal. De har foreløpig ikke kommentert søksmålet til Deadline.

Madix og Sandoval har foreløpig ikke kommentert anklagene.